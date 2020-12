Kaikki yli 10 ihmisen yleisötilaisuudet on kielletty nyt 10. tammikuuta asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt pidentää Uudellamaalla voimassaolevien kokoontumisrajoituksien kestoa. Kaikki yli 10 ihmisen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty nyt 10. tammikuuta asti.

Rajoituksia päätettiin jatkaa, koska Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alue on alueellisen koronakoordinaatioryhmän tuoreen arvion mukaan edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa.

– Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä, avi painottaa tiedotteessaan.

Virasto tekee tällä viikolla päätökset myös Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueita koskevien kokoontumisrajoitusten jatkosta.

– Nykyiset päätökset ovat voimassa 20.12. asti, ja uusilla päätöksillä tullaan todennäköisesti jatkamaan alueiden nykyisiä kokoontumisrajoituksia tammikuun alkupuolelle asti, tiedotteessa kerrotaan.

Pirkanmaalla iäkkäillä yhä enemmän tartuntoja

Pirkanmaan alueellinen pandemiaryhmä puolestaan päätti tiistaina, että jo voimassa olevia suosituksia jatketaan niin ikään 10. tammikuuta asti.

– Tarpeetonta matkustamista ja isoja sukulaistapaamisia tulisi joulun aikaan välttää, sanoo Pirkanmaan koronanyrkin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juhani Sand tiedotteessa.

Hän kehottaa esimerkiksi Lapin matkailukeskuksista palaavia ottamaan huomioon tartuntariskin, kun aloittavat jälleen työt, koulun tai harrastukset.

Pirkanmaa on koronanepidemian kiihtymisvaiheessa. Taudin ilmaantuvuus on alueella nyt 70 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin viime viikolla.

– Tartuntoja on todettu yhä enemmän iäkkäiden ikäryhmissä, ja tilanne näkyy myös sairaalahoidon tarpeena, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa kerrotaan.

Sairaalahoidon tilanne on kuitenkin tällä hetkellä hyvin hallinnassa.

Juttua täydennetty kello 16.27.