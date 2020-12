KRP: Äärioikeistoon liittyvässä rikosepäilyssä ei ole akuuttia vaaraa – rikoksen valmistelu ei näytä kohdistuneen merkittävässä asemassa oleviin

Äärioikeistoon liittyvässä rikosepäilyssä on kohdistettu pakkokeinoja vajaaseen kymmeneen henkilöön, kertoo tutkinnanjohtaja Sanna Springare keskusrikospoliisista STT:lle.

Hänen mukaansa ketään ei ole tällä hetkellä vangittuna. Akuuttia vaaraa ei hänen mukaansa ole.

Keskusrikospoliisi on vahvistanut tutkivansa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, joka liittyy äärioikeistoon.

Sanna Springaren mukaan valmistelu ei näytä kohdistuneen merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa oleviin. Uutisointi aiheesta käynnistyi perjantaina illalla MTV:n ensimmäisen uutisen jälkeen.

Perjantaina uutisoitiin, että KRP:llä ja valtakunnansyyttäjänvirastolla on meneillään laaja väkivaltarikostutkinta­kokonaisuus, jossa epäiltyinä on useita äärioikeistoon kuuluvia henkilöitä, ja myös rikosnimikkeitä on useita.

Krp:n rikoskomisario Sanna Springare sanoi perjantaina, että hänen johtamassaan tutkinnassa ei ole tullut esille konkreettista uhkaa liittyen ministeri Maria Ohisaloon (vihr) eikä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiseen, mutta samassa juttukokonaisuudessa on tutkinnassa myös toinen haara, jossa äärioikeiston nimilistoilla on ollut sisäministeri Ohisalon ja valtakunnansyyttäjä Toiviaisen nimet.

Tutkinnassa on rikosnimikkeenä myös siviilihenkilöihin suunniteltu törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

– Nyt selvitämme, mitä olisi voinut tapahtua vai olisiko voinut tapahtua mitään, rikoskomisario Sanna Springare keskusrikospoliisista sanoi IS:lle eilen.

Springare sanoi, että keskusrikospoliisi pääsi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun kiinni erään toisen rikosasian yhteydessä. Kävi ilmi, että äärioikeistolaisilla epäillyillä oli tällaisiakin ajatuksia.

– Kyse on vakavasta rikoksesta ja hyvin huolestuttavasta ilmiöstä, Springare mainitsee.

Perjantaina kerrottiin, että krp on tutkinut asiaa jonkin aikaa.