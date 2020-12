Asiantuntija kertoo, miksi kasvo­maskissa on sininen ja valkoinen puoli

Kasvomaskin pukemissuunnan eteen on nähty maskin valmistuksessa paljon vaivaa.

Onko väliä, miten päin kaksivärisen kirurgisen suu- ja nenäsuojuksen naamalleen ripustaa, aprikoi ehkä joku utelias.

Kyllä on, sillä pukemissuunnan eteen on nähty maskin valmistuksessa paljon vaivaa. Muutama testihenkilö on ennen sinua pitänyt samanlaista maskia päiväkausia naamallaan varmistuakseen siitä, että maskin sisäpuoli ei aiheuta kasvojen ihoon ärsytystä.

– Maskin uloin kerros on perusmateriaaliltaan samaa kuin sisäkerros, mutta sisäkerrokseen tulevalle suodatinkankaalle on tehty ärsytystesti, jossa käyttäjän ihoa altistetaan maskikankaalla kymmenkunta päivää, tanskalaisen suodatinvalmistaja Fibertex Nonwovensin liiketoimintajohtaja Kari Luukkonen sanoo.

Maskeille tehdään niiden hyväksymismenettelyn yhteydessä niin kutsuttu kudosyhteensopivuusarviointi. Siinä halutaan varmistaa, että maskin ihokosketukseen tuleva kangaspinta ei aiheuta sytotoksisuuden, ärsyttävyyden tai herkistävyyden vuoksi käyttäjälle haittoja, kuten ihottumaa.

Kirurgisen maskin tavoiteltu pukemissuunta osoitetaan maskin ulommaiseksi tarkoitetun kerroksen turkoosinsinisellä värillä. Se on perinne. Eli sininen puoli maskista tulee ulospäin ja valkoinen ihoa vasten.

Vaikka ulospäin kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet näyttävät kaikki melko samanlaisilta, on niiden välillä myös eroja. Tarkkaan ottaen kirurgiset maskit jaetaan kolmeen luokaan niiden käyttötarkoituksen mukaan.

Luokan I maskit on tarkoitettu potilaille infektioriskin vähentämiseksi. Maskien bakteerimateriaalin suodatusteho on 95 prosenttia tai enemmän.

Luokan II suojain puolestaan on tarkoitettu leikkaussalihenkilökunnan käyttöön.

Korkeinta tasoa edustaa Type IIR -versio, jonka on tarkoitus suojata käyttäjää ilmassa olevien partikkelien lisäksi myös roiskeilta. Tällaisia maskeja käyttävät erityisesti kirurgit.

Vaikka maskin kummatkin puolet ovat samanlaista kosteutta kestävää sulakehruumenetelmällä valmistettua polypropyleenikuitua, on maskin uloimman sinisen kerroksen ominaisuuksia vielä usein terävöitetty pisaroita hylkivällä pinnoitteella. Juuri siinä pinnoitteessa piilee mahdollisen ihoärsytyksen riski, ja siksi maskin pukemissuunnalla on väliä.

Sulakehruussa nimensä mukaisesti sulaan olomuotoon lämmitetty kiinteä polymeeri eli muovi puristetaan kuiduiksi, jotka jähmettyvät ilmassa.

Maskin sisäpuolelle tuleva kangas voidaan valmistuksessa jättää hieman ulkopuolen kangasta paksummaksi. Sitä voidaan harjata nukkapintaiseksi käyttömukavuuden lisäämiseksi.