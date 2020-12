Vantaalaisessa yläkoulussa on todettu kuukauden aikana 51 koronavirustartuntaa. Ylilääkäri muistuttaa vanhempia erityisesti yhdestä tärkeästä asiasta.

Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Kilterin koulussa on testattu yhteensä 424 oppilasta ja 76 henkilökuntaan kuuluvaa. Joukkoseulonnassa tartuntoja löytyi noin 30 ja kuukauden aikana koulussa on todettu yhteensä 51 koronavirustartuntaa.

Vantaan tartuntataudeista vastaavan ylilääkäri Kirsi Valtosen mukaan tartunnoista 18 oli oireettomia.

Vantaan tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kirsi Valtonen.­

Vantaan kaupungin tiedotteen mukaan tartuntoja todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla. Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole muuta tartunnanlähdettä tiedossa kuin koulu.

Valtosen mukaan löydettyjen tartuntojen määrä on poikkeuksellisen suuri.

– Tämähän on Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen löydös. Kun jokunen aika sitten seulottiin vähän vastaava tilanne Lehtikuusen koulussa, niin siellä tartuntojen määrä jäi huomattavasti pienemmäksi.

Myyrmäessä sijaitsevassa Kilterin koulussa on todettu yhteensä 51 koronavirustartuntaa, joista 4 henkilökunnan jäsenillä.­

Kilterin koulun suuri tartuntamäärä voi Valtosen mukaan selittyä sillä, että Vantaan koronavirustilanne on ylipäätäänkin huono.

– Vantaalla ilmaantuvuus on Suomen kärkiluvuissa, niin se ei ole tavallaan yllättävää, että myös kouluissa niitä tapauksia esiintyy.

Kilterin koulussa, kuten monissa muissakin yläkouluissa suositellaan kasvomaskien käyttöä. Maskien käytössä olisi Valtosen mukaan parantamisen varaa.

– On tullut sellaista viestiä, että luokissa kyllä käytetään maskia, mutta välitunneilla maskit tahtovat unohtua. On varmasti haaste saada teini-ikäiset noudattamaan näitä ohjeita.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan monessa yläkoulussa.­

Valtosen mukaan kaikissa kouluissa ei myöskään riittävän hyvin noudateta ohjeistusta siitä, että oireellisena olisi pysyteltävä kotona.

– Vantaalla useammastakin koulusta tulee sitä viestiä, että lapset ovat oireisina koulussa eivätkä mene testiin. Se on minusta huolestuttava asia, koska yksi tärkeimmistä kulmakivistä jatkotartuntojen torjunnassa olisi, että oireiset pysyisivät kotona ja menisivät testiin, että saataisiin ne taudit aikaisin kiinni.

– Tässä vetoan vanhempiin, että oireisia lapsia ei kouluun päästettäisi.

Kilterin koulun suuresta tartuntamäärästä huolimatta koulut eivät Valtosen mukaan ole edelleenkään merkittäviä tartunnanlähteitä.

– THL on kerännyt aika laajasti aineistoa Suomesta eikä ole näyttöä siitä, että muissa kouluissa olisi merkittävä määrä tapauksia. Edelleenkin jatkotartunnat ovat siis kouluissa harvinaisia.

– Se, miksi tässä koulussa (Kilterin koulu) on päässyt käymään näin, niin sitä on vaikea sanoa, koska me emme pysty osoittamaan, että mistä tartunnat ovat oikeasti tulleet.

Vantaalla on tällä hetkellä 200 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluvaa karanteenissa.­

Etäopetus jatkuu Kilterin koulussa suunnitellusti 20. joulukuuta saakka. Kaikkien todettujen koronatapausten lähikontaktit on kartoitettu ja altistuneet on asetettu karanteeniin, kunnes viimeisimmästä altistuksesta on kulunut 10 vuorokautta.

Valtosen mukaan joulun viettoa esimerkiksi isovanhempien kanssa on nyt syytä harkita tarkkaan.

– Yleiset suosituksethan ovat joka tapauksessa sellaiset, että vietettäisiin joulua siinä perhepiirissä eikä lähdettäisi siirtymään alueelta toiselle ja lähdetä viemään mahdollisia tartuntoja eteenpäin.

– Joulu on sukuloinnin aikaa, niin kannattaa ehkä harkita ja välttää esimerkiksi isovanhempien tapaamista tällaisessa epidemiatilanteessa, kun tautia on paljon liikkeellä.

