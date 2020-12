Suomen koronatilanne sunnuntaina – katso tuoreimmat tiedot

Entinen Hus-johtaja pitää Turun koronatilannetta hälyttävänä.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 360 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on kokonaisuudessaan todettu 6 181 koronatartuntaa, mikä on 867 enemmän kuin aiemmin. Tätä edeltävien kahden viikon aikana tartuntoja raportoitiin 5 314.

Yhteensä tartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu 30 810. Parantuneita arvioidaan olevan noin 20 000 eli vajaa 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu 453.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin entinen toimitusjohtaja, SDP:n kansanedustaja Aki Lindén pitää Turun koronatilannetta hälyttävänä.

– Turun koronatilanne hälyttävä. Eilen ilmoitettu uusien tartuntojen lukumäärä suhteellisesti suurempi kuin Helsingin. Ovatko viranomaiset ja kaupungin johto hereillä? Vaasan malliset rajoitukset heti voimaan! Lindén toteaa Twitterissä.

Koronavirus leviää tällä hetkellä nopeasti Varsinais-Suomessa, sillä jo lähes joka viides tartunta löydetään maakunnasta. Eilen lauantaina uusia tartuntoja raportoitiin 60.

Turussa tehtiin 1.12. päätös siitä, että kaikki leviämisvaiheen rajoitukset otetaan käyttöön. Turku teki myös päätöksen siirtää kaikki kaupungin 4–9-luokkalaiset etäopetukseen 14. ja 16. joulukuuta alkaen. Vastaavaa päätöstä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei ole tehty.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että kun rajoitukset ovat olleet käytössä runsaan viikon, vielä ei nähdä tartuntojen lähtöä selkeään laskuun.

– Kaiken kaikkiaan olen kyllä huolissani tilanteesta. Sairaalassa sisällä olevien potilaiden määrä on tasaisesti kasvanut merkittävästikin kahden viikon aikana. Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut. Kyllä tässä täytyy toivoa, että rajoitustoimet alkaisivat toimia, Pietilä sanoo.

Vaasassa kaikkien yläkoulujen oppilaat siirtyvät etäopetukseen maanantaista lähtien joululomaan asti. Taustalla on Variskan koulun oppilaalla todettu koronavirustartunta, jolle on mahdollisesti altistunut yli 60 ihmistä. Yksi tartunta on todettu myös ammatillista koulutusta tarjoavan Vamian Sampo-kampuksella, jossa sielläkin siirrytään etäopetukseen maanantaina.

Raisiossa taas kaupunginhallitus päättää maanantaina 4.–9.-luokkien etäopetukseen siirtymisestä, jota pandemiajohtoryhmä on suosittanut ja josta kaupunginjohtaja Eero Vainio on antanut esityksen. Etäopetusta annettaisiin keskiviikosta lauantaihin, jolloin syyslukukausi päättyy.

Molemmissa kaupungeissa lähiopetusta tarjotaan yhä erityistä tukea tarvitseville oppilaille Vaasan Variskan koulua lukuun ottamatta. Raisiossa sitä tarjotaan lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaille.

Vaasasta myös kerrotaan, että kouluruokailumahdollisuus on avoin kaikille oppilaille, kunhan maskeista, turvaväleistä ja käsihygieniasta huolehditaan. Etäopetus koskee Variskan koulua, Onkilahden yhtenäiskoulua, Merenkurkun koulua, Borgaregatans skolania ja Savilahden yhtenäiskoulua.

Suomen ilmaantuvuusluku saattaa merkitä ikävää joulua.

Yleisesti tapausmäärät näyttäisivät saavuttaneen Suomessa jo huippunsa, mutta aivan viime päivien tuoreet luvut ovat olleet huolestuttavia. THL päivitti tilastojaan kuluneella viikolla, ja tapausmäärät hyppäsivät jonkin verran.

THL julkaisee viikoittain raportin koronatilanteesta. Torstaina päivätyssä hybridistrategian seurantaraportissa sanotaan, että marraskuun puolivälistä alkanut tapausmäärien jyrkkä kasvu näyttää tasaantuneen.

Samaan aikaan viime viikkoina lisääntynyt testaus saattaisi kertoa jopa sitä, että tilanne olisi paranemaan päin. Testimäärät ovat olleet Suomessa viime viikkoina suuremmat kuin kertaakaan koronapandemian aikana.

Testaus on Suomessa lisääntynyt lähes 50 prosentilla. Husin alueella on testattu yli 36 prosenttia enemmän kuin vielä lokakuun lopulla. Muualla Suomessa testimäärät ovat samassa ajassa nousseet enemmän, yli 54 prosenttia. Suomessa on viime viikkoina otettu yli 130 000 testiä viikossa.