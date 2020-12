Kommentti: Rokote ei ehdi pelastaa meitä jouluna vaanivalta korona-ansalta – vain varotoimilla on merkitystä

Joulukuun viimeinen viikko vai tammikuun alku? Sillä ei oikeastaan ole ikäihmisten terveyden kannalta merkitystä, millä päivämäärällä ensimmäinen koronarokote Suomessa annetaan. Mutta sillä on, jos korona joulunpyhinä pääsee valtaamaan hoivakodit, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Ikäihmisten ja hoivakotien turvan kannalta aivan keskeistä on, miten hyvin lähipiiri pystyy heitä suojaamaan.­

Viime päivät on käyty kiivasta keskustelua siitä, missä vaiheessa ensimmäinen suomalainen saa koronarokotteensa. Torstaina asiaan saatiin yksi vastaus, kun Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että rokotukset voivat käynnistyä EU:n jäsenmaissa 27. joulukuuta.

Hienoa on, että rokotukset alkavat. Alkuun rokotemäärät ovat kuitenkin varsin pieniä, ja rokotus alkaa koronapotilaita sairaalassa hoitavasta henkilöstöstä. Vasta sen jälkeen aletaan rokottaan iäkkäitä ihmisiä.

Näkemykset, joiden mukaan iäkkäät lähisukulaiset voisivat saada rokotteen kautta turvan jo tämän vuoden puolella, eivät ole realistisia. Eivät voi. Jos komission puheenjohtajan ilmoittama aikataulu pitää, se ei ole mitenkään mahdollista. Erikseen on vielä huomioitava, että osa rokotteista vaatii kaksi rokotuskertaa ennen kuin suoja on vahva.

Ikäihmisten turvan kannalta aivan keskeistä on, miten hyvin lähipiiri pystyy heitä suojaamaan. Soitin viime viikolla viiteen hoivakotiin ympäri Suomen. Niissä kaikissa oli ollut vakava koronatartuntarypäs. Jokaisen hoiva- ja seniorikodin johtaja tai alueen vastaava ylilääkäri sanoi, että jäljityksen perusteella näytti, että koronan toi hoivakotiin oireeton kantaja. Yleensä vierailija.

Tässä piilee hurja vaara. Meistä monet käyvät nyt jouluostoksilla, ja vaikka miten yrittää olla tarkkana etäisyyksien kanssa, siinä on riskinsä. Osa ihmisistä tapaa iäkkäitä lähisukulaisiaan jouluna. Se on minusta realistinen oletus, sillä ihmisten arvioit siitä, mikä on riskialtista ja mikä ei, vaihtelevat kovasti.

Ihmiset käyvät myös hoivakodeissa. Kannattaa muistaa erään hoivakodin johtajan sanat: ”Joka ikinen omaisten vierailu on uhka taudin leviämiselle. Ikävä kyllä.”

Kun katsotaan isompaa kuvaa, ratkaisevaa on, että rokotuksia on ehditty antaa niin paljon, että saavutamme suojaa antavan kattavuuden. Siihen menee kuukausia. Ennen kuin ollaan siellä asti, pitää käydä monta keskustelua, miksi osa ihmisistä tuntuu epäröivän rokotteen ottamista.

Mikä siinä pelottaa? Rokotteen turvallisuus? Onko vaihtoehto jatkaa nykyisenkaltaista hiljaiseloa?

Yhteiskunta saadaan auki vain sillä, että rokotteella saavutettu suoja on riittävän kattava. Uskoisin, että valtaosa ihmisistä haluaisi jo vähän normaalimpaa elämää.