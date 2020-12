Äidin elämältä putosi pohja, kun neurokirurgi yhtäkkiä soitti – Villen, 12, piti olla vain pelaamassa sählyä lähikentällä

– En voinut edes kuvitella, kuinka vakava tilanne oli. Se oli minunkin lapsuuden kenttä. Siellä minäkin olin pienenä leikkinyt. Sen piti olla turvallinen, Johanna Elola sanoo.

Tämä artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 10.10.2020. Julkaisemme joulun aikaan uudelleen joitakin vuoden luetuimpia artikkeleita.

Johanna Elola istui 12-vuotiaan poikansa Villen sairaalasängyn vieressä ja painoi päänsä poikansa syliin. Neljä päivää aikaisemmin jääkiekkomaali oli kaatunut pojan päälle tutulla urheilukentällä Varkaudessa.

Äiti sulki silmänsä ja alkoi hyräillä. Sinä aikana Ville kuoli. Esikoispoika, joka oli tehnyt Johanna Elolasta äidin.

Äiti havahtui siihen, että joku kosketti häntä olkapäähän. Äidillä oli yhä Villen käsi kädessään. Pojan käsi oli lämmin.

Monitorit oli sammutettu.

Kaikki oli ohi.

Ville kuoli Kuopion sairaalan teho-osastolla. Siellä samassa sairaalassa, vastasyntyneiden teho-osastolla, hän oli ottanut ensimmäiset henkäyksensä.

Äidin ja pojan yhteinen matka kesti 12 vuotta ja yhden kuukauden. Matka oli aivan liian lyhyt eikä äiti tiennyt saadessaan pojan ensi kertaa syliinsä, että 12 vuotta olisi Villen elämän mitta.

Äidin aarrekaapissa on Villelle kuuluneita tavaroita mm. koulureppu, urheilupokaaleita, askarteluja, Kalpan hanskat ja pipo.­

14. lokakuuta tänä vuonna Ville olisi täyttänyt 18 vuotta.

– Se oli marraskuun 10. päivä 2014, maanantai-ilta. Ville oli jäänyt isän luota tullessaan pelaamaan sählyä lähikentälle. Villen isä ilmoitti, että hän käy myöhemmin hakemassa Villen kentältä, Johanna Elola kertaa elämänsä hirveintä iltaa.

Villen vanhemmat olivat eronneet. Molemmat vanhemmat olivat pojalle tärkeitä ja hänen elämässään läsnä.

Se oli ihan tavallinen ilta siihen asti, kunnes kello tuli puoli seitsemän illalla. Silloin Villen isä soitti Johanna Elolalle.

– Hän soitti ja sanoi, että Villeä on sattunut kentällä päähän ja Villeä viedään ambulanssilla sairaalaan Kuopioon. Villen isä lähti ajamaan ambulanssin perässä sairaalaan.

– En voinut edes kuvitella, kuinka vakava tilanne oli, vaikka jokin äidinvaisto minua varoitti. Se oli minunkin lapsuuden kenttä. Siellä minäkin olin pienenä leikkinyt. Sen piti olla turvallinen.

Ville pelasi kentällä kolmen saman ikäisen kaverinsa kanssa sählyä. Pelin tiimellyksessä painava teräsmaali kaatui ja osui Villeä päähän.

” Elämältäni putosi pohja, kun neurokirurgi soitti Kuopion yliopistollisesta sairaalasta ja kertoi, että Villeä valmistellaan leikkaukseen.

Neuvokkaat kaverit soittivat heti hätäkeskukseen ja pysäyttivät ensimmäisen auton ja näin apua saatiin paikalle. Kaatunut teräsmaali oli aiheuttanut kuitenkin erittäin vakavat vammat.

– Elämältäni putosi pohja, kun neurokirurgi soitti Kuopion yliopistollisesta sairaalasta ja kertoi, että Villeä valmistellaan leikkaukseen. Leikkauksella tasattiin aivopaineita. Lääkäri kertoi, että he voivat joutua tekemään toisenkin ison operaation. Lääkäri kysyi, joko olet täällä. Asuin Varkaudessa ja meiltä on vajaan tunnin ajomatka Kuopioon. Sanoin, etten ole vielä. Kirurgi sanoi, että nyt olisi hyvä hetki lähteä tulemaan. Silloin tajusin, miten vakava tilanne oli, Johanna Elola kertoo.

Hän pääsi yöllä leikkauksen jälkeen teho-osastolle katsomaan Villeä.

– Minua pelotti kuulla, mitä lääkärit sanoivat. Laitoin sormet korviin, hyräilin ja sanoin, että otan vastaan nyt vain sen, minkä kestän. Se oli minun tapani reagoida. Tiesin, että siinä vierellä on kaksi järkevää ihmistä, Villen isä ja avopuolisoni, että he ottavat vastaan kaiken, minkä lääkäri kertoo.

– Lääkärit puhuivat erittäin vakavasta aivovammasta ja täyskallonmurtumasta. Silloin tiesin, ettei meillä sitä samaa urheilullista poikaa tule enää koskaan olemaan.

