Sää lämpenee – lähipäiviksi luvassa vesisateita

Länsiosaan leviää lumisateita jotka muuttuvat nopeasti vesi- ja tihkusateiksi sään lauhtuessa.

Iltapäivästä alkaen lunta tulee myös maan itä- ja pohjoisosassa, Lapissa sademäärät ovat vähäisiä.

Lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa 1 - 5 astetta plussalle, muualla maassa on vielä heikkoa pakkasta.

Keskiviikkona matalapaine saapuu Suomeen lännestä. Maan etelä- ja länsiosassa tulee vesisateita, sisämaassa sekä maan itäosassa räntää tai lunta. Hieman lumisateita yltää myös Oulun korkeudelle ja Etelä-Lappiin, pohjoisempana on poutaa.

Lämpötila on 0 – 4 astetta, itärajalla ja Lapissa on pakkasta 0 – 5 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 5 - 15 astetta.

Torstaina sää selkenee maan keski- ja pohjoisosassa ja pakkanen kiristyy huomattavasti, Lapissa 20 - 30 asteeseen. Etelässä on vielä pilvistä ja lauhaa.