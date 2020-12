Mitä muistat Suomen historiasta? Testaa, saatko edes 5 oikein

Milloin markka otettiin käyttöön? Milloin Suomi sai ensimmäisen naispääministerin? Entä milloin talvisota syttyi?

Mitä sinulle jäi päähän Suomen historian vuosiluvuista? Nyt voit ottaa siitä selvää. Entisaikaan vuosilukujen opetteleminen oli koulusta selviämisen elinehto. Nykyään painotetaan laajempia kokonaisuuksia.

Silti on joitain asioita, jotka vaan pitää tietää. Tai joilla on hauska briljeerata. Tässä testissä on vuosilukuja jotka liittyvät valtiolliseen historiaan sekä suomalaiseen kulttuuriin ja viihde- sekä urheiluelämään. Nyt testaamaan, muista jakaa tulos kavereillesi!

