26-vuotiaalla perheenäidillä oli pimeä puoli – ”kuolemanenkelin” karmivat teot alkoivat paljastua yhtäkkiä mökillä Kurussa

Outojen tapahtumien jälkeen paljastui, että sairaanhoitaja ei ollut sitä, mitä väitti olevansa.

Kesämökillä Kurussa pidettiin heinäkuisena lauantaina 2007 yrittäjäperheen äidin 50-vuotisjuhlia. Päivänsankarille kohotettiin malja, nautittiin hyvästä ruuasta, saunasta ja seuraleikeistä.

Juhlaväen joukossa oli myös kahdeksan kuukauden ikäinen poikavauva, joka laitettiin päiväunille saunamökkiin kolmen aikaan iltapäivällä.

Pojalla oli itkuhälytin. Sieltä kuultiin äännähdys vain kerran. Poika piti herättää päiväunilta. Herätessään poika oli poikkeuksellisen väsynyt ja veltto. Hän piristyi, kun sai syötävää.

Seuraavana aamuna vauvalla oli vakavia oireita. Vauva oli hyvin tuskainen, kouristeli ja oli hetkellisesti elottoman oloinen.

” Äidille heräsi jo sairaalassa epäily siitä, kuka piikittäjä oli.

Lapsi vietiin ambulanssilla sairaalaan. Lapsen verensokeri oli laskenut hengenvaarallisen alas.

Vauva kärsi hypoglykemiasta eli matalasta veren glykoosipitoisuudesta. Vauva oli sairaalassa neljä vuorokautta. Lääkärien mukaan vauva oli saanut jostakin insuliinia.

Jos lapsi ei olisi saanut hoitoa muutaman tunnin sisällä, hän olisi voinut lääkärin mukaan vammautua vakavasti tai menehtyä.

Nainen tuomittiin murhasta ja murhan yrityksestä. Kaksi syytettä hylättiin oikeudessa.­

Juhlaväen joukossa oli vauvan hengenvaaraan saattanut nokialainen 26-vuotias sairaanhoitaja. Häntä vauvan äiti myös heti epäili.

Hoitaja oli juhlien aikaan useaan otteeseen moittinut, kun vauvan perhe sai olla majoittuneena saunamökissä. Mökki oli aiemmin ollut hoitajan perheen käytössä. Hoitaja oli itsekin pienen lapsen äiti. Hän ei suostunut nukkumaan ylämökissä, vaan nukkui yönsä veneessä.

Hoitaja oli pari päivää ennen vauvan piikittämistä hakenut internetistä tietoa kahdesta insuliinimerkistä, vaikka hän ei hoitanut insuliinipotilaita.

Oudot tapahtumat jatkuivat.

Parisen viikkoa Kurun traagisia tapahtumia myöhemmin Ylisen kuntoutuskeskuksessa asunut vaikeasti kehitysvammainen vanhus kuoli.

Kuolleen naisen sisar sai soiton aamulla. Hoitaja kertoi sisarelle, että iäkäs sisko oli nukkunut rauhallisesti pois eikä ruumiinavausta tarvita.

Sisar ihmetteli äkillistä kuolemaa, sillä viimeiseksi jääneellä tapaamisella 80-vuotias sisko oli ollut iloinen ja pirteä ja syönyt hyvin. Sisarukset olivat toisilleen erityisen läheisiä.

Samassa yövuorossa ollut lähihoitaja puolestaan ihmetteli sairaanhoitajan kommenttia 80-vuotiaan kuoleman jälkeen. Sairaanhoitaja oli sanonut kylmästi, ettei kuolema hetkauttanut häntä.

Myös 80-vuotiaan naisen elimistöstä löytyi insuliinia. Sitä oli pistetty vähintään kerran. Pistosjälkikin löytyi.

Poliisi otti hoitajan kiinni kolme päivää vanhuksen kuoleman jälkeen. Hoitaja vangittiin.

Hoitaja kiisti oikeudessa syytteet.­

Poliisi aloitti mittavat tutkinnat. Se tutki kaikki naisen työvuorojen aikana tapahtuneet kuolemat myös Nokian terveyskeskuksesta varmistaakseen, ettei niihin liittynyt mitään epäilyttävää.

