THL: Suomessa 354 uutta koronatartuntaa – katso, missä tartunnat nyt leviävät

Yhteensä tartuntoja on todettu epidemian aikana 32 582.

Suomessa on raportoitu 354 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tartuntoja on todettu epidemian aikana 32 582.

Luvuista kerrottiin jo aiemmin pääkaupunkiseudun koronanyrkin järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Koronavirusepidemian voimakas kasvu Suomessa näyttää viimeisen kolmen viikon aikana pysähtyneen, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella koronatilanne on tasoittumaan päin, kertoi Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen. Alueen tartuntaluvuissa on varovaista laskua viimeisen neljän viikon ajalta.

Tuomisen mukaan viimeisen viikon aikana on huomattu, että positiivisten koronatestien osuus kaikista otetuista näytteistä on lähtenyt laskemaan.

Koronaviruspotilaita on Husin sairaaloissa tällä hetkellä hieman yli 90, joista 50 on Helsingissä. Näistä yhdeksän on tehohoidossa. THL kertoo koko maan sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän sekä mahdollisten uusien koronakuolemien määrän myöhemmin tänään.