Professori Mika Rämet kertoo pähkinänkuoressa, miten on mahdollista kehittää rokote vuodessa ja onko pelkoa mahdollisista haittavaikutuksista.

Tampereen yliopiston rokotetutkimus­keskuksen johtaja ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet kertoo, miksi koronarokote on onnistuttu kehittämään vuodessa, kun aiemmin rokotteiden kehittämiseen on mennyt kymmenisen vuotta.

Syyt voi kiteyttää kolmeen seikkaan.

Ensinnäkään koronarokotteen luomista ei tarvinnut aloittaa tyhjästä. 2000-luvun alussa oli SARS-epidemia, johon alettiin kehittää rokotteita.

Silloin valloillaan ollut virus on läheinen nykyisen koronapandemian aikaiselle SARS-CoV-2-virustyypille.

– Tämän vuoksi rokotteen tekemisessä päästiin hyvään vauhtiin sen tiedon perusteella, joka aikaisemmin oli, Rämet sanoo.

Toinen syy on uusi rna-rokoteteknologia, joka mahdollistaa rokoteaihion nopean kehittämisen.

Mika Rämet on Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja ja kokeellisen immunologian professori.­

Lisäksi kolmivaiheiset rokotetutkimukset tehtiin niin hyvin suunnitellusti kuin mahdollista. Ensimmäinen tutkimusvaihe aloitettiin heti keväällä. Viimeinen vaihe tehtiin heti niin suurella tutkittavien määrällä, että tutkimustulos saatiin aikaiseksi nopeasti.

– Eli kaikki normaalit vaiheet on tehty, mutta mitään viiveitä ei käytännössä ollut ollenkaan etenemisen suhteen. Se selittää nopeuden. Ihan samat tutkimusvaiheet on tehty kuin muutenkin, mutta kaikki prosessin vaiheet on karsittu minimiin, Rämet selittää.

– Viiveitä ei ole syntynyt, koska ei ole tarvinnut tehdä laskelmia siitä, onko rokotteen kehittäminen taloudellisesti kannattavaa tai miten saadaan kerättyä rahoitusta. Tämän tyyppisiä ongelmia ei siis tällä kertaa ollut.

Entä tiedetäänkö varmasti, ettei koronarokotteesta ilmene pidemmän aikavälin haittavaikutuksia?

Rämet kertoo, että rokotteen haittavaikutukset tulevat esiin kuusi viikkoa rokottamisen jälkeen.

Koronarokote on saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa, Britanniassa, Kanadassa ja Meksikossa. Britanniassa aloitettiin rokotukset 8. joulukuuta.­

– Varmasti ei voida sanoa, etteikö jotakin poikkeuksellisen hitaasti vaikuttavaa haittavaikutusta tulisi. Mutta näitä rokotteita on tutkittu nyt kymmenillä­tuhansilla, ja näitä on seurattu useita kuukausia. Se tarkoittaa sitä, että yleistä, vakavaa haittavaikutusta ei ole odotettavissa. Jos siellä on jokin haittavaikutus, joka ei ole vielä ilmennyt, niin sen pitäisi olla harvinaisempi kuin yksi kymmenestä tuhannesta.

Rämet uskoo, että Suomessa saadaan rokotettua väestöä riittävän kattavasti niin, että jo kevään valmistujaisjuhlia voidaan viettää normaaliin tapaan ja juhannukseen mennessä elämä alkaa muistuttaa aikaa ennen epidemiaa.

Tällä hetkellä koronarokote on saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa, Britanniassa, Meksikossa ja Kanadassa. Suomessa rokotteen myyntiluvasta päättävät lääketeollisuudesta riippumattomat asiantuntijat.

– Ilman rokotusta koronaviruksen aiheuttamaa tautia ei voi käytännössä mitenkään välttää, se on levinnyt kaikkialle maapallolla ja ennemmin tai myöhemmin se osuu kohdalle. Ja se on tosiaan hyvin vakava tauti.