– Välillä vetää ahtaalle, kun lääkelaskut hyppäävät. Mutta ei voi niistä tinkiä, silloin on elämä katkolla ja eräpäivä lähellä, Topi sanoo.

Savon sydänmailla kaukana sieltä, missä suuria päätöksiä tehdään, asuu hirsirunkoisessa synnyinkodissaan entinen kartonkikoneenhoitaja Topi.

Talo on vuosimallia 1938, Topi seitsemän vuotta nuorempaa vuosikertaa 1945.

Sotien jälkeiseen niukkuuteen syntynyt ja sen läpielänyt Topi on niitä ihmisiä, jotka eivät ensimmäisenä ole valittamassa osaansa. Pitkään saa puhella nauravaisen miehen kanssa niitä näitä, ennen kuin sieltä täältä tipahtelevista pienistä vihjeenomaisista paloista alkaa rakentua kuva Topin elämän raskaammasta puolesta. Rahat ovat tiukalla, apua tarvitaan.

– Ahtaalle vetää, hän huokaa, mutta pian kuin sanojaan hieman säikähtäneenä hän pistää leikiksi pienellä sutkautuksella.

Kova paikka oli kahdeksan vuotta sitten, kun mies tuotiin ambulanssilla Kuopioon yliopistosairaalaan. Suoraan leikkauspöydälle, pallolaajennusta ei edes harkittu.

– Oli niitä rintakipuja ja sen hapensaanti oli... ei tahtonut jaksaa mitään.

Leikkaus onnistui, mutta matkaan lähti iso nippu lääkereseptejä. Se alkoi verottaa taloutta.

– Lääkekulut ovat olleet suurimmillaan 350–400 euroa kuukaudessa, Topi sanoo.

Se tarkoittaa, että liki kolmannes 1 400 euron eläkkeestä menee lääkkeisiin.

– Ei niistä voi oikein tinkiä, elämä on katkolla ja eräpäivä lähellä, Topi sanailee.

Ilman puulämmitystä sähkölasku jäisi maksamatta, Topi arvelee. Iso apu tulee seurakunnalta, joka kuittaa halkolaskun.­

Topi ei mennyt naimisiin, lapsista hän jäi asumaan synnyinkotiaan. Työ löytyi tehtaalta kartonkikoneelta. Sitä ajettiin ensin kolmessa, sitten viidessä vuorossa. Neljä vuosikymmentä peräkkäin. Koneetkin kuluvat, se huomattiin. Mutta ihmisen kestosta ei puhuttu, ei yötyön terveysriskeistä. Mutta kropassaan sen tunsi.

– Ei sitä univelkaa saanut päivällä pois, kai se sitä terveyttä vei.

Siinä välissä Topi saatteli hautaan ensin isän ja sitten äidin. Nyt hän asuu yksin lapsuudenkotiaan. Omakotitalossa on korjattavaa. Edellisestä suuresta remontista on vielä velkaa pankille jäljellä. Satojen eurojen lääkekulujen lisäksi menoja on vesilaskut, kiinteistöverot, jätemaksut, sähkömaksut ja auton kulut.

Niin auton, ilman sitä Topi ei pärjää.

– Linja-auto ei ole tästä kulkenut 20 vuoteen. Jos ei ole autoa, niin millä sitä kävisi kaupassa, taksiin ei ole varaa.

Auto mahdollistaa Topin elämän kasvukeskusten ulkopuolella, mutta sen ylläpitoon menee iso siivu eläkkeestä. On tingittävä muusta, kuten vaikka vaatteista.

– Kirpputoreilta ostan vaatteet, edellisen kerran ostin uusia vaatteita kymmenen vuotta sitten. Suorat housut, kun oli juhlat, Topi muistelee.

Sähkölasku ohentaa lompakkoa 200 euroa kuussa ja varsinkin ne siirtohinnat, joihin ei voi edes omilla toimillaan vaikuttaa. Sähkön kulutusta Topi hillitsee puulämmityksellä.

– 10–15 mottia menee puuta vuodessa, polttelen sitä leivinuunissa. Ilman puulämmitystä sähkölasku jäisi maksamatta, hän arvelee.

Heittomotti maksaa 50 euroa. Iso apu tulee seurakunnalta, joka kuittaa Topin halkolaskun.

– Heitä kiitän, että mökki pysyy lämpimänä, Topi sanoo.

Topin elämän haaveet liikkuvat hyvin lähellä maanpintaa.

– Kun nyt pysyisi auto kunnossa, ettei tulisi mitään isompaa remonttia.

Korona-aika muuttaa monen joulunviettoa, mutta Topille se ei tuo muutosta. Hän ottaa joulun vastaan yksin, kuten on tehnyt jo vuosia äidin poismenon jälkeen.

– Kyllä minulla käy ystäviä, entiset työkaverit käy morjestamassa. Olen onnellinen, kun saan elää näissä tutuissa maisemissa. Tuo luontokin on tuossa ihan lähellä, Topi sanoo.

