Kuopion kouluhyökkääjä valittaa tuomiostaan – ”Syyntakeisuutta voidaan arvioida muullakin tavalla”

Mies tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen ja satojentuhansien eurojen korvauksiin.

Kuopion kouluhyökkäyksestä tuomittu mies on valittanut käräjätuomiostaan.

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi Joel Marinin, 26, marraskuussa elinkautiseen vankeuteen muun muassa murhasta ja 20:stä murhan yrityksestä. Lisäksi mies tuomittiin maksamaan uhreilleen sekä Savon koulutuskuntayhtymälle satojentuhansien eurojen korvaukset.

Savon ammattiopistossa opiskellut Marin hyökkäsi luokkahuoneeseen miekan kanssa viime vuoden lokakuussa. Hyökkäyksessä kuoli 23-vuotias ukrainalaisnainen, ja kymmenkunta ihmistä haavoittui tai loukkaantui. Osalle uhreista jäi miekaniskuista elinikäisiä vammoja.

Käräjäoikeuden mukaan myös luokasta vammoitta paenneet oppilaat olivat tilanteessa yhtä lailla hengenvaarassa. Siksi mies tuomittiin myös heihin kohdistuneista murhan yrityksistä. Lisäksi yksi syytteistä koski kiinniottotilannetta, jossa Marin vielä löi poliisimiestä miekalla.

Marinin asianajaja Matti Niiranen kertoo, että valituksessa on kyse muun muassa siitä, oliko murhana tuomitussa teossa kyseessä laissa tarkoitettu erityisen raaka ja julma tekotapa.

– Kolmen vähemmän vakavasti loukkaantuneen henkilön osalta on kyse siitä, onko kysymyksessä murhan yritys vai törkeä pahoinpitely. Sitten on nämä, jotka pakenivat luokasta niin, ettei Marin pystynyt kohdistamaan heihin suoraa uhkausta tai väkivaltaa. Heidän osaltaan on kyse siitä, täyttyykö murhan yrityksen tunnusmerkistö jo niillä perusteilla, mitä käräjäoikeus on luetellut, Niiranen kertoi STT:lle tiistaina.

Puolustuksen mukaan mies oli alentuneesti syyntakeinen

Kysymys hyökkääjän mielentilasta oli käräjäkäsittelyssä keskeinen. Marinille tehtiin esitutkinnan aikana mielentilatutkimus. Käräjäoikeuden mukaan tutkimusyksikössä lausunnon antaja piti miestä rajatapauksena syyntakeisen ja alentuneesti syyntakeisen välillä ja päätyi siihen, että oli painavampia perusteita pitää tätä alentuneesti syyntakeisena. Käräjäoikeudelle antamassaan mielentilaa koskevassa lausunnossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoi kuitenkin, että mies oli tekojen aikaan ollut syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa.

Käräjäoikeus oli THL:n kanssa samaa mieltä. Käräjäoikeuden mukaan mies oli muun muassa suunnitellut tekoaan johdonmukaisesti ja pitkään.

Puolustus haluaa myös kysymyksen Marinin mielentilasta hovioikeuden arvioitavaksi.

– Hänen tilanteensa on sellainen, että sitä syyntakeisuutta voidaan arvioida muullakin tavalla kuin miten käräjäoikeus arvioi tuomiossaan -- Avaamatta niitä sen enempää, on olemassa argumentteja, jotka puoltavat sitä, että hänet voitaisiin katsoa alentuneesti syyntakeiseksi teon hetkellä, Niiranen sanoi.

Juttua täydennetty Niirasen kommenteilla kello 16.02.