Koronatilanne pahenee Vantaalla, viruksen ilmaantuvuus noussut yhä: ”Puolet tartunnan lähteistä pystytään jäljittämään”

Koronaepidemian kiihtyminen Vantaalla huolestuttaa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevia matkustajia on muistutettu turvaväleistä lattiaan kiinnitetyillä tarroilla.­

Pääkaupunkiseudun kaupungeista koronavirustilanne on muodostunut epidemian toisen aallon edetessä heikoimmaksi Vantaalla. Koronaviruksen ilmaantuvuus oli keskiviikkona Vantaalla 263,9, Helsingissä 253,3, ja Espoossa 160,5. Espoossa viruksen ilmaantuvuus on laskenut joulukuun alun huippulukemista, Vantaalla ja Helsingissä ilmaantuvuus on tasaantunut, mutta pysynyt korkealla tasolla.

Koronaviruksen ilmaantuvuus kertoo tartuntojen määrän 100 000 ihmistä kohti 14 vuorokauden aikana.

Koronatartuntoja on Vantaalla löydetty muun muassa kouluista. Myyrmäen kaupunginosassa sijaitsevassa Kilterin yläkoulussa testattiin hiljattain 424 oppilasta ja 76 henkilökuntaan kuuluvaa. Tartuntoja, joita löytyi kuukauden aikana 51, todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla. Koulun oppilaat suorittavat oppivelvollisuuttaan etänä.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi tuoreimmat tiedot kaupungin koronatilanteesta torstaina aamupäivällä järjestetyssä koronainfossa.

Torstaina julkistettujen tietojen mukaan koronatilanne Vantaalla on edelleen jatkanut heikkenemistään. Koronaviruksen ilmaantuvuus on noussut 268,4 tapaukseen 100 000 asukasta kohden ja sairastapauksia todetaan keskimäärin 48 päivittäin.

Vaikka tilanne ei ole Vantaan kannalta mairitteleva, kaupunginjohtaja Viljanen näkee myönteiseksi piirteeksi sen, että koronaviruksen aiheuttamien vakavien tautitapausten määrä on pysynyt melko hyvin hallinnassa. Epidemian alusta lähtien Vantaalla on kuollut 52 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, näistä vain seitsemän juhannuksen jälkeen, epidemian toisen aallon aikana.

– Vantaan sairaalassa tilanne on hallinnassa. Muutamissa hoivalaitoksissa on todettu koronatapauksia sekä asukkaiden että henkilökunnan keskuudessa, ja varovaisuuden noudattaminen on erittäin tärkeää.

Kaupunginjohtaja Viljasen mukaan koronavirus näyttää tällä hetkellä leviävän etenkin perhepiirissä sekä harrastuksissa.

– Noin puolet tartunnan lähteistä pystytään jäljittämään. Tartunnanjäljityksessä on edelleen ruuhkaa, mutta henkilökuntaa on lisätty. Näytteenottoon pääsee tällä hetkellä saman vuorokauden puolella ja tulos valmistuu vuorokauden sisällä.

Koulujen tilannetta Vantaalla seurataan nyt erityisen tarkasti. Torstain tuoreiden tietojen mukaan koulut eivät tällä hetkellä kuitenkaan ole merkittäviä tartunnanlähteitä pääkaupunkiseudulla.

Viljanen kertoo, että Vantaan kouluissa ja päiväkodeissa altistuneita on tällä hetkellä noin kolmesataa, mutta huippuluvuista on tultu selvästi alaspäin.

– Kilterin koulu on tässä suhteessa poikkeus. Koulu on etäopetuksessa 20.12. saakka.

– Se mistä olemme huolestuneita juuri nyt, on se, että tauti vaikuttaa leviävän parhaillaan erityisesti aikuisväestössä ja myös ikääntyneiden keskuudessa.

Vantaan tilanne noudattaa pitkälti Suomessa yleisesti vallitsevaa kehitystä:

Ilmassa näyttää olevan myös koronaviruksen leviämisen torjuntaan liittyvää taisteluväsymystä. Suositusten noudattamisessa on havaittu lipsumista, myös ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä.

– Vierailijat eivät näytä aina kunnioittaneen annettuja suosituksia, vaan esimerkiksi kasvomaskeja ei ole välttämättä käytetty ikäihmisten luona käytäessä.

Huolta aiheuttavat myös nuorten kokoontumiset kaupungilla, mikä ei ole omiaan helpottamaan koronaviruksen torjumisen vastaisia ponnisteluja.

– Nuoret liikkuvat joukoissa rautatieasemilla ja ostoskeskuksissa.

Viljanen muistuttaa, että valoa on kuitenkin näkyvissä.

– Koronarokotusten suunnittelu on käynnistetty Vantaalla ja ensimmäisten rokotusten odotetaan tapahtuvan tammikuun alkupuolella.