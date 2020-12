Kahden viikon tartuntojen kasvu on lähes pysähtynyt.

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan todettu 411 uutta koronavirustapausta.

Eilen uusia tartuntoja raportoitiin 349 ja maanantaina 300.

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 988 tartuntaa, mikä on 41 enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Kahden viikon aikana todennettujen tapausten määrä on siis lähestulkoon lakannut kasvamasta.

Viimeisen viikon aikana todettujen tartuntojen määrä on kuitenkin yhä kasvussa. Seitsemässä päivässä on todettu yhteensä 3 138 koronadiagnoosia, mikä on 288 kappaletta enemmän kuin sitä edeltäneen viikon aikana.

Korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Alhaisimmat luvut ovat puolestaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Itä-Savon alueilla.

Ilmaantuvuus kertoo tapausten suhteellisen yleisyyden eri alueilla. Se mitataan tartuntojen määränä 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 31 870 kappaletta. Koronatestejä on puolestaan tehty yli 2,2 miljoonaa kappaletta.

Uudet tartunnat kunnittain

Helsinki 99

Turku 56

Vantaa 41

Espoo 31

Jyväskylä 18

Tampere 18

Oulu 10

Kouvola 7

Lahti 7

Pieksämäki 7

Joensuu 6

Kaarina 6

Kerava 5

Lieto 5

Outokumpu* 5

Raisio 5

Somero 5

Valkeakoski 5

Hyvinkää 4

Hämeenlinna 4

Järvenpää 4

Tuusula 4

Kirkkonummi 3

Kuopio 3

Nokia 3

Vaasa 3

Vihti 3

Hankasalmi* 2

Hausjärvi 2

Kangasala 2

Kontiolahti 2

Lempäälä 2

Nurmijärvi 2

Raahe 2

Tornio 2

Ylöjärvi 2

Haapavesi* 1

Imatra 1

Janakkala 1

Kangasniemi 1

Kauniainen 1

Kitee 1

Laukaa 1

Leppävirta 1

Loimaa 1

Maarianhamina 1

Muhos 1

Mäntsälä 1

Naantali 1

Orivesi 1

Parainen 1

Porvoo 1

Rautalampi 1

Salo 1

Sipoo 1

Sotkamo 1

Uusikaarlepyy 1

Uusikaupunki 1