Esitutkinnan aikana käytettiin poikkeuksellista tutkintakeinoa, exhumaatiota. Viisi hautaa avattiin uudelleen.

Sairaanhoitajaa syytettiin vauvan murhan yrityksen ja kehitysvammaisen naisen murhan lisäksi kahdesta muusta rikoksesta, törkeän pahoinpitelyn ja pahoinpitelyn yrityksestä. Hoitaja kiisti kaikki syytteet.

Hoitaja väitti, että hänellä oli pistokammo eikä hän senkään takia olisi voinut pistää insuliinia uhreihin. Pistoskammo ei ollut estänyt häntä kuitenkaan luovuttamasta verta useita kertoja.

– Hän ei myönnä mitään. Näin ollen mitään motiiviakaan ei ole tullut esiin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Paavo Tuominen keskusrikospoliisista totesi esitutkinnan aikana.

Nokialaisen sairaanhoitajan tapauksen jälkeen Suomessa paljastui useita hoitajan tekemiä henkirikoksia ja niiden yrityksiä.­

Hoitaja tuomittiin murhan yrityksestä ja murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus piti tekoja vakaasti harkittuina. Kaksi muuta syytettä hylättiin.

Hoitajan suhde sukulaisvauvaansa oli ollut kylmä. Kun sukulaisnainen odotti lastaan, hoitaja kertoi katsoneensa naisen potilastietoja. Lääkäri oli määrännyt naisen vuodelepoon, mutta hoitaja väitti hänen saavan liikkua. Syyttäjän mukaan hoitaja halusi jo silloin vahingoittaa lasta.

Hoitajan entinen naapuri kertoi, että hoitaja oli jollakin tapaa ”outo”. Toisaalta hoitaja oli iloinen ja pirteä, toisaalta täysin empatiakyvytön. Hoitaja oli ehdottanut kerran vedonlyöntiä siitä, kuinka kauan samassa talossa asunut vakavasti sairas eläisi.

” Hoitohenkilökunnasta on hirmuinen pula. On ajauduttu suunnilleen tilanteeseen, että lähihoitajaksi pääsee melkein kuka vaan, tosi helposti.

Käräjäoikeuden mukaan vauvan piikittämiselle ei ollut muuta motiivia kuin hoitajan pahansuopuus ja kateus vauvan perhettä kohtaan. Mitään varsinaista motiivia iäkkään potilaan murhaamiseen ei löydetty.

Mielentilatutkimus oli karua kertomaa. Hoitajalla todettiin narsistinen persoonallisuushäiriö ja psykopaattisia piirteitä.

Miksi sairaanhoitajasta tuli kuolemanenkeli?

Vaalea urheilullinen nainen oli merivoimien tykkimies ja hyvillä arvosanoilla valmistunut sairaanhoitaja. Energisen ja huolitellun ulkonäön alla piili pimeämpi puoli.

IS 14.8.2007.­

Vuonna 2001 nainen oli pyrkinyt vanginvartijakoulutukseen. Hän läpäisi fyysisen ja kirjallisen testin, mutta reputti haastattelun.

Ennen hoitajaksi ryhtymistään nainen oli työskennellyt marketissa myyjänä ja siivoojana. Työsuhteen aikana marketista alkoi kadota tavaraa, vaipoista ja vaatteista ruokaan ja kosmetiikkaan. Myymälävarkauksia käsiteltiin oikeudessa, mutta itkevä ja katunut nainen jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Hän oli vapaaehtoisesti maksanut takaisin noin 20 000 euroa entiselle työnantajalleen.

Tammikuussa 2007 hän aloitti sairaanhoitajana Nokian terveyskeskuksessa. Toukokuun lopulla työsuhde päättyi ja poliisi kuulusteli hoitajaa terveyskeskuksesta kadonneista kipulääkkeistä ja potilaiden rahoista. Nainen kiisti eikä näyttöä ollut syytteeseen.

