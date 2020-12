Tilastot näyttävät suunnan, miten koronatilanne kehittyy Euroopassa – Suomen ilmaantuvuusluku saattaa merkitä ikävää joulua

Euroopan tilastoja vasten voidaan peilata myös Suomen tilannetta.

IS keräsi valtavan määrän eri mittareita Suomesta ja Euroopan maista. Missä siis koronapandemian kanssa juuri nyt mennään?

Tilastot ovat käyttäytyneet melko loogisesti koko vuoden. Ensin ilmaantuvuus nousee, sitten sairaaloihin virtaa koronapotilaita ja lopuksi kuolleisuus kasvaa. Nämä kaikki mittarit toteutuvat yleensä eri maissa samassa järjestyksessä ja melko ennustettavasti: kun ilmaantuvuus kasvaa, myös sairaalat alkavat täyttyä, mutta välissä on muutaman päivän viive. Tarkastellaan siis näitä mittareita.

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus, eli käytännössä vahvistetut tartuntamäärät on näistä mittareista seuratuin, mutta samalla ongelmallisin. Jatkuvasti muuttuvat testimäärät vaikuttavat suuresti siihen, kuinka paljon tartuntoja löydetään.

Yleisesti tapausmäärät näyttäisivät saavuttaneen Suomessa jo huippunsa, mutta aivan viime päivien tuoreet luvut ovat olleet huolestuttavia. THL päivitti tilastojaan kuluneella viikolla, ja tapausmäärät hyppäsivät jonkin verran.

THL julkaisee viikoittain raportin koronatilanteesta. Torstaina päivätyssä hybridistrategian seurantaraportissa sanotaan, että marraskuun puolivälistä alkanut tapausmäärien jyrkkä kasvu näyttää tasaantuneen.

Samaan aikaan viime viikkoina lisääntynyt testaus saattaisi kertoa jopa sitä, että tilanne olisi paranemaan päin. Testimäärät ovat olleet Suomessa viime viikkoina suuremmat kuin kertaakaan koronapandemian aikana. Testaus on Suomessa lisääntynyt lähes 50 prosentilla. Husin alueella on testattu yli 36 prosenttia enemmän kuin vielä lokakuun lopulla. Muualla Suomessa testimäärät ovat samassa ajassa nousseet enemmän, yli 54 prosenttia. Suomessa on viime viikkoina otettu yli 130 000 testiä viikossa.

Lisääntynyt testaus tarkoittaa yleensä, että tapauksia tulee roimasti lisää. Silti liukuvat seitsemän päivän ilmaantuvuusluvut ovat taittuneet ja olleet jopa laskussa kuluneen viikon aikana. Perjantaina viikoittainen liukuva keskiarvo kääntyi kuitenkin jälleen nousuun.

Suomen tasolla myös positiivisuusprosentti, eli positiivisten näytteiden osuus kaikista testeistä on kääntynyt marraskuun lopussa hienoiseen laskuun.

Katsotaanpa Suomen aivan tuoretta tilannetta ikäryhmittäin.

Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuorilla ja työikäisillä aikuisilla, mutta nyt erityisesti yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä tartuntoja on havaittu nopeasti kiihtyvään tahtiin.

Suomen ilmaantuvuustilastojen perusteella on vielä ennenaikaista sanoa, onko käänne todella tapahtunut. Erityisesti itsenäisyyspäivä­viikonloppuna testaus ja analysoinnit ovat saattaneet olla poikkeuksellisia aiempiin viikkoihin verrattuna.

Suunnataanpa siis katseet muualle Eurooppaan.

Syksyn alussa tilanne oli hyvin huolestuttava Espanjassa, ja sen jälkeen Euroopan läpi läpi pyyhkäisi punainen ”koronakäärme”, kuten oheisesta animaatiosta näkee.

Monessa Euroopan maassa tilanne meni hyvin heikoksi. Euroopan suurissa maissa ilmaantuvuus on kuitenkin saavuttanut huippunsa jo marraskuussa ja on lähtenyt euroopanlaajuisesti laskuun joulukuun alussa.

Vain muutamassa Euroopan maassa ilmaantuvuus on enää joulukuun alussa ollut Suomen tapaan voimakkaassa kasvussa. Tällaisia maita ovat muun muassa Tanska, Ruotsi, Baltian maat sekä Kroatia ja Kypros. Kevääseen osunut ensimmäinen aalto oli näissä maissa hyvin maltillinen moneen muuhun maahan verrattuna.

Kaikissa suurissa Euroopan maissa tilanne on siis kääntynyt jo paremmaksi. Myös Saksassa. Viime päivinä sieltä on kuitenkin kuulunut huolestuttavia uutisia. Tilanne on yllättävä, sillä myös Saksassa sairaalapaikkoja on viime aikoina vapautunut runsaasti.

Saksassa erityisesti 80 vuotta täyttäneiden joukossa korona on nyt hurjassa kasvussa.

Sairaalat

Ilmaantuvuus ei kuitenkaan kerro kaikkea. Eikä kansan sairastelu ole viranomaisia huolestuttavin asia. Vaan sairaaloiden kantokyky.

Sairaalapaikat ja erityisesti tehohoitojaksot seuraavat tartuntoja viipeellä. Eli vaikka tartuntaluvut olisivatkin saavuttaneet toisen aallon huippunsa, silti sairaaloissa tilanne ei vielä välttämättä näy.

Euroopassa sairaalapaikkoja on vapautunut marraskuussa ensimmäistä kertaa sitten syyskuun.

Suomessa sairaalat ovat alkaneet täyttyä toden teolla vasta aivan marraskuun lopussa. Tilanne oli odotettavissa, koska tapausmäärätkin lähtivät voimakkaaseen kasvuun vasta marraskuun aikana.

Sairaalatilannetta vielä kriittisempi on tehohoitokapasiteetti, jonka täyttyminen voisi olla kohtalokasta huonoimmassa kunnossa oleville potilaille.

Tehohoidossa olevien päivittäinen määrä on saavuttanut muualla Euroopassa huippupisteensä yleensä sillä viikolla, kun sairaaloiden muillakin osastoilla on koronan vuoksi huippumäärä väkeä.

Suomessa oli perjantaina teholla 26 potilasta. Suomessa on yhteensä noin 300 tehohoitopaikkaa, mutta ne eivät kuitenkaan ole pelkästään koronapotilaille varattu. Tehohoitokapasiteetista suurin osa on kansallinen tehohoidon koordinoivan toimiston mukaan normaalioloissakin käytössä.

Teholle joutuvien koronapotilaiden suuri määrä on erityisen suuri huoli sairaaloille siksi, että koronapotilaiden tehohoitojaksojen keskimääräinen pituus on ollut jopa 13 vuorokautta, kun se tavallisella potilaalla on keskimäärin 3 vuorokautta.

Tehohoidossa tartuntojen siirtyminen ikäihmisiin on näkynyt loppusyksystä. Syyskuussa kaikki tehohoitoon tulleet olivat alle 70-vuotiaita, mutta marraskuussa jo lähes kolmannes eli 29 prosenttia tehohoitoon tulleista oli yli 70-vuotiaita. Tehohoitoon joutuneiden senioreiden ennuste on myös huomattavasti nuoria heikompi. Suomessa useampi kuin joka neljäs tehohoitoon joutunut yli 70-vuotias koronapotilas on kuollut. Tehohoidossa kuolleiden potilaiden keski-ikä on ollut syksyn aikana 65 vuotta.

Kansallinen tehohoidon koordinoiva toimisto sanoi viime viikolla, että tehohoidon tarve Suomessa voi olla voimakkaassa kasvussa tulevina viikkoina sekä joulun ja vuodenvaihteen loma-aikaan.

Hus puolestaan ennusti keskiviikkona, että jouluna Hus-alueella olisikin pelättyä vähemmän tehohoitopotilaita, mutta joka tapauksessa kymmeniä.

Euroopasta nähdään, että sairaalakapasiteetin huippu ja kuolleisuus ovat osuneet aina ilmaantuvuuden jälkeiselle tai sitä seuraavalle viikolle. Tällä hetkellä koronan ilmaantuvuus on Suomessa niin suurta, että on valitettavan todennäköistä, että Suomen sairaaloissa ollaan kiireisiä ja suru-uutisia tuodaan monelle perheelle juuri joulun alla ja jouluna.