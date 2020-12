4-vuotias Ville tokaisi joulupukille kaunistelemattoman totuuden – huvittaa sukulaisia yhä

Koronatilanteen takia joulupukki ei tänä vuonna tule kaikkiin koteihin. Takavuosien kokemuksissa riittää onneksi muistelemista.

Monessa perheessä tuleva joulu vietetään poikkeuksellisesti ilman joulupukkia.

Joulu on koronatilanteen takia erilainen myös 35 vuotta pukkikeikkoja tehneelle Mika Väkeväiselle.

– Kysyntä on ollut laimeampaa. Tänä jouluna en ihan omastakaan tahdosta ota ihan niin paljon vierailukohteita, Väkeväinen sanoo.

Kangasalla asuva Mika Väkeväinen on tehnyt pukkikeikkoja yli 30 vuotta. –Olen niin iloinen siitä, että minut on kutsuttu näkemään ja todistamaan monia tapoja viettää joulua.­

Joulupukkiin liittyy suomalaisilla perinteisesti jos jonkinlaisia muistoja.

” Tyttö sanoi jo hieman hermostuneena ”anna ny eres jotain”.

Kangasalla asuva Väkeväinen haluaa kuitenkin muistuttaa, että joulun vietosta voi nauttia, vaikka moni perhe joutuu koronavuonna tyytymään etäpukkiin tai jouluun ilman pukin vierailua.

– Kaikesta kurjuudesta huolimatta tämäkin loppuu joskus. Vietetään nyt sellainen hyvä ja lämmin perhejoulu ja huolehditaan siitä, että ollaan joulunkin jälkeenkin terveitä. Uusia jouluja tulee.

Ilta-Sanomat kysyi suomalaisilta muistoja Korvatunturin tutusta vierailijasta. Muun muassa tällaisia muistoja nousi esiin.

Eräs loputon huvittavien muistojen lähde ovat lasten suorasukaiset tokaisut.

Nimimerkki ”J” kertoo 4-vuotiaan Villen rehellisestä vastauksesta pukille.

– Joulupukki kysyi 4-vuotiaalta vilkkaalta Villeltä, että onko tämä ollut kiltti. Siihen poika rehellisesti vastasi, että ”on sitä kaikennäköisiä tapahtunut”.

Myös ”Täti” kertoo tytön suorista sanoista pukille.

– Joulupukille oli ennalta kerrottu sisarusten tekemättömistä töistä. Kun pukki ilmeisesti lasten mielestä liian kauan puhui parantamista vaativista asioista, sanoi tyttö jo hieman hermostuneena ”anna ny eres jotain”.

” Se kyllä mursi jään, ja pukkikin häkeltyi.

Nimimerkki ”Äippä” puolestaan kertoo ikimuistoiseksi joulusta, jolloin hän vietti aattoiltaa kahden poikansa kanssa perheen isän ollessa vuorotyöläisenä töissä.

– Kun isä myöhemmin illalla soitti töistä ja kysyi, joko pukki kävi, vanhin poikamme vastasi ”ei se ollut joulupukki, se oli lähikaupan lihamestari”.

– No, oikeassa oli. Ei vaan arvattu, että tällä kertaa se ”huijaus” paljastuu.

Markon 5-vuotias Alex-poika odotti sisarustensa ja serkkujensa kanssa joulupukin tuloa malttamattomana.

– Viisi minuuttia yli viisi sitten ovikello soi. Alex riensi avaamaan oven reippaasti. Ensimmäinen lause oli tomeraan ja syyttävään sävyyn: ”Sä oot viisi minuuttia myöhässä, kello viisi piti tulla”. Se kyllä mursi jään, ja pukkikin häkeltyi.

” Skotlannin paimenkoiramme hyökkäsi pukin kimppuun ja puri pahasti jalkaan suojellen isääni.

Nimimerkki ”Coco” muistaa, että joulupukki ei ollut perheen koiran suosiossa.

– Isäni lauloi joulupukille "joulupukki, joulupukki, vanha kelju ukki”. Pukki suuttui ja löi isääni kepillä. Skotlannin paimenkoiramme hyökkäsi pukin kimppuun ja puri pahasti jalkaan suojellen isääni. Vauhdikas joulu!

Kyllikki kertoo, miten hänen 5-vuotiaalle pojalleen paljastui, ettei joulupukki olekaan aito.

– Olin viettämässä joulua maalla kotonani, ja äitini oli pukeutunut pukiksi. Äitini koputti oveen. Noin 5-vuotias poikani avasi oven ja totesi, että ”mummo, minä voin laittaa oven kiinni, kun tulet sisälle”.

Kempeleläinen Terhi kertoo viime vuoden joulun huvittavasta hetkestä.

