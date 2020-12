Sairaanhoitajien hermo pettämässä keskellä koronakriisiä, lähes 90 % harkitsee alanvaihtoa: ”Tilanne on todella huolestuttava”

Hoitajista on sairaanhoitajien mukaan jo nyt huutava pula, ja koronan jälkeen joukkoirtisanoutumisia pelätään. Hoitajat kertovat kärsivänsä muun muassa väsymyksestä ja arvostuksen puutteesta.

Suomalaisten sairaanhoitajien mitta alkaa täyttyä. Pettymys, pelko, ärtymys ja uupumus ovat nousseet alalla päällimmäisiksi tunteiksi koronaepidemian aikana, kertovat useat sairaanhoitajat IS:n haastattelussa.

Samoista kollektiivisista huolenaiheista viestii sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn koronan aikana tekemä selvitys, jonka mukaan jopa liki 90 prosenttia sairaanhoitajista harkitsee alanvaihtoa. Syitä on ilmeisen monia, ja koronan aikana ne ovat korostuneet, muun muassa nämä: heikko arvostus, vaatimaton palkkataso, henkinen ja fyysinen ylikuormitus sekä pelko.

Vuoden alkupuoliskolta lähtien käynnissä ollut koronapandemia on aiheuttanut entistä enemmän painetta sairaanhoitajille. Kuvassa hoitaja käynnistää hengityskonetta Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa.­

Missä konkreettisesti mättää? Mitä on sairaanhoitajien arki juuri nyt? Millaisia koronapotilaista sairaaloihin tulee? Poikkeaako toinen aalto jollain tavalla keväällä nähdystä ensimmäisestä?

IS keskusteli vajaan kymmenen sairaanhoitajan kanssa. Nyt kolme heistä antaa vastauksia päivän polttaviin kysymyksiin: Anne Pauna, Iines Rintaniemi ja Mira Ojaranta, joilla kaikilla on kokemusta koronapotilaista.

– Tilanne on todella huolestuttava. Tässä tullaan polttamaan hoitajien kynttilät molemmista päistä ja vähän keskeltäkin. Pelkään oikeasti, että koronan jälkeen nähdään hoitajien joukkoirtisanoutumisia. Jo nyt hoitajista on huutava pula, koska selkänahasta revitään usein se viimeinenkin palanen, Anne Pauna kertoo.

Yksi Ilta-Sanomien haastattelemista sairaanhoitajista oli Anne Pauna, joka pitää sairaanhoidon tilannetta erittäin huolestuttavana.­

– Hoitajia kismittää erityisesti arvostuksen puute. Meillä on paljon velvollisuuksia ja vastuita, mutta ei juuri oikeuksia – eivätkä mitkään lisäponnistelutkaan näy palkassa. Jatkuva alimiehitys ja venyvät työvuorot voivat ikävä kyllä johtaa siihen, että tulevat sukupolvemme kärsivät akuutista hoitajavajeesta, Mira Ojaranta lisää.

Iines Rintaniemen mukaan hoitajien työssäjaksamisen ongelmat ovat alkaneet korostua nyt syksyn aikana, epidemian toisen aallon iskettyä.

– Monet hoitajat ovat todella väsyneitä, ja samaan aikaan tekijöistä on pulaa. Myös epävarmuus kalvaa, eli se, tuleeko valmiuslaki taas voimaan. Se pelottaa yleisesti alalla, hän linjaa.

Iines Rintaniemi kertoo, että sairaanhoitajia pelottaa juuri nyt valmiuslain mahdollinen uusi käyttöönotto kun koronan toinen aalto jyllää Suomessa.­

Tiukkaa kritiikkiä

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen latoi tällä viikolla blogikirjoituksessaan kovaa tekstiä siitä, millä tavoin hoitajien arvostuksen puute hänen mielestään näkyy. Rytkönen katsoo hoitajia kohdellun koronan aikana ”täysin mielivaltaisesti” ja ihmettelee, ettei mitään erityiskorvauksia ole maksettu.

