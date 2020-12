”Suomessa on yhä koteja, joihin ei tule juoksevaa vettä” – ministeri Maria Ohisalo muistuttaa, että köyhyyttä on hyvin monenlaista

Itsekin niukkuutta lapsena kokenut ministeri sanoo, että leipäjonoihin ihmisiä vie paitsi nälkä myös häpeä.

Sisäministeri Maria Ohisalo on tutkinut suomalaista köyhyyttä väitöskirjassaan.­

Leipäjonoja on Suomessa totuttu pitämään kansakunnan hyvinvoinnin mittarina. Mitä pidemmät jonot, sitä huonommin menee.

Sisäministeri Maria Ohisalosta (vihr) kysymys ei kuitenkaan ole näin yksioikonen. 2010-luvun puolivälissä hän teki väitöskirjaansa aiheesta.

– Halusin haastaa tämän tavan, että suomalaista köyhyyttä kuvitetaan leipäjonoilla, Ohisalo sanoo.

Nykyaikana kuva on hänestä vanhentunut jo yksinkertaisesti siitä syystä, että on tehty paljon työtä, jotta jonot saataisiin kadulta pois. Kylmässä, julkisella paikoilla jonottamista pidetään epäinhimillisenä avuntarvitsijoiden kannalta.

Köyhyyttä ei myöskään voida mitata vain yhdellä tavalla. On absoluuttista ja suhteellista köyhyyttä, itse koettua ja muiden määrittelemää köyhyyttä.

– Yksi asiaan liittyvä kysymys on häpeäaspekti. Halutaan näyttää, että selvitään ilman apua ja tukea.

Suomalainen köyhyys on läsnä myös vuoden suurimpina pyhinä. Joillekin joulu on ylellisyyden ja kulutuksen juhla, toisille ei.

– Kouluissa vertaillaan joululahjoja. Lasten eriarvoisuus näkyy silloin karusti, Maria Ohisalo sanoo.

– Myös yksinäisyys voi tuntua erityisen kovalta.

Ohisalolla on omakohtaista kokemusta köyhyydestä lapsuudestaan. Hän kuitenkin kiittelee, miten lähellä oli aina turvallisia aikuisia.­

Ohi­salo on kertonut omasta lapsuudestaan Itä-Helsingissä.

– Välillä oli niukkuutta, työttömyyteen ja päihde­ongelmiin liittyviä asioita. En valitettavasti ole yksin tässä. Suomessa nämä kysymykset ovat monessa perheessä läsnä, Ohisalo sanoo.

– Oma lapsuuteni oli kuitenkin viimeisen päälle hyvää. Aina on ollut vierellä aikuisia, jotka ovat välittäneet. Minut on aina nähty ja kuultu. Se on tärkeintä.

Ohisalo sanoo, että meidän hyvin­vointi­valtioissamme on yhä koteja, joihin ei tule juoksevaa vettä. Se unohtuu, kun puhutaan vain niistä, joiden asiat ovat hyvin.

– Tässä yhteis­kunnassa on ihmisiä, joiden kohtalot ovat todella traagisia.

Leipäjonot tulivat suomalaiseen katukuvaan 1990-luvulla. Kirkko ja järjestöt alkoivat järjestää ruoka-apua ahdinkoon joutuneille. Saatiin myös EU-apua. Jonot tulivat jäädäkseen, nyt ne ovat melkein itsestäänselvyys.

Väitöskirjassaan Ohisalo tutki leipäjonoja ja jonottavia ihmisiä eri puolilla maata.

– Voi olla, että arjesta puuttuu kaikki tuki, erityisesti sosiaaliset verkostot. Rahan puutteen lisäksi kyse voi olla esimerkiksi terveysongelmista.

– Näin on vaikka elämme maailman turvallisimpiin kuuluvassa ja onnellisimmaksi mitatussa maassa, hyvinvointivaltioissa.