Heinäkuussa 2007 hoitaja aloitti Ylisellä. Siellä ei tiedetty aiempaan työsuhteeseen liittyvistä epäilyistä. Hän ehti työskennellä siellä vain kuukauden ennen kuin murhasi yövuorossa kehitysvammaisen naisen.

Aviomies haki eron hoitajasta. Vankilassa hoitaja meni uudelleen naimisiin ja otti uuden sukunimen.

Hovioikeus pysytti voimassa käräjäoikeuden Katariina Meri-Tuulia Pantilalle langettaman elinkautisen vankeustuomion maaliskuun alussa 2010. Nainen löydettiin kuolleena sellistään Turun vankilasta muutamia päiviä hovioikeuden tuomion julistamisen jälkeen. Hän oli kuollessaan 28-vuotias.

” Huoli kohdistuu sellaisiin ihmisiin, joissa on psykopaattisia piirteitä, tunnekylmyyttä ja vallanhimoa. Sellaiset ihmiset pitäisi tunnistaa paremmin.

Nokialaisen sairaanhoitajan tekemää murhaa pidettiin erittäin poikkeuksellisena. Se sai kuitenkin nopeasti jatkoa.

Nuoreen cp-vammaiseen naiseen pistettiin kuolettava annos insuliinia Lehtimäen opistossa heinäkuussa 2007. Seinäjoen käräjäoikeus tuomitsi kaksi naishoitajaa törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä kuuden vuoden vankeusrangaistuksiin 2008. Vaasan hovioikeus päätyi samaan ratkaisuun.

Perushoitaja Aino Nykopp-Koski tuomittiin Helsingin hovioikeudessa muun muassa viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Rikokset ajoittuivat vuosille 2004-2009. Teon kohteina oli vanhuksia ja yksi työkaveri.

Syyskuussa 2014 hoitaja murhasi iäkkään naisen Salossa antamalla tälle sydämen vajaatoimintaan tarkoitettua lääkettä digoksiinia. Lembit Kapanen tuomittiin murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Poliisi myös epäilee 31-vuotiaan hoitajan murhanneen nuoren naispotilaan Salossa vappuaattona 2017. Tapausta on tutkittu vuosia. Syytteen nostamisen määräaika on tammikuussa 2021. Nainen on vangittu teosta epäiltynä. Uhrista löytyi propofoli-nimistä nukutuslääkettä.

Keski-ikäistä naishoitajaa epäillään hengityskoneessa olleen potilaansa taposta Helsingissä. Syytteen noston määräaika on tammikuussa 2021.

– Myrkkyhoitajia on ollut aina, jos katsotaan asiaa maailmanlaajuisestikin. Kyse on usein vallasta päättää toisen ihmisen elämästä ja kuolemasta, Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Alo Juriloo sanoo.

Tapauksia tunnetaan paljon.

– Saksassa oli hoitaja, joka leikki julmasti ihmisen elämällä yrittäen ensin tappaa ja sitten elvyttää. Hänellä oli useita uhreja.

– Maailmalla on varmasti myös yksittäisiä tekoja, joista ihmiset eivät jää koskaan kiinni. Eihän aina lähdetä ensimmäiseksi epäilemään rikoksen mahdollisuutta, jos iäkäs ihminen kuolee hoitolaitoksessa, ja kuolema näyttää luonnolliselta.

Juriloon mukaan joskus taustalla on myös taloudellinen intressi, mutta silloin tapauksista on yleensä jäänyt helpommin kiinni.

– Suomessa terveydenhuollon valvonta on korkealla tasolla. Se suojelee meitä.

– Se, mistä Suomessa voi olla hieman huolissaan on se, että hoitohenkilökunnasta on hirmuinen pula. On ajauduttu suunnilleen tilanteeseen, että lähihoitajaksi pääsee melkein kuka vaan, tosi helposti. Huoli kohdistuu sellaisiin ihmisiin, joissa on psykopaattisia piirteitä, tunnekylmyyttä ja vallanhimoa. Sellaiset ihmiset meidän pitäisi tunnistaa paremmin. Terveydenhuollossa on tuhansia ja tuhansia ihmisiä, joukkoon mahtuu monenlaista. Suurin osa on täysin kunnollista väkeä.