” Onnettomuudesta huolimatta hän ei näyttänyt pahalta vaan minun Villeltäni. Hänellä oli kääreet päässä ja pieni risku ohimolla.

Äiti käveli täristen ja peloissaan poikansa luo teho-osastolle.

– Minua pelotti kohdata Ville, kun en tiennyt, miltä hän näyttäisi. Onnettomuudesta huolimatta hän ei näyttänyt pahalta vaan minun Villeltäni. Hänellä oli kääreet päässä ja pieni risku ohimolla. Hän näytti siltä, että hän nukkui.

Vaikka tilanne oli vakaa, se oli äärimmäisen vakava.

– Ihmismieli on jännä. Se pystyy ottamaan asioita vastaan vain pienissä erissä. Muutama vuosi sitten ruumiinavausraporttia ja epikriisiä sadatta kertaa lukiessa tajusin, että tilanne on ollut todella kriittinen jo leikkaussalissa. Ville oli meinannut menehtyä jo sinne.

Kaikki tehtiin, mitä tehtävissä oli. Aivopaineet kuitenkin nousivat ja pojan ruumiinlämpö laski.

– Tiistaina vietiin viimeinenkin toivo. Meille kerrottiin, ettei mitään ole enää ole tehtävissä. Siitä alkoi oman lapsen kuoleman odottaminen.

Ikävän iskiessä Johanna Elola laittaa poikansa pipon ja lapaset käsiinsä. Taustalla näkyy urheilukenttä, jossa onnettomuus vuonna 2014 tapahtui.­

Perjantaiaamuna lääkärit pitivät palaverin ja suosittelivat, että Ville irrotettaisiin hengityskoneesta.

– Lääkärit olivat tehneet jo päätöksen, ettei enää pidennetä Villen eikä meidän matkaa, koska kaikki oli tehty. Villen katseesta näki jo, ettei hän ollut enää täällä.

Villen kuoleman jälkeen Johanna Elola putosi tyhjiöön. Alun sokissa hän toimi robottimaisesti.

”Huolehdin kaikista muista paitsi itsestäni. Minulla on suuri huoli omasta äidistäni. Miten hän tulee koskaan selviämään tästä?

Entä lapset? Pyrin itse pysymään kiireisenä. Vakuutuspapereita, Kelan asioita, pankki ja perunkirjoitukset. Onko tarkoituskin, että surevalla on hoidettavanaan niin paljon asioita, ettei vaan ehtisi pysähtymään? Toisaalta varmaan ihan hyvä niin. Olen kuitenkin tietoinen siitä, että pysähtymisen hetki tulee vielä ja se pelottaa minua.”

Pysähtymisen hetki tuli, kun Johanna Elolan, 43, ukki 86-vuotiaana kuoli neljä kuukautta Villen kuoleman jälkeen.

– Istuin hautausmaalla autossa. Olin viemässä Villelle orvokkeja. Ajattelin, että ukki makaa tuolla kylmiössä ja Ville hautausmaalla. Tuntui siltä, että ympärillä koko ajan joku kuolee.

– Ystäväni soitti minulle ja kysyi, olenko tulossa vai menossa. En osannut vastata siihen. Ystävät saattelivat minut yöllä psykiatriselle osastolle. Painoin 47 kiloa. En ollut suostunut ottamaan aiemmin mitään lääkitystä vastaan. Olin suorittanut surua ja juossut joka päivä Villen haudalla joskus kaksikin kertaa päivässä. Kerrankin minulla oli väsyneet ja nälkäiset pikkusisarukset autossa, kun juoksin haudalle viemään kynttilän, Johanna Elola kertoo.

14. lokakuuta Ville olisi täyttänyt 18 vuotta. Äiti miettii, millainen olisi ollut pojan elämänpolku.­

Toipuminen alkoi, kun äiti oppi olemaan armollinen itselleen ja suostui ottamaan apua vastaan.

Yksi osa toipumista on Villen syntymäpäivänä julkaistava Sanoita surusi-niminen täytettävä muistokirja, jonka äiti kirjoitti Villen muistoksi ja muiden läheisensä menettäneiden tueksi. Kirja on kuvitettu Sofia Amberlan maalauksilla.

Äiti on kirjoittanut sinne viimeisen muiston pojastaan.

”Minua harmitti pitkään se, että me riitelimme kolme päivää ennen tapaturmaa. Olit jo esiteini ja kiukuttelit omien petivaatteiden vaihtamisesta. Sinä iltana menit mököttäen nukkumaan. Hiivin yöllä sinun viereesi. Makasin pitkän tovin vieressäsi halaillen ja suukotellen. Mittailin sinua ihmetellen, miten isoksi sinä olitkaan kasvanut. Olit jo minun mittaiseni. Näin jälkeenpäin ajateltuna olen onnellinen siitä, että riitelimme. Muutoin en olisi tullut viereesi. 12-vuotiaana, kun äitiä ei halailtu muulloin kuin muiden katseilta salassa.”

