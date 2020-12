Poliisi epäilee viittä Helsingin Sanomien työntekijää rikoksesta – lehti julkaisi salassa pidettäväksi luokiteltuja tietoja

Keskusrikospoliisi (KRP) on saanut valmiiksi esitutkinnan liittyen Helsingin Sanomien kolme vuotta sitten julkaisemaan juttuun Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen alaisesta Viestikoekeskuksesta.

KRP:n mukaan viittä Helsingin Sanomien työntekijää epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Turvallisuussalaisuuden paljastamisesta voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Esitutkinnassa tarkasteltiin, onko Helsingin Sanomat artikkelissaan julkaissut ja valmistellut julkaistavaksi tietoa, joka on määrätty salaiseksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.

Noin kolme vuotta sitten julkaistu HS:n artikkeli koski Puolustusvoimien viestikoekeskusta ja sotilastiedustelua sekä maanpuolustusta. Puolustusvoimien pääesikunta teki asiassa tutkintapyynnön.

– Poliisilla on ollut syytä epäillä, että Helsingin Sanomien toimituksessa on käsitelty sellaista tietoa, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi. Osa salassa pidettävästä tiedosta julkaistiin suunnitellun mahdollisen juttusarjan ensimmäisessä osassa, muita valmisteltuja juttuja Helsingin Sanomat ei julkaissut esitutkinnan käynnistyttyä, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Kai Käkelä KRP:n tiedotteessa.

Esitutkinnan aikana selvisi, ettei epäiltyjen epäillä hankkineen salassa pidettävää tietoa lainvastaisilla keinoilla.

Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan Valtakunnansyyttäjäntoimistoon.

KRP:n mukaan nyt syyteharkintaan siirtyvän jutun kanssa on samanaikaisesti suoritettu erillistä esitutkintaa siitä, miten turvaluokiteltu salassa pidettävä sotilastiedustelua koskeva aineisto ja tieto on päätynyt Helsingin Sanomien toimittajien haltuun. Tämä esitutkinta pyritään saattamaan päätökseen seuraavien kuukausien aikana.