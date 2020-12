Uusia koronatoimia ympäri Suomen – katso tuoreimmat alueelliset muutokset

Uusia koronakaranteeneja on määrätty Etelä-Karjalassa ja Kainuussa. Satakunnan kokoontumisrajoitukset jatkuvat kuukaudella ja Turku lisää jäljittäjiä.

Eri puolilla Suomea on keskiviikkona jatkettu alueellisia toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Turun kaupunki siirtää vapaaehtoista henkilöstöään koronatartuntojen jäljitystyöhön sellaisilta toimialoilta, joissa kuntalaisten palveluita on supistettu. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kuvaili tiedotustilaisuudessa kaupungin epidemiatilannetta erittäin vakavaksi.

– Jäljitys ja testaus ovat niin tärkeässä roolissa taudin tartunnan tunnistamisessa, jäljittämisessä ja sillä tavoin ehkäisemisessä, että käytämme siihen nyt todella paljon resursseja, hän sanoi.

Skopjen-lentojen matkustajia tullaan jälleen testaamaan lentokentällä, kun lennot kaupunkien välillä alkavat 19. joulukuuta. Arve huomautti, ettei kaupungilla ole toimivaltaa lentojen pysäyttämiseen.

– Tällä hetkellä meillä on käytössä käytännössä rajoitustoimenpiteet, joihin kaupungilla on oman toimivaltansa puitteissa mahdollisuus.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.­

Maksuttomia koronatestejä tekevä kiertävä koronabussi on Arven mukaan saanut paljon positiivista palautetta ja kävijöitä.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Satakunnassa

Satakunnan kokoontumisrajoitukset jatkuvat kuukaudella. Koronaepidemian vuoksi säädettyjä rajoituksia jatketaan 23. tammikuuta asti, tiedottaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää korkeintaan 20 osallistujalle, ja silloinkin niissä pitää noudattaa turvavälejä, käsihygieniaa sekä muuta aiempaa viranomaisohjeistusta.

Päätös jatkaa aiempaa linjausta, joka on voimassa 23. joulukuuta asti.

Koulutusyhtiö Länsirannikon Koulutus eli WinNova puolestaan kertoo, että noin kymmenen ihmistä asetetaan karanteenin maarakennusalan harjoitustyömaalla Porissa tapahtuneen altistumisen vuoksi. Porin tartuntatautiviranomaiset ovat altistuneisiin pikaisesti yhteydessä.

Sairastunut ihminen oli saanut tiedon tartunnastaan keskiviikkoaamulla. Tartunnan lähde on WinNovan mukaan Satakunnan ulkopuolelta.

Muiden WinNovan oppilaiden ja henkilökunnan osalta koulutyö jatkuu normaalisti.

Ensihoitoa ja pelastustoimea karanteenin Etelä-Karjalassa

Joukkoaltistuksia ja niihin liittyviä karanteeneja on todettu myös Kainuussa ja Etelä-Karjalassa.

Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueella eilen todetun koronavirustartunnan vuoksi 30 ihmistä on asetettu karanteeniin, tiedottaa Kainuun sote.

Tapaukseen liittyen ei ollut ainakin keskiviikkoaamuun mennessä todettu jatkotartuntoja. Aamuun mennessä oli testattu yli 60 ihmistä, joista noin kymmenen tulos oli vielä saamatta.

Terrafamen Sotkamon kaivos 17. heinäkuuta 2018.­

Testaukset on toistaiseksi kohdistettu sairastuneen lähikontakteihin. Niitä voidaan kuitenkin Kainuun soten mukaan laajentaa, mikäli asialle ilmenee seulonnoissa tarvetta.

Etelä-Karjalassa on asetettu noin 40 ensihoidon ja pelastuslaitoksen työntekijää karanteeniin koronavirusaltistusten vuoksi, kertoo alueen sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

Pelastuslaitos ja Eksoten ensihoito toimivat useilla paloasemilla samoissa tiloissa. Eksoten ylilääkärin mukaan tartuntaketjut on saatu hyvin selvitettyä ja varotoimena henkilöstölle tehdään koronatestejä.

Eksote ja pelastustoimi vakuuttavat, että karanteenista huolimatta ensihoidon ja pelastuslaitoksen kiireellisen avun valmius on turvattu.

Suomessa 411 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti keskiviikkona, että Suomessa on raportoitu 411 uutta koronavirustapausta.

Eilen uusia tartuntoja raportoitiin 349 ja maanantaina 300.

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 988 tartuntaa, mikä on 41 enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Kahden viikon aikana todennettujen tapausten määrä on siis lähestulkoon lakannut kasvamasta.