– Hoitajilla ei myöskään ollut (kevään valmiuslain aikana) mahdollisuutta valittaa työnantajien ylireagoinneista ja jopa lainvastaisista toimista, Rytkönen kirjoitti.

Tehyn puheenjohtajan, Millariikka Rytkösen mielestä hoitajia on koronapandemian aikana kohdeltu mielivaltaisesti.­

– Työnantajat käyttivät surutta ja hövelisti eduskunnan antamaa työkalua hyväkseen. Monessa sairaalassa ei ollut tietoakaan koronapotilaista ja silti valmiuslain määräyksillä pakotettiin hoitajia töihin.

Erityisesti Rytkösen hampaisiin joutuivat MTV:n puheenjohtajatentissä viime viikon tiistaina esiintyneet Sanna Marin (sd), Annika Saarikko (kesk), Petteri Orpo (kok) ja Jussi Halla-aho (ps). Puheenjohtajat olivat yksimielisiä siitä, että hoitajat ansaitsisivat ylimääräisen korvauksen koronaponnisteluistaan, mutta muistuttivat, etteivät voi suoraan puuttua palkkapolitiikkaan.

Neljän suurimman puolueen puheenjohtajat kohtasivat 8.12.2020 MTV3-kanavalla näytetyssä Asian ytimessä -puheenjohtajatentissä.­

– Aikamoista sumutusta. Jos eduskunta voi päättää valmiuslain käyttöönotosta, jolla yksittäisiä hoitajia voidaan määrätä vasten tahtoa töihin, on ihan selvää, että eduskunta voi myös päättää tuon lain aiheuttaman rasitteen korvaamisesta. Ihan samalla tavalla kuin hallitus on tukenut yrityksiä ja kuntia koronakriisin aikana, Rytkönen perusteli.

Teksti lämmitti esimerkiksi Mira Ojarantaa, joka työskenteli pitkään akuutti- ja anestesiasairaanhoidossa. Nyt keväällä Ojaranta uurasti valmiuslain nojalla koronateholla, mutta työskentelee tätä nykyä muutoin yksityisellä puolella.

– Kuluvan vuoden tammikuussa vetäydyin julkiselta puolelta, koska omat arvoni eivät enää olleet yhteneviä työnantajani kanssa. Oma ammattieettisyys oli jatkuvasti koetuksella, koska en päässyt hoitamaan potilaita niin hyvin kuin halusin, jatkuvan resurssipulan ja väsymykseni takia. Samasta tunteesta kertovat lukemattomat muutkin hoitajat, Ojaranta kertoo.

”Julkisella puolella hoitajat ovat epäinhimillisessä asemassa”, Mira Ojaranta kertoo. Hän veti tilanteesta omat johtopäätöksensä ja siirtyi yksityiselle puolelle.­

– Rakastin aiempaa työtäni ja rakastan nykyistänikin. Julkisella puolella hoitajat ovat kuitenkin epäinhimillisessä asemassa, ja siihen yhteiskunnan kannattaisi reagoida. Me saimme juuri työnantajaltamme (Terveystalo Oy) ilouutisen, jonka mukaan jokaiselle hoitajalle maksetaan 500 euron koronakorvaus. Saman ansaitsisivat kaikki julkisenkin puolen hoitajat.

”Älyttömän raskas lisä”

Keväällä koronapotilaita hoitanut, nyt kotihoidossa työskentelevä Anne Pauna sanoo hoitajien paineiden lisääntyneen monella tavoin. Hän puhuu myös koronan ”läpileikkaavista heijastuksista”.

– Koronan takia kaikilla hoitajilla on oltava jatkuvasti suojavarusteet päällä. Koronan leviämisen ennaltaehkäiseminen on osa jokapäiväistä työskentelyä, ja se on älyttömän raskas lisä jo valmiiksi kuormittavaan työhön, Pauna näkee.

