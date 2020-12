Vaasassa koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Vantaalaisessa yläkoulussa on todettu kuukauden aikana peräti 51 koronavirustartuntaa.

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja 349 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina.

Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana on raportoitu 5 997 tartuntaa, mikä on 182 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 5 815 uutta tartuntaa.

Koronakuolemia on nyt yhteensä 466. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 284 henkilöä, joista tehohoidossa on 35.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku edellisten kahden viikon ajalta on noin 106 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja matalin Kainuun sairaanhoitopiirissä.

Yhteensä koronatartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 31 459.

Vaasassa koronatilanne on heikentynyt nopeasti, kaupunki tiedotti tiistaina.

Vaasassa tartuntoja on todettu A-Killassa, Jansson-kodissa, Kustaalan nuorisokodissa ja Yrkesakademin kampuksella. Joukkoaltistumisia on tapahtunut kaupunginsairaalan osastoilla 5 ja 9, Variskan koululla ja Vamian Sampo-kampuksella.

Kaupunki tiedotti, että yläkoulu on siirretty etäopetukseen, tartunnan saaneet on eristetty hoitopaikkoihinsa tai kotiin, altistuneet on asetettu karanteeniin ja samoissa tiloissa oleskelleita on ohjattu karanteeniin.

Kainuun sote puolestaan tiedotti, että Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueen ulkopaikkakuntalaisella työntekijällä on todettu koronavirustartunta, jolle on mahdollisesti altistunut useita kymmeniä henkilöitä.

Tiedotteen mukaan työntekijän koronatartunta todettiin tiistaina. Arvion mukaan tartunnan saanut on ollut tartuttava 8. joulukuuta alkaen.

Satakunnan Kansa kertoi, että myös Huittisissa on tapahtunut joukkoaltistuminen koronavirukselle. Altistuminen tapahtui lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Huittisten kaupungin tiedotteen mukaan kaikki tapaukseen liittyvät 27 altistunutta on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Vantaalla Myyrmäen yläkoulussa on todettu kuukauden aikana 51 koronavirustartuntaa. Koko koulu testattiin. Testit otettiin yhteensä 424 oppilaalta ja 76 henkilökuntaan kuuluvalta.

Vantaan kaupungin tiedotteen mukaan tartuntoja todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla. Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole tiedossa muuta tartunnanlähdettä kuin koulu.

Koronavirus leviää Vantaalla tällä hetkellä voimakkaasti.

Etelä-Savon Pieksämäellä sijaitsevassa Valona Vanhuspalvelujen asumispalveluyksikössä on todettu yksi uusi koronavirustartunta työntekijällä, kertoi Kirkkopalvelut-konserni. Koronavirustartunnan on saanut nyt yhteensä 19 asukasta ja 26 työntekijää.

Kirkkopalvelut kertoi maanantaina, että asumisyksikössä oli edeltävänä yönä tapahtunut ensimmäinen koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus.

Koronarajoituksia tai -suosituksia on päätetty monin paikoin jatkaa aiemmin ilmoitettua pidempään. Uudenmaan kokoontumisrajoitukset sekä Pirkanmaan suositukset ovat nyt voimassa 10. tammikuuta asti. Pohjois-Pohjanmaan suositukset ovat puolestaan voimassa 18. tammikuuta asti.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi lähetti tiistaina Uudellamaalla asuville ihmisille painavan viestin. Hän kehotti välttämään matkustamista muualle Suomeen tänä jouluna.

– Vahva suositukseni on, että Uudeltamaalta ei tänä jouluna lähdetä muualle Suomeen sukuloimaan. Ensimmäisiä viitteitä taudin liikkumisesta etelästä muualle on jo olemassa, Mäkijärvi sanoo.

Hän myös peräsi ryhtiliikettä rajoitusten ja suositusten noudattamisessa ja varoitti, että muussa tapauksessa rajoituksia täytyy viikon kuluttua kiristää lisää.

Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi Biontechin ja Pfizerin koronarokotteen hyväksyntää jo ensi viikon maanantaina eli 21. joulukuuta, virasto ilmoitti tiistaina. Aiemmin on puhuttu, että EMA päättää rokotteesta joulukuun lopulla.

Husin (Hus) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoi HS:ssa, että Hus on valmistautunut aloittamaan koronavirusrokotukset tammikuun ensimmäisellä viikolla.

– Joulun ja vuodenvaihteen juhlapäivistä huolimatta olemme valmiita jalkautumaan viikolla 1 ja tehostetummin viikolla 2.

– Kaikkein ideaalein tilanne olisi, että aloittaisimme viikolla 2, koska se on ollut tähän päivään asti ensisijainen suunnitelma, Ruotsalainen sanoo.