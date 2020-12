Pilvipeite saattaa piilottaa esityksen kaikilta paitsi lentomatkustajilta.

Taivas täyttyy avaruudesta tulevasta ilotulituksesta sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Geminidit on viimeisin vuoden kolmesta runsaimmasta meteoriparvesta. Tänä vuonna ne ajoittuvat uudenkuun aikaan, joten taivas on erityisen tumma eikä Kuun valo haittaa kirkkaudellaan havaintoja.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että parasta havaintoaikaa on sunnuntain ja maanantain välinen yö 13.–14.12.

– Hyvissä olosuhteissa voidaan maksimiyönä nähdä jopa 70 geminidiä tunnissa, Ursa kertoo.

Tähdenlentoja odottavien kannattaa katsoa etenkin Kaksosten Castor-tähden lähettyville, vaikka niitä nähdäänkin koko taivaan alueella. Ursan mukaan säteilypiste on jo illalla melko korkealla idässä ja korkeimmillaan etelässä se on kello 2:n jälkeen yöllä.

Tähdenlentoja voidaan havaita tänä vuonna vielä useaan otteeseen.­

Koska yö on pitkä, hyvää havaintoaikaa on useita tunteja. Meteoriparven havainnointiin vaikuttavista tekijöistä tärkein on kuitenkin pilvettömyys. Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo, että tällä hetkellä tilanne näyttää heikolta.

– Suomessa ei tällä hetkellä ole lainkaan pilvettömiä paikkoja, ollaan ihan umpipilvessä. Sään pitäisi myös pysyä sellaisena ensi yön ajan. Aivan minimaalinen mahdollisuus on, että ihan pohjoisimmassa Utsjoen osassa voi paikoitellen pikkuisen pilvipeite repeillä, mutta oikeastaan juuri sen enempää toivoa ei tähdenlennoille ole.

– Ellei sitten ole syystä tai toisesta mahdollisuutta päästä lentokoneella pilvipeitteen yläpuolelle. Näin maan tasolta mahdollisuudet ovat masentavan huonot.

Jos geminidit jäävät sään takia näkemättä, on tänä vuonna jäljellä vielä yksi mahdollisuus. Meteoriparvi Ursidien tähdenlentoja nähdään Ursan mukaan joulun tienoilla 17.-26.12. Paras havaintohetki on tiistain 22.12. aamuyö.

