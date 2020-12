Koronatartuntojen kasvuvauhti on hidastunut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi keskiviikkona 411 uudesta tartunnasta. Sairaalahoidossa oli 268 potilasta, joista tehohoidossa oli 34.

Luvut pienenivät edellispäivästä.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin kuusi. Kuolemantapauksia on Suomessa nyt yhteensä 472.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu lähes 32 000 koronatartuntaa. Testejä on tehty yli 2,2 miljoonaa.

Kahden viikon aikana todettujen koronatartuntojen määrä on lähes lakannut kasvamasta Suomessa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu lähes 6 000 tartuntaa, mikä on nelisenkymmentä enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana.

Ensimmäisestä Suomeen tuotavasta koronarokotteesta on paljastunut lisää tietoa.

Rokote tuodaan Suomeen Belgiasta. Rokotteen kuljetuksesta tekee haastavan se, että rokote pitää säilyttää -70 asteessa.

Eri puolilla Suomea jatkuvat alueelliset toimet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Monet maakunnat ja kaupungit jatkavat kokoontumisrajoituksiaan uudenvuoden yli.

Satakunnassa kokoontumisrajoituksia jatketaan 23. tammikuuta asti.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki kertoivat jatkavansa voimassa olevia suosituksiaan 10. tammikuuta asti.

Keski-Pohjanmaalla saa olla koolla enintään 20 henkeä, Tampereella 10.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki jatkavat rajoituksiaan 18. tammikuuta saakka

Koronatilanne on pahentunut Varsinais-Suomessa.

Turun kaupunki siirtää vapaaehtoista henkilöstöään koronatartuntojen jäljitystyöhön sellaisilta toimialoilta, joissa kuntalaisten palveluita on supistettu

Turussa Skopjen-lentojen matkustajia aletaan testata lentokentällä, kun lennot alkavat 19. joulukuuta.

Kaupunginjohtaja Minna Arve sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei kaupungilla ole toimivaltaa lentojen pysäyttämiseen.

Joukkoaltistuksia ja niihin liittyviä karanteeneja todettiin ainakin Kainuussa ja Etelä-Karjalassa.

Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueella tiistaina todetun koronavirustartunnan vuoksi 30 ihmistä asetettiin karanteeniin.

Tiistai-illan ja keskiviikon aikana testattiin kaikkiaan 64 altistunutta, eikä ainakaan keskiviikkoiltaan mennessä ollut ilmennyt vielä yhtään jatkotartuntaa.

Etelä-Karjalassa asetettiin karanteeniin noin 40 ensihoidon ja pelastuslaitoksen työntekijää. Pelastuslaitos ja sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ensihoito toimivat useilla paloasemilla samoissa tiloissa. Eksoten ylilääkärin mukaan tartuntaketjut on saatu hyvin selvitettyä, ja varotoimena henkilöstölle tehdään koronatestejä.

Eksote ja pelastustoimi vakuuttivat, että karanteenista huolimatta ensihoidon ja pelastuslaitoksen kiireellisen avun valmius on turvattu.

Lisäksi Keski-Uudenmaan sote tiedotti keskiviikkona, että Järvenpäässä Kartanon koulussa on tapahtunut joukkoaltistuminen koronavirukselle. Koululla on ollut koronapositiiviseksi todettu henkilö 11.12. Altistuneet asetetaan kotikaranteeniin Keusoten tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksestä. Keusoten infektio- ja tartuntatautiyksikkö on henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneisiin. Altistuneita on noin 20 henkilöä.

Tampereen Rauhaniemen sairaalasta kerrottiin, että siellä on joulukuun aikana todettu 73 koronatartuntaa. Tartunnan on saanut 48 potilasta ja 25 henkilökunnan jäsentä. Kaksi potilasta on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin.

Sairaalahoidossa on 40 tartunnan saanutta.

Hallitus kokoontui keskiviikkona puimaan koronatilannetta, -rokotetta ja valmiuslain mahdollista käyttöönottoa Säätytalolle.

Välttämättömyysedellytykset valmiuslakiin turvautumiselle eivät tällä hetkellä täyty, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd) neuvotteluiden jälkeen. Hallitus on pohtinut tänään iltakoulussaan etenemistä koronatoimien kanssa.

Marinin mukaan Suomessa ollaan tilanteen kanssa jatkuvasti veitsen terällä, vaikka se onkin tällä hetkellä tasaisempi. Tilanne voi muuttua erityisesti sairaanhoidon kuormituksen osalta varsin nopeasti.

Hallitus seuraa tilannetta joulunpyhien ajan, pääministeri sanoo. Valtioneuvostolla on myös joulutauon aikana istuntoja, joissa kuullaan aina ajankohtaisin tilannekatsaus.

Maanantaina käydään Marinin mukaan parlamentaarinen keskustelu koronatilanteesta kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa.