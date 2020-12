Koronavuosi näkyy erikoisuutena kirkkoon liittyjien määrässä

Kirkosta eronneiden määrä jäänee edellisvuotta alhaisemmaksi.

Kirkkoon on liittynyt tänä vuonna poikkeuksellisen paljon alle 1-vuotiaita, jotka on kastettu vasta väestörekisteriin liittymisen jälkeen, kertoo Kirkon tutkimuskeskus.

– Tämä johtuu korona-ajasta, jolloin kokoontumisrajoitusten takia monet vanhemmat siirsivät lapsensa kastetilaisuutta myöhempään ajankohtaan, sanoo tiedotteessa Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Veli-Matti Salminen.

Kirkon tutkimuskeskus ennakoi, että kirkkoon liittyjien määrä tulee tänä vuonna nousemaan edellisvuodesta, ja kirkosta eronneiden määrä jäänee edellisvuotta alhaisemmaksi.

Tammi–marraskuussa kirkkoon on liittynyt hieman yli 17 000 ihmistä. Salmisen mukaan liittyneiden aiempaa suuremmasta määrästä ainakin 1 500 selittyy koronan takia siirretyillä kasteilla. Kirkon jäsenyydestä on luopunut reilut 33 000 ihmistä. Marraskuun loppuun mennessä kasteen on saanut yli 23 000 lasta.

Viime vuonna kirkkoon liittyi noin 16 000 ja siitä erosi noin 56 000 ihmistä. Kasteen sai noin 28 300 alle 1-vuotiasta lasta.