– Viime jouluna 8-vuotias poikamme naureskeli itsekseen joulupukille. Me vanhemmat ja isovanhemmat katsoimme poikaa hieman huvittuneina ja ajattelimme, että häntä vain kovasti jännittää.

– Kun pukki lähti, pamautti poika ilmoille, että tämä ei ollut oikea joulupukki, vaan joku pukiksi pukeutunut tavallinen mies. Oli kuulemma ihan erinäköinen kuin kesällä tavattu Rovaniemen joulupukki. Tästäpä vasta pikkusisar kiivastui, että kyllä muuten oli sama joulupukki kuin kesällä. Oli pokassa pitelemistä.

1970-luvulla tämä joulupukki käytti naamaria.­

Nimimerkki ”Punainen skeptikko” muistelee lapsuutensa joulua ja hämmentävää joulupukkikokemusta.

– Minut laitettiin pukin syliin aattona kun olin 4-vuotias. Katsoin ylös pukkia, ja ihmettelin että hänen nenänsä näytti kummalliselta, molemmat sieraimet olivat pelkkiä mustia täpliä nenän alapinnassa. Työnsin sormeni toiseen, ja maski meni vinoon.

– Ehdin nähdä vilauksen tutuista kasvoista ennen kun minut kiskottiin pois, ja hälinä muuttui rämänauruksi. Minua hävetti, että minulle naurettiin.

Myös nimimerkki ”AL:n” perheessä on nähty ”syväsilmäpukkeja”.

– Meillä kävi lapsuusaikanani useampana vuonna syväsilmäpukki. Joka jouluaatto äiti lähti hakemaan puolukoita kellarista. Sen jälkeen pukki saapui ovelle. Äitini oli pukenut pukkinaamarin ja laittanut punaisen pukin takin päälleen.

– Koska naamarin kanssa pukin silmät näyttivät olevan hyvin syvällä päässä, sai pukki nimen syväsilmäpukki. Joka joulu odotettiin, tuleeko syväsilmäpukki tänäkin vuonna.

Joulupukkeja on moneen lähtöön. Se käy ilmi myös IS:n lukijoiden pukkimuistoista.­

Nimimerkki ”salaisuuksien paljastaja” huomasi joulupukin käsissä jotain tuttua.

– Huomasin 6-vuotiaana, että joulupukilla on samanlaiset kädet kuin enollani. Olin muutenkin epäillyt jo aiemminkin, että siinä on jotain kummallista, kun eno häipyy aina jonnekin ennen pukin tuloa ja tulee takaisin kun pukki on lähtenyt.

– Kun eno tuli taas sisälle pukin lähdettyä, lähdin salaa ulos. Näin pukin vaatteet enoni auton takapenkillä. Menin sisään ja julistin kovaan ääneen, että tiedän, kuka joulupukki oikeasti on.

Moni muistaa, kuinka pukin parta irtosi kesken vierailun...­

Klassisessa tarinassa Maiju muistelee omaa lapsuuden jouluaan.

– Muksuna olin villi ja utelias, joten eräänä jouluaattona vetäisin parran kylään tulleelta joulupukilta. No, hän oli sukulaismies, joka pudotteli tavaroita, kun yllättyi siitä, että uskalsin katsoa, kuka onkaan parran takana. En uskonut sen koommin joulupukkiin.

Joulupukin parta oli pääosassa myös nimimerkki ”Kalkkiksen” tarinassa.

– Olin muistaakseni 3,5-vuotias, kun meillä sattui onnellinen kömmähdys pukilta. Alku sujui ihan normaalisti, mutta sitten kesken lahjojen jaon pukilta putosi parta vai naamariko se oli.

– Äitini ja hänen siskonsa lähtivät siltä istumalta makuuhuoneeseen nauramaan ja minä perässä. Totesin heille, että eihän tuo mikään pukki ole vaan Helge, äitini siskon silloinen heila. No, onnellinen sattuma sikäli, että sen jälkeen ei tarvinnut uskoa joulupukkiin.

Lapset kiinnittävät huomiota joulupukin pieniinkin yksityiskohtiin.­

Tapsa kertoo olleensa vuonna 1981 varusmiespalveluksessa silloisessa Savon prikaatissa ja päätyneensä prikaatin joulupukiksi.

– Koska varuskunta-alueella liikkui omasta takaa pukki, kantahenkilökunta pyysi myös pukkia pistäytymään. Näitä käyntejä kertyi lopulta melkoisesti.

Yksi vierailu jäi Tapsan mieleen erityisesti.

– Kyseisessä kodissa oli noin 4-vuotias tyttö, joka tuli innolla pukkia vastaan. Siinä suoritettiin perinteiset tervehdykset, ja pukki alkoi kysellä kuluneen vuoden tapahtumista. Tyttö vastaili reippaasti pukille, mutta alkoi pian hiljentyä ja lopulta jäi alta kulmien pukkia tuijottamaan.