Väitöskirjatyönsä yhteydessä Ohisalo lähti mukaan Yhteisvastuukeräyksen toimikuntaan suunnittelemaan kampanjoita. Hän piti luentoja leipäjonoista. Hän kiersi tutustumassa avun antajiin Suomessa ja ulkomaillakin.

– Omassa tutkimuksessani huomasin, että ihmiset leipäjonoissa pysyivät usein samoina.

Haastatteluja tehtiin laajalla tutkijaryhmällä eri puolilla maata vuosina 2012–2013. Lisäksi Helsingissä sama haastattelu tehtiin samoissa ruoanjakelupaikoissa vuonna 2012 ja vuonna 2016.

Ohisalon työtehtävät ovat liittyneet mm. nuorten syrjäytymiseen, lastensuojeluun ja asunnottomuuteen. Ennen nousuaan kansanedustajaksi, vihreiden puheenjohtajaksi ja sisäministeriksi Ohisalo työskenteli sosiaalista asuntotuotantoa harjoittavassa Y-Säätiössä.

Hän uskoo, että tuen vastaanottamisesta pitäisi tehdä yksinkertaista.

– Järjestelmä koetaan hankalaksi ja haastavaksi juuri siinä kohtaa, missä ihmisillä menee huonosti. Toki nykyään tehdään jalkautuvaa sosiaalityötä. Työntekijät menevät vaikkapa leipäjonoon kertomaan, mistä apua voi saada.

Yhden luukun periaate olisi tärkeä. Samalla kertaa tarvitaan neuvoja vaikkapa päihdeongelmista, työpaikan ja asunnon saannin mahdollisuuksista.

Elämme suuren kriisin, pandemian, aikaa. Ohisalo sanoo, että kriisit iskevät pahimmin niihin, joilla on ennestään vaikeaa.

Ohisalo puhuu ”pitkistä hännistä”. 1990-luvun lamalla oli sellainen. Se osui pahasti tuon ajan lapsiin, Ohisalon mukaan erityisesti vuonna 1987 syntyneeseen ikäluokkaan.

Joka neljäs heistä on tehnyt rikoksia tai rikkomuksia, viidenneksellä on ollut mielenterveysongelmia, joka kuudennella koulutus jäi peruskouluun.

1990-luvulla kasvaneet tuntevat nuo ongelmat.

– Itse olen syntynyt vuonna 1985, mutta meillä on hallituksessa puoluejohtajakin, joka on syntynyt vuonna 1987, Ohisalo viittaa vasemmistoliiton Li Anderssoniin.

Ohisalo pelkää, että pandemia voi tuottaa samanlaisen pahan ”hännän”.

– Keväällä tehtiin nopeita ja tiukkoja toimia. Ne olivat tiukkoja, jotta jäisivät lyhyiksi. Se merkitsi kuitenkin apua tarjoavien paikkojen, erityisesti matalan kynnyksen paikkojen, sulkemista.

Ohisalon mukaan nuorisopsykiatrian jonot ovat jo pidentyneet. Hän kertoo syksyllä esimerkin Helsingistä, jossa nuorisotalot suljettiin. Monille nuorille ne ovat ainoa paikka, jossa voi tavata luotettavia aikuisia. Nyt on pyritty siihen, että edes tämä onnistuisi koronaturvallisuuden huomioon ottaen.

Ohisalon mukaan nyt on pyritty ottamaan huomioon se, miten tukipalveluita voitaisiin jatkaa koronaturvallisesti.­

Ohisalo on ollut ministerinä puolitoista vuotta. Onko hallituksessa olo muuttanut hänen ajatuksiaan siitä, miten suomalaista köyhyyttä pitäisi lähestyä?

– Ei oikeastaan. Olen käytännössä päässyt vaikuttamaan sellaisiin asioihin, joista olen puhunut pitkään, Ohisalo sanoo.

– Kaikkea emme yhdessä hallituskaudessa pysty tekemään. Mutta ainakin yritämme tehdä sen aikana osuutemme.

