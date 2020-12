Johtajaylilääkäri: Vietetään joulua ydinpiirissä – varoittava esimerkki saatiin isänpäivästä

Joulu tulisi viettää ydinpiirissä.

Joulua olisi hyvä viettää pienessä piirissä, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen vetoaa.

Varoittava esimerkki saatiin isänpäivästä. Niemisen mukaan koronavirusepidemian kiihtyminen Päijät-Hämeessä ajoittuu juuri isänpäiväviikonloppuun.

Ennen isänpäivää alue oli vielä tukevasti epidemian perustasolla. Se on epidemian vakavuutta kuvaavan kolmiportaisen asteikon alin taso.

Positiivisia testituloksia alkoi tulla marraskuun puolivälissä. Kun oireiden alkamisesta lasketaan itämisajan verran eli 5–7 vuorokautta taaksepäin, päästään isänpäiväviikonloppuun.

Isänpäivä oli tänä vuonna 8. marraskuuta.

– Epidemian kiihtyminen alkoi isänpäivän aikaan tulleista tartunnoista, Nieminen tiivistää.

Tartuntojen määrät olivat sairaanhoitopiirissä korkeimmillaan parisen viikkoa sitten eli joulukuun alussa. Vaikka sen jälkeen on lähdetty laskuun, Päijät-Häme on selvästi epidemian leviämisvaiheessa. Se on epidemia-asteikon ylin taso.

Tarkkaa tietoa päijäthämäläisten isänpäivän vietosta Niemisellä ei ole.

– Mutta tokihan se on perhejuhlien ja läheisten muistamisen aikaa, mikä on kaunis asia. Nyt valitettavasti vain elämme sellaista aikaa, että se ei ole suositeltavaa. Toivomme, että joulun osalta olisimme normaalissa ydinpiirissämme.

Lahti viikko sitten: maskeja suositellaan ja niitä myös käytetään.­

Nieminen kannustaa järjestämään jouluna etätapaamisia, vaikka ne tylsiä olisivatkin.

– Tämä on nyt erilainen joulu tällä kertaa. Yrittäkäämme ottaa se uutena kokemuksena.

Jos kasvokkain tapaaminen on välttämätöntä, on hyvä muistaa, että ulkona turvavälit pysyvät paremmin ja tartunnat näyttävät leviävän huonommin.

Nieminen toivoo myös, ettei joulun aikaan matkattaisi maakuntien välillä.

Sama viesti on kuultu muiltakin asiantuntijoilta.

Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta muut IS:n aiemmin tällä viikolla haastattelemat terveydenhuollon ammattilaiset vetosivat siksi vahvasti siihen, ettei joulua vietettäisi perinteisesti isolla joukolla. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi taas esitti vahvan suosituksen, ettei Uudeltamaalta lähdettäisi joulunviettoon muualle Suomeen.

Päijät-Hämeessä otettiin marraskuun lopulla käyttöön lähes samat rajoitukset kuin pääkaupunkiseudullakin, sillä erotuksella ettei aikuisten ulkoharrastuksia ja alaikäisten harrastuksia ylipäänsä suositeltu keskeyttämään.

Nieminen näkee merkkejä siitä, että rajoitukset ovat toimineet.

– Kiitos siitä alueen ihmisille, että ovat noudattaneet niitä. Heistähän tämä on kiinni.

Ilmaantuvuusluku on laskenut noin 160:sta noin 80:aan tapaukseen sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon aikana. Tartunnan alkuperä selviää noin 70 prosentissa tapauksista, kun huonoimmillaan osuus oli noin 40 prosenttia.

Sairaanhoitopiirin käyttämät luvut voivat poiketa THL:n luvuista. Sairaanhoitopiiri laskee mukaan alueella testatut tapaukset, kun THL kirjaa tartunnat sen mukaan, missä ihminen on kirjoilla.

Rajoitukset ovat voimassa ainakin uudenvuoden yli. Nieminen ei näe tarvetta kiristää niitä muttei myöskään usko, että niitä pystytään merkittävästi lieventämään koko talven aikana.

Virukset näet leviävät talvisin helpommin. Se voi johtua ihmisten käyttäytymisestä, ilman kosteudesta ja lämpötilasta tai niiden kaikkien yhteisvaikutuksesta.