Suojavarusteiden jatkuva käyttö lisää jo valmiiksi raskaan työn kuormittavuutta entisestään, Anne Pauna kertoo.­

– Hoitajien poissaolomäärät ovat olleet paikoin jopa käsittämättömiä. Mehän emme voi mennä töihin, jos vaikkapa lapsella vuotaa nenä tai jos meillä on pieniäkin flunssan oireita. Siispä jollakin osastolla voi jonain aamuna puuttua puoletkin henkilökunnasta, mutta silti meidän on pystyttävä tekemään työmme normaalisti. Eikä virheisiin ole varaa.

Ojarannan mukaan keväällä osa hoitajista joutui yllättäen ylläpitämään toisen ihmisen elintoimintoja ventilaattori-hengityskoneella, jollaista he eivät olleet aiemmin nähneetkään.

– Meillä on Suomessa erittäin osaavat tehohoitajat, mutta monille kokemattomimmille hoitajille se oli hyvin ahdistava kokemus, tosi paineistava, hän alleviivaa.

– Jos teet virheen tällä alalla, se voi olla toiselle ihmiselle kohtalokasta. Työssämme on hirveän suuri vastuu.

Perusterveitäkin teholla

Alalla siis pelätään valmiuslakia. Esimiesten olisi normaalioloissa pystyttävä tarjoamaan kullekin hoitajalle neljä ylimääräistä vapaapäivää joulukuussa, mutta nyt se ei välttämättä onnistu.

– Tilanne on esimiehille todella vaikea, koska velvollisuutenamme on tilanteesta riippumatta hoitaa kaikki potilaat. Emme voi valita, että tänään hoidamme potilaita vähemmän ja huomenna sitten enemmän, Anne Pauna muistuttaa.

Anne Pauna muistuttaa sairaanhoitotyöhön liittyvästä suuresta vastuusta. Jos alalla tekee virheen, se voi koitua toisen ihmisen kohtaloksi.­

– Moni hoitaja haluaisi nyt päästä viettämään ansaittuja vapaapäiviä, mutta moni voi joutua pettymään viimeistään siinä vaiheessa, jos valmiuslaki tulee voimaan.

Mutta tarvitaanko valmiuslakia? Mikä on tilanne sairaaloissa?

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin päivystyksessä, sen koronapuolella työskentelevä Iines Rintaniemi kertoo, että sairaalassa on näinä viikkoina ollut jopa ruuhkaisempaa kuin keväällä.

– En osaa sanoa tilastoista mitään, mutta ainakin meillä on koronaosastolla tosi paljon potilaita. Päivystyksen koronapuoli on tosi kuormittunut, Rintaniemi kertoo.

– Alkuun tämä toinen aalto vaikutti kevyemmältä kuin kevään ensimmäinen. Ehkä siksi, että korona liikkui erityisesti nuorten parissa, ja toisaalta suomalaiset huolehtivat nyt korostetusti hygieniastaan. Mutta nyt sairaalaamme on tullut jälleen myös tosi vaikeitakin tapauksia, koronan vuoksi tehohoitoa ovat tarvinneet myös jotkut perusterveet ihmiset.

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksen koronapuoli on ollut syksyn mittaan kuormittunut.­

Rintaniemen mukaan osastot kuormittuvat, koska potilaita ei ole yksioikoista saada eteenpäin. Taysin koronavuodeosasto on ollut jo täynnä, ja nyt jo toisen osaston avaamista kuulemma harkitaan.

– Kun potilas tulee päivystykseen pisaraeristykseen koronaepäiltynä tai hengitystieoireisena, voi mennä jopa vuorokausikin, ennen kuin potilas saa jostain jatkohoitopaikan. Normaalisti sama tapahtuu 3–4 tunnissa, Rintaniemi selvittää.

– Väsymyksestä ja arvostuksen puutteesta huolimatta hoitajilla on täällä sairaalassa kova tsemppi päällä, kuten varmasti muissakin sairaaloissa. Periksi ei voi antaa.