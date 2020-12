Kommentti: Pandemian tuhkasta nousi Uusi uljas suomalainen – onko hän naapurisi?

Entisistä kevytmielisistä turisteista tulee ”antropologeja”.

”Sodan jälkeen kello kuusi”, sovitaan tapaamisesta kunnon sotamies Svejkin seikkailuista kertovassa Jaroslav Hasekin romaanissa.

Tarkka ajankohta on vielä auki, mutta kun suomalaiset tapaavat toisensa pandemian jälkeen, kaikki ei ole ennallaan.

Ainakin mikäli on uskomista itsenäisyytemme juhlarahastoa, yliasiamies Jyrki Kataisen johtamaa Sitraa.

Tiivistetään tämä näin: Kun ennen pandemiaa lentomatkustajia kutsuttiin turisteiksi, niin pandemian jälkeen lentomatkailu jatkuu, mutta suomalaisista tulee antropologeja.

Ainakin wannabe-antropologeja. Oman elämänsä antropologeja. Sellaisia kuin matkustavaiset joskus kauan sitten, ennen muovisten pikaelämysten aikaa.

Ei kaikista, mutta Uusi uljas suomalainen on nouseva ihmistyyppi.

Tämä sillä varauksella, että vastasimme rehellisesti Sitran tiistaina julkaisemaan kyselyyn Elämäntavat pandemian jälkeen eli kolmannella kotimaisella hiukan dramaattisemmin Lifestyles after Lockdown.

Bussipysäkki Tampereen Ratinassa 1. joulukuuta.­

Selvitykseen haastateltiin 1 500 kahdeksan suurimman kaupungin asukasta. 7 on helppo arvata, Lahti on kahdeksas. Sen väkiluku on täpärästi yli Kuopion, jonka jälkeen siirrytään viisinumeroisiin väkilukuihin.

Koska Kuopio ei ole mukana, ei tarvitse pelätä, että vastuu siirtyy kysyjälle.

Vai tarvitseeko?

Kyselyä pohjustettiin syvähaastatteluilla, joihin valikoitui 20 edelläkävijää eli henkilöitä, joiden tiedettiin olevan ”kulutuskäyttäytymisen eturintamassa ottamassa käyttöön uusia arjen palveluita ja tavaroita”.

– Näitä kaikkien tuntemia uteliaita tyyppejä, jotka ovat ensimmäisinä kokeilemassa kaikkia uusia juttuja, Sitran projektijohtaja Markus Terho kuvailee edelläkävijän profiilin.

– Sitä ei haettu, mitä ne jutut ovat, (ekologisesti) kestäviä vai ei.

Maalaisilta ei kysytty tällä kertaa mitään, koska tiedetään käyttäytymisen muuttuvan nopeammin kaupungeissa.

Terhon mukaan edelläkävijöitä elää myös maaseudulla, mutta vähemmän. Hän kiistää, että heitä kutsuttaisiin siellä kylähulluiksi.

Selvityksen mukaan pandemian tuomat poikkeusolot ovat muuttaneet monen suomalaisen elintapoja kestävämpään suuntaan – ”ainakin hetkellisesti”.

Mahdollinen edelläkävijä Mikkelissä, josta ei tällä kertaa osallistuttu tutkimukseen.­

Mikä muuttui? Seuraavassa selvityksen tuloksia ja perässä niin sanotun paholaisen asiantuntijan kyyninen kommentti.

Suomalaisten kansallisylpeys nousi, kun koronan hoidossa menestyttiin.

Lue: Siihen ei paljon tarvita, suomalaisten itsetunnon nostamiseen.

Ihmiset liikkuivat enemmän lähiluonnossa.

Lue: Muualle ei päässyt.

He hyödynsivät aikaisempaa monipuolisemmin oma kotia.

Lue: Etätyö! Etäkoulunkäynti.

Ja kaupunkitilaa.

Lue: Bussiliikenne kaupungeista maaseudulle lakkasi.

He panostivat kotimaiseen, aikaisempaa kasvispainotteisempaan ruokavalioon.

– Se yllätti meidätkin (kasvikset), ehkä se tulee sitä kautta, kun ihmiset ovat laittaneet enemmän ruokaa kotonaan, projektipäällikkö Terho sanoo.

Yksityisautoilun suosio kasvoi.

Lue: Se siitä kestävyydestä!

Ihmiset oppivat luottamaan kykyynsä tehdä muutoksia, he havaitsivat, että pienilläkin valinnoilla on seurauksensa ja hyväksyivät yhteisvastuun periaatteen.

Lue: Pakko on paras oppimestari.