– Ei mennyt kauaa, kun syy tytön hiljaisuuteen selvisi. Tyttö näet tokaisi oikealla Savon kielellä, että ”et ole oikea pukki, kun et osaa edes kunnolla puhua”. Siinä ei juuri auttanut, vaikka omalla murteella koetti pukin aitoutta vakuutella. No, valepukin tuomat lahjat kelpasivat. Eiköhän meille molemmille jäänyt käynnistä mukava mieli.

Nimimerkki ”Ou nou” muistelee 1950-luvun jouluaan.

– 50-luvulla ollessani vielä alle kouluikäinen kiipesin ikkunanlaudalle katsomaan pukin lähtöä. Yllätys ja ihmetys olikin suuri ja kysyin isältäni, miksi pukki oli tullut naapurin hevosella.

– Isän kasvoille valahti ilme, jota tänä päivänä voisi kuvailla toteamalla ou nou. Jälkeenpäin minulle selvisi, että yleisesti oli tapana pukea pukin hevonen lakanaan, jotta kylän lapset eivät sitä tunnistaisi. Mutta naapurin vävykokelas ei ollut naamioinut tulevan appensa heppaa.

Tuula kertoo tarinan 3-vuotiaan poikansa suorasta vastauksesta pukille.

– Lapseni oli 3 vuotta, kun vietimme joulua kotonamme. Lapset odottivat kovasti joulupukkia ja kävivät vähän väliä katsomassa ikkunasta, joko pukkia näkyisi. Vihdoin ja viimein joulupukki saapui.

– Joulupukki aloitti kysymällä lasten nimet ja pyysi sitten poikaani laulamaan. Poikani siihen pyyntöön vastasi hyvin tomerasti: ”En laula, kun nääs en ole mitään laulumiehiä”. Asia tuli kerralla selväksi ja joulupukkia kovasti nauratti.

Joskus joulupukki pääsee perheen kanssa tanssimaan.­

Nimimerkki ”täti” kertoo veljenpoikansa hauskoista tokaisuista.

– Pukki antoi kirjekuoren, jossa oli arpoja. Veljenpoika tokaisi pukille, että nyt se pukki toi laskuja myös.

– Sama poika tokaisi pukille, että kengät pois, mummo on siivonnut.

”Seppä” kertoo tehneensä joulupukkikeikkaa naapuripitäjässä noin 20 vuotta sitten.

– Kysyin naapurin 5-vuotiaalta pojalta, että saitko niitä lahjoja mitä toivoit. ”Etkä tuonut”, oli vastaus. Uteliaisuuttani kysyin mikä lahja jäi saamatta. Olisi pitänyt parta kasvaa. Sellainen toive.

”Mummojen fiilis oli aika villi”

Espoolainen Tapio Kokkonen teki 2000-luvun alussa kolmekymppisenä joulupukkikeikkoja. Hänen ikimuistoisimpia kokemuksiaan on seuraava:

– Olohuoneeseen tullessa totesin, että huone oli täynnä sukua, vauvasta vaariin. Siinä sohvalla istuessani kaksi suvun selvästi vanhinta pirteää mummoa tuli aivan kiinni minuun ja katseli uteliaasti silmiini. ”Oi miten nuorekkaalta pukki näyttääkin, minkäs ikäinen pukki on.” He kihersivät kainalossani, toinen puristi polveani ja muutenkin mummojen fiilis oli aika ”villi”, Tapio muistelee.

– Siinä mummojen flirttaillessa yritin jakaa lahjoja ja kysellä kuulumisia lapsilta. Tilanne oli mielestäni hauska, koska mummoilla oli kuitenkin pilkettä silmäkulmassa. He loivat yhteisiä joulumuistoja koko suvulle ja siinä sivussa joulupukille.

Aina ei pukin vierailu ole näin rauhallinen.­

”Pukkikammoinen” muistelee lapsuutensa pelottavaa pukkikokemusta.

– Olin ehkä noin 4-vuotias, kun enoni päätti ryhtyä pukiksi, mutta mitään pukin tamineita ei ollut. Niinpä hän teki kuusennaavasta ja lampaanvillasta jonkinlaisen parran, päässä oli karvareuhka väärinpäin, päällä papan vanha susiturkki, jalassa molskihousut ja huopatossut. Sisään tullessaan hän kysyi möreällä äänellä, että onkos täällä kilttejä lapsia. Hän näytti enemmän jättikokoiselta peikolta kuin joulupukilta.

– Aikuiset purskahtivat nauruun, minä purskahdin itkuun ja sukelsin kauhuissani sohvan alle piiloon. Kesti kuulemma kauan ennen kuin äiti sai minut rauhoittumaan. Omille lapsilleni en ole koskaan uskotellut joulupukin olemassaoloa. Olen kertonut heille, että se on vain hauska satu.