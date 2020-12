Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole muuta tartunnanlähdettä tiedossa kuin koulu.

Vantaan Myyrmäessä sijaitsevassa Kilterin koulussa testattiin yhteensä 424 oppilasta ja 76 henkilökuntaan kuuluvaa. Kilterin koulu on yläkoulu, jossa on luokat 7.-9.

Koulussa on nyt todettu viimeisen kuukauden aikana yhteensä 51 COVID-19 -tapausta, joista 4 henkilökuntaan kuuluvilla.

Vantaan kaupungin tiedotteen mukaan tartuntoja todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla. Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole muuta tartunnanlähdettä tiedossa kuin koulu. Näin ollen koulussa epäillään tapahtuneen useita jatkotartuntoja.

Vantaan tapaus on kansallisellakin tasolla merkittävä, Vantaan tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen sanoo Helsingin Sanomille.

– Onhan se korkea luku noin isosta volyymista, että koko koulu on testattu eikä vain kohdennetusti yksittäisiä luokkia, Valtonen sanoo HS:lle.

Kaikkien todettujen COVID-19 -tapausten lähikontaktit on kartoitettu ja altistuneet on asetettu karanteeniin, kunnes viimeisimmästä altistuksesta on kulunut 10 vuorokautta. Etäopetus jatkuu suunnitellusti 20.joulukuuta saakka.

Koronavirus leviää Vantaalla tällä hetkellä voimakkaasti, Vantaan kaupungin tiedotteessa sanotaan.