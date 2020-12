Ensimmäinen rokote-erä saapuu Suomeen vain pari päivää EU-komission myyntiluvan jälkeen

Euroopan komission puheenjohtajan mukaan koronarokotukset voivat alkaa EU:ssa 27. joulukuuta.

Euroopan lääkeviraston EMA:n lääkevalmistekomitea käsittelee ensi viikon maanantaina Pfizerin ja BionTechin koronarokotteen myyntilupaan liittyvää suositusta.

Jos komitea puoltaa lupaa, Euroopan komissio voi antaa rokotteelle myyntiluvan kokoontuessaan EMA:n komitean jälkeen. Tämän lisäksi ennen rokotteen saapumista Suomeen tarvitaan Suomen valtioneuvoston asetus.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yksikön päällikkö Marjo-Riitta Helle kertoi asiasta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Hänen mukaansa Euroopan komissio kokoontuu lääkevalmistekomitean kokouksen jälkeen parin päivän viiveellä.

– Saa nähdä, miten tämä toteutuu ja tuleeko hyväksyntä, mutta olemme valmistautuneet niin, että Suomessa asia hoituu nopeasti.

STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen kertoi, että arvioiden mukaan rokotetta saadaan Suomeen muutamia päiviä myyntiluvan saamisen jälkeen.

– Jonkinlainen erä meille tulee heti, kun myyntilupa on annettu. Se, kuinka iso erä on, on vielä vahvistamatta.

Kumpulaisen mukaan on mahdollista, että ensimmäiset Suomeen saapuvat erät ovat vain muutamia tuhansia. Ne jaetaan ensisijaisesti sairaaloihin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi aiemmin torstaina Twitterissä, että koronarokotukset voivat alkaa EU-alueella jo 27. joulukuuta.