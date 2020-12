Tämä on Suomen koronatilanne maanantaina – katso tästä tuoreimmat tiedot

THL esitteli maanantaina kevään koronaskenaariot.

Suomessa on raportoitu kahdeksan uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa ja 300 uutta koronavirustartuntaa. Uusista lukemista kertoi maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-infektioon liittyviä kuolemia on Suomessa nyt yhteensä 461.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 31 110. Viimeksi kuluneen kahden viikon aikana on todettu 705 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa oli maanantaina 276 henkeä, heistä tehohoidossa 28.

Uusista tartunnoista edelleen noin puolet tulee pääkaupunkiseudulta.

Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueilla kiihtyvyys on taittunut ja tilanne aavistuksen helpottanut. Varsinais-Suomessa todettiin vuorokauden aikana 26 uutta tartuntaa.

Tartuntamäärä on huomattavasti pienempi kuin viime päivinä. Yhden päivän tapausmäärästä ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä, sillä tartuntaluvut korreloivat suoraan sen kanssa, kuinka paljon näytteitä otetaan. Viikonloppuisin näytteitä otetaan noin puolet arkipäivien määrästä.

Turussa on otettu kaikki rajoitustoimet käyttöön. Kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa on rajattu 10 henkeen, ja 4.–9.-luokkalaiset on siirretty etäopetukseen. Valtaosa joulunajan tapahtumista sekä uuden vuoden ilotulitus on peruttu.

Vasta seuraavien päivien koronatapausten määrä näyttää, ovatko rajoitukset alkaneet purra alueella.

Pirkanmaalla tartuntojen määrä on hienoisessa laskussa jo toista viikkoa peräkkäin.

THL esitteli maanantaina eri koronaskenaarioita keväälle. THL korosti, että laskelmat eivät ole ennusteita vaan vaihtoehtoisia kehityskulkuja matemaattisten mallinnosten perusteella ja että niissä on hyvin paljon epävarmuuksia. Niissä ei mm. ole otettu huomioon joulukuun rajoitusten vaikutuksia eikä rokotusten tuloa.

Jos nykyinen suhteellinen kasvuvauhti tartuntojen määrässä pysyy samana, tautihuippu osuu mallinnuksen mukaan maaliskuulle. Havaittuja tartuntoja olisi silloin enimmillään noin 5 000 vuorokaudessa. Havaitsematta jääviä oireettomia tai hyvin lieväoireisia tartuntoja olisi paljon enemmän, noin 20 000.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousisi tässä mallissa 1 500:n paikkeille. Tehohoidon tarve puolestaan voisi nousta yli 200 potilaspaikkaan.

Terveydenhoidon kantokyky kestäisi tämän skenaarion mukaisen kehityskulun.

Edellistä huomattavasti ikävämpi skenaario on THL:n kielenkäytössä nimeltään ”heikentyvä epidemiatilanne”.

Arvio tästä kehityskulusta perustuu siihen, että tartuttavuusluku R kasvaa 20 prosenttia alkavan vuoden tammikuussa. Silloin tartuntoja tulisi enemmän, karkeasti noin 10 000 tapausta per päivä. Havaitsemattomien tartuntojen määrä nousisi yli 40 000:een vuorokaudessa.

Sairaalahoitoon voisi joutua jopa noin 3 000 potilasta, ja tehohoidon tarpeessa mentäisiin lähelle 500:aa, mahdollisesti jopa yli. Suomessa voidaan järjestää tehohoitoa erikoisjärjestelyin enimmillään noin 500 potilaalle.

Maanantaina myös kerrottiin, että oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on vetäytynyt kotikaranteeniin. Orpo ilmoitti maanantaina aamulla, että hän on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Orpo on karanteenissa ainakin keskiviikkoon asti. Hän kertoi, että ensimmäinen pikatesti toi negatiivisen tuloksen.

Sohvaperunat-tv-sarjasta tuttu Veikko Porola, 78, joutui koronan takia kaksi viikkoa sitten sairaalaan ja pääsi maanantaina palaamaan takaisin kotiinsa Lauttasaaren senioritaloon Helsingissä.

– En oikein siitä ekasta viikosta kovin paljon muistakaan. Nähtävästi olin aika huonossa kunnossa, Porola sanoi Ilta-Sanomille.

Peräti 28:lla senioritalon asukkaalla todettiin koronavirustartunta marraskuun loppupuolella. Myös seitsemän talon asukkaita hoitanutta henkilöä sai tartunnan.

Koronavirus on päässyt myös entisenä sotavammasairaalana tunnettuun Kaunialan sairaalaan. Sairaalan toimitusjohtaja Mervi Ahlroth vahvisti Ilta-Sanomille maanantaina, että kuntoutusosaston potilaista seitsemällä on todettu koronavirustartunta.