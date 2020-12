Luvassa sateinen viikonloppu – etelään vettä ja pohjoiseen lunta

Maan länsiosasta liikkuu maan itäosaan sadealue.

Etelässä ja lännessä sataa enimmäkseen räntää tai etenkin aivan rannikolla vettä, itä- ja keskiosassa lunta. Lännessä sää poutaantuu illan kuluessa.

Myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen leviää illalla lumisateita, jotka ovat paikallisempia. Lapissa satelee lähinnä länsiosassa vähän lunta, lauantaiyönä Lapin lumisateet yleistyvät.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 0 – 5 astetta, lauhinta on lounaassa rannikolla, maan itäosasta Perämerelle on pakkasta 2 – 8 astetta ja pohjoisessa 7 - 15 astetta pakkasta.

Lauantaina iltapäivällä ja illalla lounaasta leviää lauhan ilman mukana etelään ja maan keskivaiheille vesisateita. Myöhemmin illalla sateet liikkuvat itään ja pohjoiseen, missä sade tulee lumena. Myös jäätävää sadetta esiintyy.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 1 – 6 astetta, Itä-Suomen pohjoisosasta Lapin lounaisosaan on pakkasta 1 – 5 astetta, muuten Lapissa on pakkasta 4 – 8 astetta ja Pohjois-Lapin selkeillä paikoilla on pakkasta 15 - 20 astetta.

Sunnuntaina lauha lounainen ilmavirtaus voimistuu. Sää on pilvinen ja lähinnä tihkusateita esiintyy, pohjoisessa tihkusateet ovat jäätäviä. Lapin koillisosassa sataa lunta.

Päivälämpötila on vähän nollan yläpuolella Etelä-Lappia myöten, Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.