Ruotsissa sokea luottamus hallitukseen ja viranomaisiin on johtanut kansalliseen katastrofiin, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Viime viikkoina on jälleen ilmestynyt tutkimuksia, joiden mukaan suomalaisten luotto viranomaisiin on vankka. Sitä on pidetty yhteiskuntamme vahvuutena. Ja niinhän se on, että etenkin kriisiaikoina suomalaiset mielellään uskovat viranomaisia ja haluavat luottaa heihin.

Eli kaikki hyvin Suomenmaassa?

Myös Ruotsissa on perinteisesti kova luotto viranomaisiin. Ruotsin kansanterveysviranomainen ja ennen muuta valtionepidemiologi Anders Tegnell ovat nauttineet valtavaa suosiota aivan viime viikkoihin asti. Ruotsissakin yhteiskunnan vahvuutena nähdään ruotsalaisten vahva taipumus luottaa hallitukseen ja viranomaisiin, etenkin kriisien koittaessa.

Epidemian alusta alkaen Tegnell ja Ruotsin muut viranomaiset pyyhkivät pöytää Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksilla. Ruotsi sanoi ei maskeille, testaamiselle, jäljittämiselle ja laajoille rajoituksille, mutta se ei ruotsalaisten luottoa viranomaisiin heikentänyt. Kun tartunnat levisivät, Tegnell ja hänen tukijansa olivat jatkuvasti näkevinään merkkejä laumasuojan syntymisestä. Kun laumasuojaa ei sitten syntynytkään, viranomaiset sanoivat kirkkain silmin, että ei sitä koskaan tavoiteltukaan. Ruotsalaisten usko valittuun linjaan ei kuitenkaan horjunut.

Kun kevät kääntyi kesään, Ruotsi oli yksi pahiten koronan runtelemia maita Euroopassa: yli 5 000 ihmistä oli kuollut ja tuhannet sairastuneet vakavasti. Hoivakodeissa menehtyi tuhansia vanhuksia, usein yksinäisinä ja tuskallisesti, lääkäriä näkemättä. Mutta jälleen: kansalaisten usko viranomaisiin ei horjunut.

Päinvastoin, Tegnellistä tuli (melkein) koko Ruotsin suursuosikki, jonkinlainen pop-tähden ja kansakunnan isän risteytys. Hän oli esillä kaikkialla mediassa. Osa siitä oli hänen työtään, mutta ei läheskään kaikki. Valokeilassa paistattelu näytti sopivan hänelle mainiosti. Hän esiintyi laajasti myös ulkomaisessa mediassa.

Ruotsissa Tegnellistä tuli melkein tabu: jos häntä erehtyi arvostelemaan julkisesti, sai varautua hurjaan sontamyrskyyn sosiaalisessa mediassa. Tämän saivat kokea ne 22 ruotsalaista tiedemiestä, jotka arvostelivat maaliskuussa kovin sanoin Dagens Nyheterissä Ruotsin koronastrategiaa ja Tegnelliä. Ja saman kohtalon on kokenut moni muu, joka on erehtynyt kyseenalaistamaan Ruotsin linjan.

Niin uskomatonta kuin se onkin, vielä marraskuun alussa Tegnellin kansansuosio oli huippulukemissaan, vaikka Ruotsi oli vastoin hänen lupailujaan joutunut keskelle epidemian toista aaltoa. Marraskuussa Ruotsissa kuoli enemmän ihmisiä kuukaudessa kuin koskaan espanjantaudin jälkeen ja kritiikki valittua linjaa kohtaan on vihdoin hiljalleen alkanut heräillä.

Tuskin on mitään yksiselitteistä vastausta, miksi ruotsalaisten luotto viranomaisiin varisee hitaasti, vaikka todistusaineisto katastrofaalisesta epäonnistumisesta on painava. Yksi selitys on ehkä ruotsalaisten taipumus ajatella, että ”Sverige är bäst” ja ”me tiedämme paremmin kuin kukaan muu”, mutta taustalla on tietysti paljon muutakin.

Erityisen mielenkiintoiseksi nousee median rooli. Valtaosa mediasta on suhtautunut epidemian alusta alkaen viranomaisten linjauksiin kritiikittömästi ja toistellut niitä kuin ainoina oikeina tieteellisinä totuuksina. Tegnellin tähtikultin luomisessa media on ollut hyvinkin keskeisessä roolissa.

Vallan vahtikoirat ovat olleet muutamaa poikkeusta lukuunottamatta sikeässä unessa.

Näihin poikkeuksiin on kuulunut epidemian alusta alkaen Dagens Nyheter ja sen päätoimittaja Peter Wolodarski, joka on saanut kiitettävästi lokaa niskaansa valitsemastaan linjasta. Jokin aika sitten Wolodarski vastasi arvostelijoilleen uutistoimisto TT:n haastattelussa. Wolodarski muistutti journalismin perustehtävästä, eli kuten hän itse muotoili, ”tärkeiden ja epämukavien kysymysten” esittämisestä viranomaisille.

”On äärimmäisen tärkeää, että suuret mediat, myös kansallisen kriisin aikana, säilyttävät kriittisen näkökulmansa, eivätkä ryhdy vallan tai viranomaisten megafoneiksi“, Wolodarski sanoi ja oli harvinaisen oikeassa.

Ruotsissa sokea luottamus hallitukseen ja viranomaisiin on johtanut kansalliseen katastrofiin. Ehkä se on kuitenkin niin – kulunutta sanontaa mukaillen – luottamus viranomaisiin on hyvä, mutta kontrolli paras. Maassa kuin maassa.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.