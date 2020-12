Husin johtajaylilääkäri kehotti jäämään jouluksi Uudellemaalle – Lappiin meneviä junia myyty jo loppuun

Yksittäisiä pohjoiseen pääkaupunkiseudulta matkaavia junia on myyty jo loppuun. Kokonaisuudessaan joulun ajan junamatkojen kysyntä on kuitenkin selvästi normaalia alhaisempaa.

Ihmisiä on lähdössä Uudeltamaalta pohjoiseen, mutta vähemmän kuin esimerkiksi viime vuonna.­

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kehotti Uudellamaalla asuvia ihmisiä välttämään matkustamista muualle Suomeen tänä jouluna.

VR:n myyntidatan perusteella pääkaupunkiseudulla asuvia ihmisiä on kuitenkin matkustamassa etenkin Lappiin.

– Lapin yöjunat myyvät selkeästi paremmin kuin päiväjunat. Piikkipäivinä (18.12. ja 23.12.) on myyty yksittäisiä yöjunia loppuun, VR:n matkustajaliikennejohtaja Topi Simola kertoo.

– Yöjunissa turvallisuuskokemus on tietysti erilainen, kun pääsee omaan hyttiin, jossa on esimerkiksi oma ilmastointi, hän lisää.

Simolan mukaan VR:llä on joulusesongin aikana käytössään niin sanottu maksimitarjonta. Silloin junavuorojen tarjonta on tapissa, ja junissa on niin paljon paikkoja kuin mahdollista.

Vaikka VR on myynyt yksittäisiä vuoroja jopa loppuun, kokonaistasolla junamatkojen kysyntä on selvästi normaalivuotta alhaisempaa.

– Myyntidatan perusteella joulun ajan matkustaminen pääkaupunkiseudulta on noin puolet vähäisempää kuin viime vuonna. Joulun ajan ”normaaliviikkojen” arkimatkustaminen on jo lähellä kevään lockdown-lukemia eli 70 prosentin pudotusta normaalista, Simola sanoo.

– Lappiin suuntautuvia yöjunia on myyty joulun ajalle 30 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Lappiin suuntautuvilla yöjunilla tarkoitetaan Turusta tai Helsingistä Kolariin, Kemijärvelle ja Rovaniemelle meneviä junia.

– Meidän myyntidatamme perusteella voisi sanoa, että ihmisiä pääkaupunkiseudulta on yhä lähdössä joulunviettoon pohjoiseen, mutta merkittävästi vähemmän kuin esimerkiksi vuosi sitten, Simola sanoo ja lisää, että Uudenmaan uusien rajoitusten tultua voimaan liikenne Uudellemaalle ja sieltä pois on kokonaisuudessaan selvästi vähentynyt.

Simolan mukaan VR:lle ei ole tullut ylemmiltä tahoilta toivetta vähentää joulun ajan junaliikennetarjontaa.

– Valtiovallalta täytyisi tulla selkeät rajoitteet, jotta ryhtyisimme toimiin. Liikenne- ja viestintäministeriöstä puolestaan täytyisi tulla selkeät ohjeet, miten liikennettä ajetaan. Tämä on niin iso kysymys, että ainoastaan johtajaylilääkärin kommentin perusteella emme voi muuttaa toimintatapojamme, Simola sanoo.