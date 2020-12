Varhennettu eläke säästyi, mutta eläkeputki lähtee. Vasemmisto maksaa viulut kannatuksessaan, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Aika moni tuttavani kyseli elokuussa:

– Pitääkö uutinen paikkansa?

– Ei kai ne sitä poista? Juuri kun ajattelin ottaa sen helpottamaan taloutta.

Totta.

Viime elokuussa moni yli kuusikymppinen valpastui.

Valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisivat muistion, jossa esitettiin toimenpiteitä ikääntyneiden eli yli 55-vuotiaiden työllistämiseksi. Tai oikeastaan töissä pysymiseen. Liian moni jättää työelämän aivan liian varhain, ja se ei ole hyvä juttu työllisyysasteen kannalta.

Muistiossa oli yhtenä keinona osittaisen varhennetun eläkkeen poisto, ja se herätti huolestuneita kysymyksiä. Varhennettu eläke tarkoittaa sitä, että 61-vuotias pääsee nostamaan siihen saakka ansaitusta eläkkeestään joko 25 tai 50 prosenttia. Töissä voi jatkaa normaalisti tai lyhentää työaikaa tai, jos on varaa, jäädä kokonaan kiikkustuoliin.

Eläketurvakeskuksen (ETK) torstaina julkaisemassa kuukausikatsauksessa näkyy selvä hyppäys varhennettua eläkettä hakeneiden määrässä syys-lokakuussa. Aika moni halusi varmistaa eläkepäätöksensä ennen kuin hallitus pääsee väliin.

Pelko oli turha.

Osittainen varhennettu eläke pysyy – ainakin toistaiseksi.

Virkamiehet iskivät muistiossaan kyntensä myös eläkeputkeen eli työttömyysturvan lisäpäiviin. Putki toimii siltana työttömyyden ja vanhuuseläkkeen välissä. Ikääntynyt työtön ei putoa peruspäivärahalle, vaan jatkaa ansiosidonnaisella vanhuuseläkkeelle saakka.

Tämän leikkauksen hallitus hyväksyi.

Eläkeputki poistuu asteittain siten, että vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneet eivät sitä enää saa. Nyt alkaa kiistely työllisyysvaikutuksista. Hallituksen kaavailema 10 000 työllistä voi jäädä paperiin kirjatuksi unelmaksi, joka ei toteudu – laski sen miten päin tahansa.

Lue lisää: Eläkeputki poistuu siirtymäajan jälkeen 1965 syntyneiltä

Ruotsi hoitaa ikääntyneiden asiat paremmin. Siellähän ei ole ollenkaan tavatonta, että 63-vuotias vaihtaa vielä työpaikkaa, tekee uuden uran jossakin muussa hommassa. Tosin Ruotsin laki määrää irtisanomisjärjestyksen: pisimpään työpaikalla olleet lähtevät viimeisenä.

Mutta silti.

Työkulttuuri on toinen.

Suomessa ikääntynyt työtön löytää harvemmin mistään uutta uraa, vaan edessä ovat yleensä olleet työttömyyskorvaus, eläkeputki ja varsinainen vanhuuseläke.

Ikääntyneiden työttömyysturva on herkkä aihe, poliittista vääntöä eläkeputkesta riitti kalkkiviivoille saakka. Se on ymmärrettävää: moni uurnille vaivautuva äänestäjä on yli 55-vuotias, ja tämä tiedetään puolueissa. Päätös iskee ikääntyneisiin työttömiin ja näkyy varmasti vasemmistopuolueiden kannatuksessa – pehmennyksistä huolimatta. Ei ole pitkä aika sitä, kun ay-liike ja vasemmistopuolueet protestoivat toreilla Juha Sipilän (kesk) hallituksen työttömyysturvan heikennyksistä.

Herää kysymys, onko hallituksen fokus oikeassa paikassa, kun se huolehtii ikääntyneiden työllisyydestä. Siis ihan hyvä, että huolehtii, mutta suomalaista työelämää vaivaava ikärasismi tuskin poistuu sormia näpsäyttämällä.

Mutta.

Entä nuoret ja lapsiperheet?

Tulevaisuus?

Suomen ongelmahan on ikääntyneiden työllistymisen lisäksi se, että nuoret eivät saa töitä. Lisäksi yhteiskunnassa on yhä kasvava joukko, kymmeniä tuhansia, täysin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia syrjäytyneitä nuoria.