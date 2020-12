Poliisi sai pysäyttävän pyynnön Joulupuu-keräyksessä – ”Ollaan aivan perusasioiden äärellä”

Komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisilaitokselta toteutti yhden nuoren toiveen.

Joulu on auttamisen aikaa. Suomessa on menossa useita keräyksiä vähävaraisten auttamiseksi. Apu tulee tarpeeseen, sillä Diakonissalaitoksen mukaan jopa 60 000 nuorta Suomessa on vaarassa syrjäytyä.

Joulupuu-keräys on yksi tunnetuista keräyksistä, jolla pyritään nostamaan esiin sitä, että Suomessa on lapsia ja nuoria, jotka elävät eriarvoisessa asemassa.

Komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo pysäyttävästä pyynnöstä Twitter-tilillään. Hän nappasi toivomuspuusta kortin.

– Ajattelin, että aika perusasioiden äärellä ollaan, ja jos lapsi toivoo saippuaa niin kyllä hänen pitää sitä edes jouluna saada, Tikka kertoo Ilta-Sanomille tilanteesta, kun hän luki toiveen.

Tästä on kyse

Joulupuu on hyväntekeväisyyskeräys, jonka tarkoituksena on antaa joululahja vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille, jotka todennäköisesti muuten jäisivät ilman omaa lahjaa.

Nuorkauppakamarit järjestävät keräyksen eri paikkakunnilla. Vaikka antaja päättää itse, mitä haluaa antaa lahjaksi, apua lahjan valitsemiseen löytää vuosittain julkaistavasta vinkkilistasta.

Listalle on siis kerätty lahjoja, joita lapset ovat itse ehdottaneet. Joonas Tikan tapauksessa kävi juuri niin, että puuhun ripustettu toive toteutui.

– Toivelistalla voivat olla vaikkapa pörrösukat, ihonhoitotuotteet tai lahjakortit, Helsingin Joulupuu-keräyksen projektipäällikkö Henri Haapsamo kertoo Ilta-Sanomille.

