Vaasassa joukkoaltistuminen sairaalassa – kaupungin koronatilanne pahenee nopeasti

Vaasan kaupunki tiedottaa myös useista tartunnoista hoivakodeissa.

Vaasassa koronatilanne on heikentynyt nopeasti, kaupunki tiedottaa. Tartuntoja on todettu Vaasan A-Killassa, Jansson-kodissa, Kustaalan nuorisokodissa ja Yrkesakademin kampuksella sekä joukkoaltistumisia kaupunginsairaalan osastoilla 5 ja 9, Variskan koululla ja Vamian Sampo-kampuksella.

Kaupunki kertoo, että yläkoulu on siirretty etäopetukseen, tartunnan saaneet on eristetty hoitopaikkoihinsa tai kotiin, altistuneet on asetettu karanteeniin ja samoissa tiloissa oleskelleita on ohjattu karanteeniin.

Kaupunki vahvistaa terveysasemilla koronajäljitystä ja on nimennyt kolme uutta tartuntatautilääkäriä. Vierailuja kaupunginsairaalan osastoille 5 ja 9 rajoitetaan, ja potilassiirrot on keskeytetty. Myös sosiaalitoimen päivä-, virike- ja työtoiminta keskeytetään.

Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueella koronatartunta

Sotkamossa Terrafamen teollisuusalueen ulkopaikkakuntalaisella työntekijällä on todettu koronavirustartunta, jolle on mahdollisesti altistunut useita kymmeniä henkilöitä, Kainuun sote kertoo.

Tiedotteen mukaan työntekijän koronatartunta on todettu tiistaina. Arvion mukaan tartunnan saanut on ollut tartuttava 8. joulukuuta alkaen.

Koska tapaukseen liittyy laaja tartuntaketjujen riski, Kainuun sote ja Terrafame käynnistävät altistuneiden kartoittamisen ja testaamisen. Testaukset kohdistetaan ensivaiheessa 8.–11. sekä 14. joulukuuta alueella toimineiden yritysten työntekijöihin. Nämä yritykset ovat Porin Teollisuusputki, Heavy Installation, Oulun Hitsauspalvelut ja Parpala.

Kainuun sote pyytää myös muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita hakeutumaan koronatestiin, mikäli oireita ilmenee. Erityisesti Terrafamen teollisuusalueen pääruokalassa aiemmin mainittuina päivinä kello 8–9, 12–12.30 ja 14.30–14.45 aikaan käyneitä sekä mainittujen yritysten työntekijöiden kanssa tekemisissä olleita kehotetaan koronatestiin matalalla kynnyksellä.

Altistuneita myös ohjeistetaan pidättäytymään kymmenen vuorokauden ajan riskiryhmään kuuluvien tapaamisesta.

Uudenmaan kokoontumisrajoitukset ja Pirkanmaan koronasuositukset voimassa loppiaisen yli

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt pidentää Uudellamaalla voimassaolevien kokoontumisrajoituksien kestoa. Kaikki yli 10 ihmisen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty nyt 10. tammikuuta asti.

Rajoituksia päätettiin jatkaa, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alue on alueellisen koronakoordinaatioryhmän tuoreen arvion mukaan edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa.

– Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, avi painottaa tiedotteessaan.

Virasto tekee tällä viikolla päätökset myös Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueita koskevien kokoontumisrajoitusten jatkosta.

– Nykyiset päätökset ovat voimassa 20.12. asti, ja uusilla päätöksillä tullaan todennäköisesti jatkamaan alueiden nykyisiä kokoontumisrajoituksia tammikuun alkupuolelle asti, tiedotteessa kerrotaan.

Pirkanmaalla iäkkäillä yhä enemmän tartuntoja

Pirkanmaan alueellinen pandemiaryhmä puolestaan päätti tiistaina, että jo voimassa olevia suosituksia jatketaan niin ikään 10. tammikuuta asti.

– Tarpeetonta matkustamista ja isoja sukulaistapaamisia tulisi joulun aikaan välttää, sanoo Pirkanmaan koronanyrkin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand tiedotteessa.

Hän kehottaa esimerkiksi Lapin matkailukeskuksista palaavia ottamaan huomioon tartuntariskin, kun aloittavat jälleen työt, koulun tai harrastukset.

Pirkanmaa on koronanepidemian kiihtymisvaiheessa. Taudin ilmaantuvuus on alueella nyt 70 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin viime viikolla.

– Tartuntoja on todettu yhä enemmän iäkkäiden ikäryhmissä, ja tilanne näkyy myös sairaalahoidon tarpeena, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa kerrotaan.

Sairaalahoidon tilanne on kuitenkin tällä hetkellä hyvin hallinnassa.

Suomessa viisi uutta koronakuolemaa

Suomessa on raportoitu viisi uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu nyt 466.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on tällä hetkellä 284 ihmistä. Heistä tehohoidossa on 35 ihmistä. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on lisääntynyt eilisestä seitsemällä.

Uusia tartuntoja raportoitiin tänään 349 uutta kappaletta. Yhteensä koronatartuntoja oli tiistaihin mennessä raportoitu Suomessa 31 459.

Juttua täydennetty kotimaan koronauutisilla kello 16.35.