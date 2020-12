Kaikki tartunnan saaneet ovat saman kuntoutusosaston potilaita.

Kaunialan sairaalassa Kauniaisissa on tavattu koronavirustartunta seitsemällä potilalla.

Positiiviset koronavirustestitulokset vahvisti Ilta-Sanomille Kaunialan sairaalan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth.

Kaikki sairastuneet ovat saman kuntoutusosaston potilaita.

– Kuntoutusosastolla on pääsääntöisesti iäkkäitä potilaita, mutta on siellä kuntoutuksessa työikäisiäkin henkilöitä, Ahlroth sanoi.

Ahlrothin mukaan tieto ensimmäisestä positiivisesta koronatestituloksesta saatiin lauantaina 12. joulukuuta. Sen jälkeen kaikki osaston potilaat testattiin. Tuoreet tulokset valmistuivat maanantaina, ja ne paljastivat kaikkiaan seitsemän positiivista testitulosta.

– Myös osaston henkilökunta on käynyt koronavirustesteissä. Heidän osaltaan kaikki testitulokset eivät ole vielä tulleet, Ahlroth sanoi.

Tartuntojen tultua ilmi kuntoutusosasto eristettiin muusta sairaalasta. Varotoimena kaikki omaisten vierailut koko sairaalassa keskeytettiin.

– Pian näemme, saammeko tartunnat rajattua tälle yhdelle osastolle. Toiveissa tietysti on, että voisimme avata sairaalan potilasvierailuille jouluun mennessä, Ahlroth sanoi.

Ahlrothin mukaan on vielä epäselvää, mitä kautta koronavirus on päässyt muhimaan sisään sairaalaan. On mahdollista, että virus on tullut sairaalaan oireettoman vierailijan tai oireettoman työntekijän mukana.

Yksi mahdollisuus – joskin epätodennäköinen – on vielä se, että koronavirus olisi tarttunut potilaisiin vierailevien esiintyjien välityksellä. Ahlrothin mukaan Kaunialassa on ollut potilasviihdykkeenä pienimuotoista viriketoimintaa, muun muassa musiikkiesityksiä.

Esimerkiksi viime viikolla sairaalassa vieraili kaksi ulkopuolista esiintyjää.

– Esiintyjillä oli kuitenkin seitsemän metrin turvaväli potilaisiin, kasvomaskit olivat ahkerassa käytössä ja lisäksi esiintymistilana oli iso ja väljä juhlasali.

– Tartunnat näyttäisivät olevan esiintymistilaisuuksista täysin irrallaan. Mikään ei viittaa, että tartunnat olisivat tulleet sitä kautta. Ei sitä voi poissulkea, mutta ei siltä tällä hetkellä vaikuta. Ne eivät näyttäisi liittyvän toisiinsa, Ahlroth puntaroi.

Yleisesti Ahlroth pitää Kaunialan sairaalaan tulleita koronavirustartuntoja valitettavina ja harmillisina.

– Eivät ne täysin yllätyksenä tulleet, kun katsoo koko valtakunnan tilannetta tartuntamäärissä, Ahlroth mietti.

Kaunialan sairaalan yhteydessä toimii huimausklinikka, jossa voi harjaannuttaa tasapainoaan.­

Kaunialan sairaala tunnettiin aiemmin sotavammasairaalana, ja se on toiminut vuodesta 1946 alkaen sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksena.

Tällä hetkellä Kauniala palvelee erityisesti Vantaan ikääntyneitä asukkaita, sillä sairaala siirtyi reilu vuosi sitten kokonaan Vantaan kaupungin omistukseen.

Sairaalassa on reilut 200 ympärivuorokautista asiakaspaikkaa.