He kaipasivat uusien tavaroiden sijasta kokemuksia ja elämyksiä.

Lue: Tavaraa sai yhä ostaa, matkoille ei päässyt.

He kaipasivat kokemuksia, joissa yhdistyivät oppiminen, elämyksellisyys ja irtiotto arjesta.

Lue: Arki oli sietämätöntä.

He halusivat yhdistää matkailun itsensä kehittämiseen kurssien ja retkien muodossa.

Lue: Kunhan nyt pääsisi matkalle.

He kaipasivat ulkomaanmatkojen ja ostoskeskuksissa vietetyn ajan sijasta paikalliseen luontoon liittyviä elämyspalveluja ja tukea oman osaamisen kehittämiseen luovilla tavoilla.

Lue: Kuulostaa aina yhtä hyvältä, eikä vaan?

He halusivat elämyksiä, joiden avulla pääsee lähelle paikallisen yhteisön toimintaa pidemmällä tähtäimellä.

Lue: Kunhan nyt pääsisi reissuun, vaikka ”antropologina”...

Ihmiset halusivat edelleen asua kaupungeissa.

Lue: Sitä kysyttiin vain kaupunkilaisilta.

Viheralueiden ja kaupunkien lähellä sijaitsevien luontoalueiden merkitys kasvoi.

Lue: Ehdottomasti, tosin autottomat ovat tienneet sen aina.

Lapsia ja aikuisia ulkoilemassa Helsingin Lauttasaaressa itsenäisyyspäivänä.­

Sitran projektijohtaja Terhon mielestä selvityksen tulokset ovat vinkki kunnille ja yrityksille auttaa suomalaisia tekemään vastuullisia valintoja.

Hänen mielestään kotimainen matkailuelinkeino voisi houkutella ”vähän erilaisilla, syvällisillä argumenteilla”.

Mitä ne voisivat olla, mitä ei ole jo keksitty?

– Lapissa matkailuyrittäjät voisivat kehittää uudenlaisia kokemuksia paikallisten yhteisöiden, urheiluseurojen ja taiteilijoiden kanssa.

Mitä ne voisivat olla?

– Vaikea ehkä suoraan sanoa, mutta siellä olisi kyllä innovaation paikka, mitä ne voisivat olla.

– Aika harvoin näkee hyödynnettävän epätyypillisiä toimijoita, jotka eivät ole matkailualalla.

Keskiolutbaarin juttukööri?

– Esimerkiksi, jotain sellaista, missä pääsee osalliseksi paikalliseen kokemukseen.

Koska Sitran selvityksessä korostetaan kestävyyttä, kaupunkilaisten rakkaus viheralueisiin ja lähiluontoon tuntuu ristiriitaiselta tulokselta. Esimerkiksi Helsingissä on vallalla ”soininvaaralainen” näkemys, että kaikkein ekologisinta on tiivis kaupunkirakenne.

– Ihmisten arvostus näyttää menevän eri suuntaan, Terho kommentoi.

Jos Sitran selvitys otettaisiin huomioon, Koillis-Helsingin ”Keskuspuistona” tunnettu Malmin lentokenttä jäisi rakentamatta?

– Niinpä. Toivotaan. Me yritimme näyttää päätöksentekijöille paikkoja, joissa he voivat auttaa suomalaisia omaksumaan kestäviä elämäntapoja.

Helsingin kaupunginsuunnittelu menisi ylösalaisin?

– Niinhän se tekisi.

Onko se realismia?

– En tiedä, se on kuitenkin se, mitä ihmiset arvostavat ja haluavat kaupungeilta ja kai kaupungit on tarkoitus rakentaa ihmisiä varten eikä ihmistä muuttaa kaupunkeja varten.

Syntyykö pandemiasta Uusi uljas suomalainen? Onko tapojen muutos pysyvää?

– Olen kohtuullisen optimistinen, että ihmiset haluavat. Yllätys oli, että kun vuonna 2016 60 % suomalaisista halusi ohjausta ylhäältä päin, nyt enää 40 %.

Toisaalta pääministeriä ihannoidaan?

– Toisaalta näin, mutta ihmisillä on myös uskoa omiin kykyihin tehdä muutosta. Se näkyy yhteisöllisyyden ja yhteisen vastuunoton kasvuna.

Maskeina?

– Niissäkin.

Terhon mukaan nyt on saatu selvää näyttöä ihmisten halusta muuttua, mutta yhteiskunta, instituutiot ja yritykset ovat vastanneet hitaasti kysyntään.

– Nyt olisi oiva hetki kuunnella ihmisiä.