Lukijoiden vinkit: Näin saa joulumielen turvallisesti!

IS keräsi #arkeenvaloa-kampanjan tiimoilta ihmisten ajatuksia joulunvietosta. Muunmuassa tällaisista asioista syntyy joulumieltä IS:n lukijoille vuonna 2020.

”Meille on jo muodostunut muutenkin säännöllinen tapa syödä kolmen ruokalajin illallinen MS teamsin välityksellä kerran kuukaudessa, niin että illallisella on lapsemme omista kodeistaan sekä isovanhemmat. Sovimme aina yhteisen teeman ruokailuun, esimerkiksi niistä maista, jossa olemme matkustelleet.

Meillä yksi mukava joulun perinne on pelata yhdessä joko lautapeliä tai tietovisaa. Tai sitten pitää musiikkitietovisaa. Onneksi nämä jutut onnistuvat nettipuhelun kautta etänäkin.

”Koko 40-vuotisen elämäni aikana on kehitysvammainen siskoni ollut tärkeä osa joulun viettoani. Tänä jouluna en vallitsevan tilanteen vuoksi voi hakea häntä luoksemme.

Netin Jouluradio on tosi mukava, paljon erilaista joulumusiikkia.

Tässä meidän perheen valo, Pluto, joka odottaa jo innolla toista jouluaan.

Vuosipäivä on tällä 1,5vuoden ikäisellä rescue-koiralla 20.12., jolloin hän on ollut tasan vuoden meillä. Hän on se, joka tuo joka päivä paljon valoa meidän perheelle!

”Vuosi sitten minulle annettiin maailman parhain joululahja. Sain ihmisveljen ja kissaveljen, juuri ne mitä toivoinkin, sain ikioman perheen! Tänä vuonna toivon, että kaikki kodittomat eläimet löytäisivät myös oman perheen.”

Pluto ja Päivi