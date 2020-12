Tämä on Suomen korona­tilanne lauantaina – katso tuoreimmat tiedot

Helsingissä nousee kolme aluetta, joilla todetaan eniten koronatartuntoja väestöön suhteutettuna.

Suomessa raportoitiin lauantaina 377 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on kokonaisuudessaan raportoitu 6 143 koronatartuntaa, mikä on 938 enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on pandemian alusta saakka raportoitu 30 450. Parantuneita arvioidaan olevan noin 20 000 eli vajaa 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tähän mennessä raportoitu 453.

Eniten uusia tartuntoja on raportoitu ikäryhmässä 20–30-vuotiaat (80 tapausta). Uusia tartuntoja on eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Kansanedustaja Joonas Köntällä (kesk) on todettu koronavirustartunta, kertoo eduskuntatiedotus. Tartunta on varmistettu lauantaina.

Eduskuntatiedotuksen mukaan kansanedustajille ja eduskunnan henkilöstölle on toimitettu tieto tartunnasta. Edustaja on antanut luvan nimensä julkistamiseen.

Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina, että Helsingin sisältä nousee nyt kolme aluetta, joilla koronatartuntoja todetaan eniten väestöön suhteutettuna.

Nämä alueet ovat HS:n mukaan Itäkeskus ja sen lähialueet, itäinen kantakaupunki ja Länsi-Helsinki.

Ilmaantuvuusluku kertoo, kuinka monta tartuntaa on havaittu 14 päivän aikana 100 000:tta asukasta kohti. Tämä luku on viimeisimpien tilastojen perusteella korkein Itäkeskuksen vieressä sijaitsevalla Puotinharjun postinumeroalueella (00900). Ilmaantuvuusluku Puotinharjun postinumero­alueella on 784.

Seuraavaksi suurimmat ilmaantuvuusluvut Helsingissä ovat Pitäjänmäen teollisuusalueella (00380) ja Konalassa (00390). Pitäjänmäen teollisuusalueella ilmaantuvuusluku on 669,5 ja Konalassa 507,1. Tartuntoja todetaan kuitenkin joka puolella Helsinkiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi HS:lle, että alueellisia eroja selittää erityisesti sairastuneiden ikä. Tartunnat ovat nyt keskittyneet nuoremmille ikäluokille ja työikäisille aikuisille. Toinen merkittävä tekijä on Järvisen mukaan samassa taloudessa asuvien ihmisten määrä.

Työministeri Tuula Haataisen (sd) mukaan hoitajien pakottaminen töihin jouluna ei voi olla ykkösvaihtoehto. Haatainen vieraili lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Haataisen mielestä tärkeintä on se, että työnantajat miettivät yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa vapaaehtoisia keinoja.

– Olen pannut merkille, että monissa sairaanhoitopiireissä tällaisia ratkaisuja on jo tehty.

Hallitus pyrkii hänen mukaansa siihen, että tiukempia keinoja ei tarvittaisi. Tulevat päivät Haataisen mukaan osoittavat, miten rajoittamistoimenpiteissä on onnistuttu.

Paljon riippuu hänen mukaansa siitä, millaisia ovat koronatartuntojen määrät tulevina viikkoina.

– Tässä jos missä pitää vedota siihen, että kaikki me muistetaan; käytetään niitä maskeja ja ollaan jouluna hyvin pienillä porukoilla, eikä lähdetä matkustelemaan ja pidetään käsihygieniasta huolta. Sillä voimme pitää huolta siitä, että meillä etulinjassa raskasta hoitotyötä tekevät voisivat myös pitää joulunsa rauhassa.

Työministeri Tuula Haataisen mukaan hallitus tekee kaikkensa, ettei tiukempiin keinoihin tarvitse mennä.­

Poliisi antoi tänään iltapäivällä Helsingin Kansalaistorilla poistumiskäskyn mielenosoittajille, jotka vastustivat koronaviruksen vuoksi asetettuja kokoontumisrajoituksia. Poliisi twiittasi poistumiskäskyn antamisesta hieman kello puoli viiden jälkeen.

Poliisin mukaan poistumiskäsky annettiin, koska mielenosoitus ei täyttänyt aluehallintoviraston (avi) kriteerejä kokoontumiselle. Etelä-Suomen avi on kieltänyt yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisä- ja ulkotiloissa.

Poliisin sekä Lehtikuvan kuvaajan mukaan paikalla oli noin 50 ihmistä.

– Poliisin annettua poistumiskäskyn suurin osa mielenosoittajista noudatti käskyä ja poistui paikalta. Kansalaistorille jäi pieni noin kymmenen hengen joukko, poliisi twiittasi.

Poliisin mukaan mielenosoitus ei täyttänyt aluehallintoviraston kriteerejä kokoontumiselle.­

Uusia tapauksia on raportoitu ainakin seuraavissa sairaanhoitopiireissä ja kunnissa:

Ahvenanmaa

Jomala 1

Maarianhamina 1

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

Imatra 1

Lappeenranta 2

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Alajärvi 2

Kauhajoki 2

Lapua 1

Vimpeli 1

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Joroinen 1

Kangasniemi 1

Pieksämäki 7

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Espoo 22

Hanko 1

Helsinki 112

Hyvinkää 4

Järvenpää 1

Kerava 2

Kirkkonummi 2

Sipoo 3

Tuusula 1

Vantaa 30

Vihti 2

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Hausjärvi 3

Hämeenlinna 11

Janakkala 1

Riihimäki 3

ei kuntatietoa 1

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Hankasalmi 1

Jyväskylä 11

Muurame 1

Saarijärvi 1

Uurainen 1

Äänekoski 1

ei kuntatietoa 1

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri

Kotka 2

Kouvola 4

Lapin sairaanhoitopiiri

Rovaniemi 1

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Tornio 2

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Kangasala 1

Lempäälä 3

Nokia 1

Pirkkala 2

Tampere 15

Valkeakoski 4

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Joensuu 2

Nurmes 1

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haapavesi 1

Kempele 1

Oulu 5

Raahe 2

Sievi 1

Ylivieska 3

ei kuntatietoa 2

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuopio 2

Rautalampi 1

Varkaus 1

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lahti 6

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Pori 6

ei kuntatietoa 1

Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaasa 9

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri