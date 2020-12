Pian lapsen saava Li Andersson avoimena äitiydestä ja viisikon tuesta IS-haastattelussa: ”Tämä tyyppi on ollut hyvin yhteistyö­kykyinen”

Li Andersson lähtee äitiyslomalle Sanna Marinilta saatu pupu ja Annika Saarikon Kaarlo-pojan vauvanvaatteet mukanaan. Kun sote-vääntö veti pitkällä raskaana olleen Anderssonin mielen maahan, Saarikko löysi lohdun sanat.

Li Anderssonin ja hänen miehensä Juha Pursiaisen esikoisen laskettu aika on tammikuun alussa.­

Opetusministeri Li Anderssonilla on käsillä viimeiset päivät ministerinä ja viisikon jäsenenä ennen kevään kestävää vanhempainvapaata. Anderssonin ja hänen miehensä Juha Pursiaisen esikoisen laskettu aika on tammikuun alussa.

– Tunnelma on odottavainen, innostunut, hiukan jännittynytkin. Olen valmistautunut vauvan tuloon itselleni tyypilliseen tapaan lukemalla ja hamstraamalla tietoa. Tavarahankinnat on myös pyritty hoitamaan hyvissä ajoin.

Andersson haluaa vielä pitää salaisuutena, tietävätkö vanhemmat lapsen sukupuolen ennalta. Vauva-arki alkaa tammikuussa Turussa yhteisessä vanhassa puutalossa. Opetusministerin salkku on aina ollut Anderssonin unelma. Nyt elämä toi eteen myös toisen unelman samaan aikaan.

– Vauva oli toivottu. Näitä asioita ei voi kalenteroida. Ne ovat kiinni niin monista asioita, joihin itse ei voi vaikuttaa.

Tavarahankinnoissa hallitusviisikolla on ollut oma roolinsa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on toimittanut Anderssonille Kaarlo-poikansa vauva-ajan vaatteita ja lämpöpussukan vaunuihin.

– Kassillinen tavaroita tuli jo. Kaikista pienimpiä vaatteita ei käytetä pitkään, joten tuntuu turhalta hankkia hirveästi uutta. Olen hankkinut Annikan lapsille kiitokseksi muutaman joululahjakirjan.

Viisikon muilta äideiltä ei ole vinkkejä vauva-arkeen sadellut. Andersson ajattelee heidän olevan pidättyväisiä ohjeistamaan toisia.

– Ihanaa kannustusta on kyllä tullut. Myös pieni lahja heti silloin, kun kerroin asiasta. Vauvalla tulee olemaan pääministeriltä saatu pieni valkoinen pupu. Se on aika erikoinen tilanne, Andersson naurahtaa lämpimästi.

Li Andersson kertoo kestäneensä kiireitä hyvin. –Tämä tyyppi on ollut hyvin yhteistyökykyinen tässä suhteessa.­

Andersson on painanut raskautensa viimeiset ajat pitkiä hallituksen neuvotteluja. On ollut toistuvia koronaneuvotteluja, sote-vääntöä ja nyt työmarkkinajärjestöiltä takaisin hallituksen syliin pudonnut kysymys yli 55-vuotiaiden työllistämiskeinoista. Andersson sanoo jaksaneensa ja voineensa yllättävän hyvin, vaikka korona-aikana vapaita hetkiä ei ole juuri jäänyt.

– Tämä tyyppi on ollut hyvin yhteistyökykyinen tässä suhteessa. On käynyt tuuri, koska asiaanhan ei voi oikein itse vaikuttaa. Töiden ohella olen sitten levännyt ja se toiminut aika hyvin.

Kerran hallituskumppanin sanat ovat kokousmaratoneissa tulleet tarpeeseen. Hallitus väänsi lokakuussa sotesta aamukolmeen. Touhun järkevyys herätti Anderssonissa kysymyksiä. Lohtua toivat vastaavissa tilanteissa ministeriurallaan olleen Saarikon sanat.

– Seuraavana päivänä minusta varmaan näki, että olin vähän mieli maassa. Annika tunnisti ne tunteet, joita minulla oli. Hän halusi tulla sanomaan, että vauvalla on kaikki hyvin. Vaikka tekee yhden pidemmän työpäivän, kyllä se pärjää ja minä pärjään. Se oli todella ystävällisesti sanottu.

” Kukaan ei voi olla valmiiksi oppinut äiti. Se on elämän mittainen opintoprojekti.

Andersson ei vielä oikein osaa kuvata, millainen äiti hän haluaa olla lapselle. Omissa vanhemmissaan hän arvosti heidän läsnäoloaan.

– Kukaan ei voi olla valmiiksi oppinut äiti. Se on elämän mittainen opintoprojekti. Itselläni oli lapsena aina sellainen olo, että minuun suhtauduttiin vertaisena. Se ei tarkoita, ettei olisi ollut rajoja, mutta oli halua keskustella ja ottaa minut mukaan. Se oli minulle arvokasta.

Kun raskaustesti alkuvuodesta näytti positiivista, Anderssonin mukaan monet tunteet vyöryivät päälle.

– Se oli tunteiden vuoristorataa. Iloa ja innostusta. Alussa oli myös huoli siitä, että en voi kertoa asiasta kenellekään, jos jotain tapahtuisi. Se olisi ollut hirveää.

Kaikki oli ja on nytkin hyvin. Alkuajan huoli liittyi ministerin julkiseen rooliin.

– Minulle oli kauhistuttava ajatus, että ensin jakaisin julkisuudessa iloisen uutisen ja jos olisi käynyt huonosti olisin joutunut käymään sitä julkisesti läpi.

Suomessa ministeri joutuu eroamaan tehtävistään vanhempainvapaansa ajaksi. Andersson vapautetaan opetusministerin tehtävästä torstaina puolilta päivin. Hänen tilalleen opetusministeriksi nimitetään ensimmäisen kauden kansanedustaja, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo.

Andersson uskoo pystyvänsä päästämään irti ministeripestistä hyvin.

– On niin iloinen ja kiva syy jäädä hetkeksi pois, eikä se siksi tunnu yhtään haikealta. Pidän tärkeänä, että politiikassakin on tilaa yhdistää omaan henkilökohtaiseen elämään ja ammattiin liittyviä unelmia. Ei tarvitse valita uran ja perheen välillä.

Eroaminen vanhempainvapaan vuoksi tuntuu Anderssonista oudolta, mutta ministerivastuukysymysten vuoksi asiaan on vaikea löytää toisenlaistakaan mallia.

– Tuntuu se aika rajulta, että joutuu eroamaan kokonaan. Pitäisi saada jonkinlainen sijaisjärjestely, mutta se voi olla vaikeampaa tehdä kuin sanoa.

Andersson ja Pursiainen pyrkivät jakamaan vanhempainvapaat mahdollisimman tasaisesti keskenään. Tarkkoja aikatauluja ei ole vielä määritelty. Andersson painottaa vanhempainvapaiden tasaisen jakamisen tärkeyttä: lapsi on yhtä oikeutettu molempiin vanhempiinsa.

– Toisen vanhemman kannalta on todella tärkeä ja arvokas juttu, että hän pystyy luomaan yhteyttä ja suhdetta lapsen ollessa pieni. Nämä ovat asennekysymyksiä ja silloin esimerkillä on väliä.

Saarikko on sanonut vanhempainvapaavuotensa olleen yksi merkityksellisemmistä. Politiikan etäältä katsominen teki hyvää. Andersson on kärkäs keskustelija esimerkiksi Twitterissä. Malttaako hän pysytellä sieltä poissa?

– En varmaan kokonaan vetäydy. Kuntavaalit ovat tulossa keväällä. Mutta kaikkia päivittäisiä kohuja ei tarvitse olla kommentoimassa.

Li Andersson lähtee vanhempainvapaalle ja Jussi Saramo aloittaa opetusministerinä torstaina.­

Saramo sijaistaa Anderssonia ministerinä ja hänestä tulee samalla myös viisikon jäsen. Hallituspolitiikan käänteiden selittäminen on siis hänen vastuullaan. Lisäksi ministerivitjassa on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Eduskunta ryhmä vetää Paavo Arhinmäki. Andersson pysyy puoleen puheenjohtajana.

– Jos on jotain, mikä liittyy suoraan puolueisiin, niin olen olemassa puolueen puheenjohtajana. Olemme sopineet, että emme vielä hirveän tarkkaan linjaa kevään kuntavaalijaosta. Katsotaan sen mukaan, mikä tilanne minulla on ja miten oma jaksaminen sallii osallistumista.

Anderssonia pidetään viisikossa kompromissihakuisena, vaikka käsillä olisi puolueelle vaikeitakin asioita. Saramo tietenkin vaikuttaa omalta osaltaan viisikon dynamiikkaan.

– Ei ole mitään syytä olettaa, että Jussi olisi suunnitellut jotain törmäyskurssia. Hän varmaan ajattelee, ettei kyse ole poliittisesta linjavalinnasta vaan käytännönjärjestelystä kevään ajaksi.

” Pidän tärkeänä, että vasemmistolainen puolue voi osoittaa ihmisille, että päästessään valtaa, se myös pystyy toteuttamaan asioita, joista on puhunut.

Andersson painottaa vasemmistoliiton haluavan, että sen onnistumista mitataan parhaiten sillä, mitä päätöksiä puolue saa aikaan hallitusvastuussa.

– Siksi olemme halunneet keskittyä siihen työhön, emmekä räpiköintiin julkisuudessa. Pidän tärkeänä, että vasemmistolainen puolue voi osoittaa ihmisille, että päästessään valtaa, se myös pystyy toteuttamaan asioita, joista on puhunut.

Saramo saa heti hypätä syvään päätyyn, jos hallitus ei ennen torstaita löydä ratkaisua yli 55-vuotiaiden työllistämiskysymyksistä. Käytännössä hallituksen kokonaisuudella tavoittelemat 10 000 työpaikkaa tarkoittavat vasemmistoliitolle erittäin vaikeaa eläkeputken katkaisua.

– Kuten yleensäkin neuvotteluissa kaikki on auki niin kauan, kunnes kaikki on kiinni, Andersson suostuu sanomaan neuvottelutilanteesta.

Vasemmistoliitto on jo aiemmin sanonut selkeästi, että ratkaisun vastapainoksi tarvitaan tasapainottavia elementtejä. Anderssonin mukaan pehmennystä on pakko tulla, jotta kokonaisuus on puolueelle hyväksyttävissä.

Li Andersson on ehdolla kuntavaaleissa ja aikoo kampanjoida kotoa käsin.­

Andersson on poliitikkona suosittu ja valovoimainen. Hänen suosionsa ei kuitenkaan ole siirtynyt suoraan puolueen kannatukseen. Viimeisimmässä kannatusmittauksessa se oli 7,2 prosenttia. Andersson ei ole huolissaan siitä, että hän poissaolonsa laskisi puolueen suosiota. Kuntavaalit ratkaistaan paikallistasolla kattavilla ehdokaslistoilla.

– En minä katoa mihinkään. Ajattelen, että on myös hyväksi vasemmistoliitolle, että julkisuuteen tulee muita kasvoja. Meillä on valtavasti osaavia toimijoita. Tämä on myös aika hieno mahdollisuus nostaa heitä julkisuuteen.

” Veikkaan, että kampanjointia tehdään enemmän vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa ja kirjoituksilla. Sellaista voi kyllä hoitaa vauva sylissä myös kotoa, jos niin haluaa.

Andersson on itse kuntavaaleissa ehdolla Turussa. Hän arvioi koronan muuttavan kampanjointia merkittävästi. Erilaiset vaalikiertueet riippuvat täysin epidemiatilanteesta.

– Veikkaan, että kampanjointia tehdään enemmän vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa ja kirjoituksilla. Sellaista voi kyllä hoitaa vauva sylissä myös kotoa, jos niin haluaa.

Vasemmistoliitto hakee kuntavaaleista mandaattia samanlaiselle politiikalle, mitä hallituksessa on nyt tehty. Sen pormestariehdokas Helsingissä on Arhinmäki.

– Selkeitä painotuksia sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, koulutuspanostuksiin ja ympäristöpolitiikkaan. Meidän tavoite on, että tämä painotus näkyisi myös kuntavaaleissa keväällä.

Vasemmistoliittoa ei miellytä tapa, jolla pormestarimallin myötä suurten kaupunkien mittelö keskittyy pormestariehdokkaisiin.

– Viime vaaleissa aika moni tuli kertomaan, että he äänestävät pormestaria. Silloin on annettu äänestäjille virheellinen kuva, mistä vaaleissa päätetään. Pormestari valitaan valtuuston toimesta. Meillä ei ole suoraa pormestarivaalia käytössä, hän napauttaa.

Jouluksi Andersson katoaa puolisonsa kanssa Turun-kotiin. Muut tapaamiset ovat jäissä koronan vuoksi.

– Köllötellään kotona sohvalla. On hyvä hetki rentoutua, keskittyä hyvään ruokaan ja saunomiseen.

Ja laittaa asioita vauvalle valmiiksi.