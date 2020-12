Jyrki Lehtolan kolumni: Tässä ovat ehdokkaat viikon kulttuurivihaajiksi – suurin löytyy kirjallisuudesta

Suomessa on jälleen käynnissä viikkokilpailu siitä, kuka vihaa kulttuuria eniten, ja tässä ovat kisan ehdokkaat, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

”Kun kuulen sanan kulttuuri, poistan aseestani varmistimen”, on kirjailija Hanns Johstin usein siteerattu näytelmärepliikki, joka jättää paljon avoimia kysymyksiä.

Entä kun varmistin on poistettu? Mihin aseen piippu suunnataan? Niihin, jotka sanoivat ”kulttuuri” vai omaan suuhun, koska se, joka sanoi ”kulttuuri” oli taas niin yksinkertainen, että sen kulttuurinpuolustus muuttui kulttuurivihamielisyydeksi?

Suomessa on jälleen käynnissä viikkokilpailu siitä, kuka vihaa kulttuuria eniten, ja tässä ovat kisan ehdokkaat:

Perussuomalaiset on kulttuurivihakisan vakiokilpailija, sillä yleisen käsityksen mukaan kulttuuri-sanan kuultuaan ne ovat jo sen verran humalassa, että ampuvat omaan jalkaansa ja vaativat korvauksia Närpiön kunnalta, koska maahanmuutto sai ne juomaan.

Kuluneella viikolla perussuomalaisia kulttuuripoliitikkoja ovat olleet kansanedustaja, jonka mukaan kulttuurimäärärahat tulisi siirtää armeijalle ja varavaltuutettu, jonka mukaan taiteilijat ovat niitä, ”joiden älli ei riitä kouluttautua oikeisiin töihin”.

Toisaalta perussuomalaiset hokee puolueista eniten kulttuuri-sanaa, kunhan sitä edeltää sana ”kansallinen”, ja Halla-aho on klassisen katkeroitunut ex-taiteilija, joka perheen nukkuessa istuu pelkät sukat yllään olohuoneessa ja kuuntelee Mahleria kyyneleet poskillaan.

” Median oletusyleisönä pidetty Pihtiputaan mummo oli kuollut, mutta Yle kaivoi raadon haudasta ja sitoi sen kuvaputkitelevision eteen, jotta saatiin kulttuurille kohdeyleisö.

Toinen kulttuurivihakilpailija on Yleisradio. Ylessä on puoli vuotta suunniteltu ”kulttuuriohjelmaa suurelle yleisölle”, ja nyt kun ohjelma on alkamassa, siellä ymmärrettiin, että kas, ei tätä kukaan halua. Median oletusyleisönä pidetty Pihtiputaan mummo oli kuollut, mutta Yle kaivoi raadon haudasta ja sitoi sen kuvaputkitelevision eteen, jotta saatiin kulttuurille kohdeyleisö.

Kolmas kulttuurivihaehdokas on Teatterikorkean opiskelija, jota satuttavat väärät sanat, mutta tässä tapauksessa kulttuurivihasta voi syyttää hölmöä kasvatusta, hölmöjä kavereita ja normaalia nuoruutta.

Viikon suurin kulttuurivihaaja löytyy kirjallisuudesta.

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja Ronja Salmi on nuuskutellut ilmapiiriä, muuttanut BLM-liikkeen nimeksi Black Lives Mä ja kirjoittanut Hesariin kolumnin otsikolla ”Suomalainen kirjallisuus on liian valkoista”.

Niin on maitokin, ja Salmen ajatukset toivatkin monelle äidinkielen opettajalle lämpimiä muistoja niistä hieman yksinkertaisista oppilaista, jotka saivat opettajan nauramaan yrityksillään täyttää aineidensa sisällöllinen tyhjiö sanojen määrällä.

Salmen voittotekstissä kulttuurin arvo määräytyy palkintojen mukaan; kirjallisuus syntyy aiheesta ja tekijästä, ei kirjoituksesta, ja ei-valkoinen on jotain, jolla valkoinen voi kiillottaa itseään ja toivotaan kovasti, että siitä kasvaa kirjailija, kun sille annetaan velton ajanmukaista ja jaarittelevaa tukea kirjallisuusinstituution suunnalta.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.