– Minä huikkaan aina lapsilleni I love you ja he vastaavat samalla tavalla. Voiko kauniimpia viimeisiä sanoja olla. Sanon myös omille vanhemmilleni, että rakastan heitä.

12-vuotias Ville kuoli 2014, kun painava teräsmaali kaatui hänen päällensä.­

Jääkiekkoa rakastanut Ville haudattiin Kalpan paidassa, jossa oli pelaajien nimikirjoitukset. Arkku täyttyi lasten valokuvista, piirroksista ja nalleista, jotka saattoivat Villen viimeiselle matkalle.

Äiti olisi halunnut ottaa pojastaan kuvan, kun arkku oli auki.

– En uskaltanut, kun mietin, että kaikki ajattelevat, miksi sureva äiti ottaa kuolleesta pojastaan kuvan. Se harmittaa, ettei minulla sellaista kuvaa lapsestani ole.

Hautajaisten jälkeen Villen siunannut pappi tuli käymään Johanna Elolan kotona. Pappi antoi äidille puuristin Villen arkusta.

– Meidän perhetuttumme, hautaustoimiston mies, oli löytänyt auton lattialta valkoisen puuristin. Hän ihmetteli, miten risti oli pudonnut arkusta, kun mitään kopsausta ei ollut kuulunut eikä koskaan aiemmin ollut käynyt niin. Pappi oli viisas, hän antoi ristin minulle vasta hautajaisten jälkeen. Muuten olisin saattanut ajatella, että poikani haudattiin rikkinäisessä arkussa. Nyt ajattelen, että se oli viimeinen viesti Villeltä äidille.

Puinen risti irtosi Villen arkusta. Äiti uskoo, että se oli viesti pojalta.­

Risti oli irronnut juuri siitä kohti, mistä Johannan avopuoliso kantoi Villeä.

Yhdellä kirkkomatkalla Villen pikkusisko löysi maasta valkoisen höyhenen. Pikkusisko kertoi sen olevan taivaspostia Villeltä. Perheelle tuli tapa kerätä ”taivaspostia” talteen.

Äidillä on myös tärkeä ”aarrekaappi”. Sinne hän on tallettanut poikansa tavaroita, petivaatteetkin, joita painaa poskea vasten. Kalpan hanskat, pipo ja lippis, pojan reppu, askarteluja ja urheilupokaaleja. Äiti olisi toivonut, että siellä olisi ollut myös pojan hiustupsu, mutta sitä hän ei huomannut koskaan itse pyytää.

– Olen kohta kulkenut surumatkaa kuusi vuotta. Alkuun en uskonut, että tuska ja suru voisivat ikinä hellittää. Aika kuitenkin auttaa. Arki on kiireistä. Ennen tuli itku ja ikävä ajasta ja paikasta riippumatta. Nyt osaan säädellä surua. Silloin kun avaan aarrekaapin, suru on kunniavieras, äiti kertoo.

Äiti on kiitollinen ensihoitajille, jotka ottivat sairaalassa Villen käsistä kipsivalokset. Niihin pojan käsiin äiti upottaa omansa.

– Minulle on tapahtunut jokaisen vanhemman pahin pelko, oma lapseni on kuollut. Se poisti oman kuolemanpelon. Joku on viisaasti sanonut, että lapsensa menettänyt äiti kuolee hymy huulilla. Jälleennäkemisen toivo on niin suuri.

Äiti on kiitollinen ensihoitajille, jotka ottivat sairaalassa Villen käsistä kipsivalokset.­

Villen syntymäpäivä on äidille yksi vaikeimmista ajanjaksoista.

– Tämä on pieni kaupunki. Näen, kuinka Villen ikätoverit aikuistuvat, muuttavat pois kotoa, opiskelevat ja seurustelevat. Mietin, missä Ville olisi nyt? Luonteeltaan hän olisi samanlainen, iloinen, sosiaalinen ja kaikkien kaveri ja urheilullinen tänäkin päivänä.

Surukirja on sinetöity äidin rakkaudella.

– Emme voi neuvoa toisille, kuinka tulisi surra, koska ei ole olemassa oikeaa tapaa. Emme voi myöskään arvottaa kenenkään surua. Jokaisen surevan suru on arvokas ja sanoittamisen arvoinen. Kirja on kirjoitettu kaikille sureville, jotka haluavat muistaa edesmennyttä rakasta. Se on apuna vaikeiden asioiden käsittelyssä, äiti sanoo.

”Jos minä saisin vaihtaa elämäni sellaiseen elämään, jossa lapseni ei kuole, en vaihtaisi. Sillä sehän tarkoittaisi sitä, etten olisi saanut olla juuri sinun äitisi. Minun on vain kestettävä tämä ikävä. Sinulla ei ole mitään hätää. Vaikka surutie on raskas ja pitkä kulkea, minä valitsen tämän, jos vaan saan pitää sinut omanani.”

Lainaukset: Sanoita surusi – Täytettävä muistokirja. Kirja on omakustanne.