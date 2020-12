Teemu Keskisarjan kolumni: Jouluisia vinkkejä sapetuksen estämiseen

Historia on kipu- ja mielialalääke, nykyisten kärsimysten suhteellistamisen instrumentti, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Teemu Keskisarja.

Korona vei yritykseltäni 50 luento- ja matkaopaskeikkaa sekä pari kirja-afääriä.

Selvitin äsken poliisin kanssa valvontakameran räpsähdyksen. Vähän päälle 20 km/h ylinopeus tarkoittaa päiväsakkoja ja sitä että jään vuoden viimeisestä live-esiintymisestäni tonnin tappiolle.

Nuorimmainen on taas nuhaisena pois tarhasta ja häiritsee kirjoitteluani. Lähipiirin terveys ei ylipäätään ole häävi eikä omanikaan. Asteikolla 0–5 minua sapettaa 4,1.

Mutta asteikko on onneksi vajaa.

Menneisyydessä eläneiden ja kuolleiden myötäihmisten mittareissa piisaisi nousuvaraa vielä sataan saakka.

Sikäli kun tiedän, historioitsijat tekevät harvoin itsemurhia. Ilman tilastojakin rohkenen väittää, että myös sukututkijoilla ja historiateosten lukijoilla on keskimääräistä alempi todennäköisyys sairastua masennukseen ja joutua mielisairaalaan. Siitä huolimatta – tai juuri siksi – että suosituimmat aiheet ovat sotia, joukkomurhia, nälänhätiä ja perhetragedioita.

Historia on reseptivapaa kipulääke ja nykyajan kärsimysten suhteellistamisen instrumentti. Historiasta säteilee lohtua ja uskoa oman kestokyvyn ylärajoihin. Tässä tarkoituksessa kerron pienen toden joulusadun.

Joulu Armon Vuonna 1718.

Kenraali Armfeltin komentama suomalaisarmeija hytisee Norjan tuntureilla.

Se on jo pitkään kärsinyt ”liian vaikeasta alastomuudesta” (allt för svår nakenhet) vailla kenkiä, päähineitä ja paitojakin. On hanget korkeat nietokset, kamara harmaassa jäässä ja pakkasta tarpeeksi seisauttamaan vuolaat vuoristojoet. Koska myllyt ja jauhinkivet puuttuvat, jouluateria on pikaruokaa: jauhamattomia jyviä ja naudan sisälmyksiä.

Moni vetelee viimeisiään punataudissa ja keuhkokuumeessa.

Sotapapit pitävät lämmittämättömässä kirkossa ja taivasalla joulusaarnan, jonka kuuntelu on pakollista kuten aina. Virsi on tuttu ja turvallinen Jumala ompi linnamme. Tunnelmaa hartauttavat hirtetyt karkurit. Norjan-sotaretken tarkoitusta eivät täysin tajua edes sotapäälliköt ja tulevat tutkijat. Rivimiehelle tuskin kirkastuu muuta päämäärää kuin seuraavan kielekkeen taa tuulensuojaan.

Uutenavuotena Jumala rupeaa huonoksi linnaksi.

Noin 3 000 enimmäkseen suomalaista jäätyy lumimyrskyssä kuoliaaksi. Mikä on heidän viimeinen sapetusarvonsa? Uskonnosta ja isänmaasta viis, mutta kenties joku muistelee kotia: savutupa vuosia sitten poltettu, kyntämättömät pellot pensaikkoa, lapseni kuolleet nälkään, muija joukkoraiskattu ja raajarikoksi kidutettu.

Niin onko minulla ja sinulla vuonna 2020 kurja joululoma? Ehkä onkin. Se on meidän aikalaiskokemuksemme, yhtä tosi kuin tunturin jääkalikoiden. Turha lässytellä, että ennen olivat pirtit puuta ja miehet rautaa ja tänään kipumme johtuvat pelkistä itikanpistoista. Historia ei käy ilopilleriksi sairauteen ja lamaan. Mutta toisinaan historia auttaa pahojen ja hyvien asioiden suhteellistamisessa.

”Elettiinpä ennenkin, vaikk' ojan takan' oltiin, ojapuita poltettiin ja ojast' oltta juotiin.”

Kirjoittaja on historioitsija.