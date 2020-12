Lauttasaaren seniorikoti toipuu koronasokista – päiväkotiryhmän vierailu toi hymyn surun keskelle

Koronan vuoksi sairaalahoidossa olleita asukkaita on jo päässyt palaamaan taloon. Myös suru-uutisia on saapunut.

Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Saija Toropainen iloitsee, että sairaalahoidossa olleita talon asukkaita on päässyt palaamaan takaisin koteihinsa.

– Ollaan saatu takaisin heitä kotiin, ja se on aivan ihana asia, Toropainen sanoo.

Näihin sairaalasta senioritaloon palanneisiin lukeutuu myös Sohvaperunoista tuttu Veikko Porola, joka on osa suositun tv-sarjan Ukkiskerhoa.

23. marraskuuta Lauttasaaren senioritalo tiedotti koronatartunnoista sekä asukkaiden että henkilökunnan keskuudessa. 3. joulukuuta tiedotettiin, että kaikkiaan 31:llä talon asukkaista ja kymmenellä henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta. ”Muutaman” asukkaan kerrottiin menehtyneen koronaviruksen seurauksena.

– Valitettavasti myös suru-uutisia saatiin, Toropainen sanoo.

Tuorein suru-uutinen saapui maanantaiaamuna. Yhteensä koronaviruksen vuoksi Lauttasaaren seniorikodissa on menehtynyt alle viisi henkilöä.

Epäusko on ollut vallitseva tila Lauttasaaren seniorikodissa siitä asti, kun koronatartunnat tulivat tietoon. Toropainen kertoo, kuinka sekä henkilökunta ja asukkaat olivat huolellisia ja sitoutuneita noudattamaan ohjeita ja rajoituksia. Lauttasaaressa otettiin varhain käyttöön kaikki tarvittavat suojavarusteet.

– Se oli meille kaikille epäuskoinen hetki, että miten tämä (korona) pääsi meille tulemaan. Se oli alkuun kaikille vähän shokki, oli valtava huoli ja suru, Toropainen sanoo.

Epidemiologi kertoi Toropaiselle, että koronavirus pääsi taloon odottamatonta kautta.

– Henkilö, joka sai sen ensin, oli oireeton supertartuttaja, joka ehti tartuttaa useamman päivän, sillä itämisaika on pitkä.

Toropainen kiittelee, että tunnelma senioritalon asukkaiden ja henkilökunnan keskuudessa on ollut kriisin keskelläkin lämmin.

– Se on auttanut meitä selviytymään, että koko ajan ollaan oltu tässä yhdessä. Mutta sekin tunnistetaan, että jälkikriisiä voi tulla. Tarjoamme asukkaille mahdollisuutta puhua, samoin henkilökunnalle on varattu aikaa ja heille on työnohjausta. Kriisi pitää myös käsitellä.

Toropainen kertoo, että minkäänlaista syyttelyä tilanteen johdosta ei ole ilmaantunut.

– Ihmiset ovat olleet totta kai peloissaan ja huolissaan, mutta kaikki ovat toivottaneet toisilleen hirvittävästi voimia.

Yksi erikoinen asia on kiinnittänyt Toropaisen huomion.

– Kaikilla koronan sairastaneilla sen näkee silmistä. Se on jännä. On virus ollut kova.

Vaikka tilanne on toistaiseksi rauhoittunut Lauttasaaren senioritalossa, koronatartunnat ovat kasvussa Helsingissä. Joulu on tulossa, ja monet seniorit haluaisivat varmasti tavata läheisiään. Helsingin kaupungin ohjeistus suosittaa myös joulun ajaksi tiukkoja rajoituksia riskiryhmäläisten tapaamiseen.

Myös Lauttasaaressa pätee joulun yli sääntö, jonka mukaan suojamaskein ja hyvää käsihygieniaa noudattaen omaiset ja läheiset voivat vierailla asukkaan luona kerran päivässä. Vierailijoita voi olla yksi kerrallaan ja suositellaan, että vierailu voi kestää noin 15 minuuttia. Ulkovierailut voivat kestää 30 minuuttia ja vierailijoita voi olla kerrallaan kaksi.

Toropainen kertoo, että iäkkäitä ihmisiä kannattaa joulun aikaan yrittää muistaa monin eri tavoin, vaikka ei pystyisikään näkemään.

– Joulukortit ja kirjeet ilahduttavat, samoin videopuhelut ja viestit tai joulukukat. Kunhan muistaa, se on se tärkein asia, Toropainen sanoo.

Hän kertoo päiväkotiryhmästä, joka oli askarrellut senioritalon asukkaille joulukortteja ja käynyt pihalla ikkunoiden takana vilkuttelemassa asukkaille.

– Se toi hymyn huulille, Toropainen sanoo.