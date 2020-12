Kommentti: Suomi on mainittu Ruotsin turvallisuus­poliittisessa linjauksessa, mutta liittoutumattomuutta ei

Ruotsin hallituksen esitys kokonaismaanpuolustuksesta suorastaan hehkuttaa yhteistyötä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Ruotsin hallituksen esitys kokonaismaanpuolustuksesta on 181-sivuinen. Perinteinen ilmaisu ”alliansfrihet” on siinä vain kerran, ja silloinkin puhutaan Suomen sotilaallisesta liittoutumattomuudesta.

Ruotsin asema on ilmaistu näin: ”Ruotsi ei ole minkään sotilasliiton jäsen. Samaan aikaan Ruotsi rakentaa turvallisuuttaan yhdessä muiden kanssa. Ruotsin puolustus- ja turvallisuuspolitiikan perusta on solidaarinen turvallisuuspolitiikka.”

Solidaarisuus kohdistuu ennen muuta Suomeen, jonka kanssa Ruotsi on tiivistänyt puolustusyhteistyötä viime vuosina aivan ennen näkemättömällä tavalla. Muodolliseen, juridisesti sitovaan puolustusliittoon naapurukset eivät kuitenkaan ole valmiita. Siihen ei ole poliittista tahtoa kummassakaan maassa.

Esitys suorastaan hehkuttaa yhteistyötä monin sanoin. Ruotsin muut kumppanit ovat paperin mukaan Nato-maat Tanska, Norja, Britannia ja Yhdysvallat sekä Nato järjestönä. Vieläkö siis joku uskoo Ruotsin sotilaalliseen liittoutumattomuuteen?

”Tuleva puolustuspäätös tekee selväksi itse kullekin, että meillä on liittolaisia, vaikka meiltä puuttuvat Naton viralliset ja sitovat turvatakuut. Suuri kysymys ei nyt ole se, mitä Ruotsi haluaa, vaan se mihin suuntaan Nato kehittyy”, kommentoi Ewa Stenberg Dagens Nyheterissä.

Myös Suomi on samalla tavalla puolensa valinnut, ja samaa kysymystä pitää pohtia myös täällä. Meillä on pitkälti samat kumppanit kuin Ruotsilla, ja olemme mukana myös Britannian, Saksan ja Ranskan omissa puolustusaloitteissa.

Ruotsin linjapaperissa on maininta myös Suomen hävittäjähankkeesta. Tämä HX-hanke on jo loppusuoralla, ja yksi Suomelle tarjotuista uusista monitoimihävittäjistä on Saabin valmistama JAS 39 Gripen E/F.

Näin teksti kulkee: ”Jos Suomi valitsisi JAS 39 Gripenin uudeksi taistelulentokoneekseen, merkitsisi se mahdollisuuksia sekä syvempään operatiiviseen yhteistyöhön että koneiden taistelukyvyn kehittämiseen”.

Varmasti näin onkin, jos Suomi Gripenin valitsee. Hävittäjäkisa on kuitenkin tasainen, eikä valintaa ole vielä tehty.

Tapasin viime elokuussa Kauhavan ilmailunäytöksessä Ruotsin ilmavoimien operaatiopäällikön, eversti Carl-Fredrik Edströmin. Hän puhui Gripenin valinnan eduista Suomelle mutta vakuutti, että yhteistyö ilmavoimien välillä jatkuu riippumatta Suomen konevalinnasta.

Ruotsin hallituksen linjapaperi tukee tietenkin Saabin vientiponnisteluja. Gripen-kaupoilla olisi huomattava poliittinen ja kaupallinen merkitys Ruotsille. Katsotaan ensi vuonna, miten tässä käy.