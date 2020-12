Itä-Helsinki korostuu edelleen koronatilastoissa, mutta tartuntamäärät nousevat nyt muillakin alueilla.

Helsingin sisältä nousee nyt kolme aluetta, joilla koronatartuntoja todetaan eniten väestöön suhteutettuna, uutisoi Helsingin Sanomat lauantaina.

Nämä alueet ovat HS:n mukaan Itäkeskus ja sen lähialueet, itäinen kantakaupunki ja Länsi-Helsinki.

Ilmaantuvuusluku kertoo, kuinka monta tartuntaa on havaittu 14 päivän aikana 100 000:tta asukasta kohti. Tämä luku on viimeisimpien tilastojen perusteella korkein Itäkeskuksen vieressä sijaitsevalla Puotinharjun postinumeroalueella (00900). Ilmaantuvuusluku Puotinharjun postinumero­alueella on 784.

Seuraavaksi suurimmat ilmaantuvuusluvut Helsingissä ovat Pitäjänmäen teollisuusalueella (00380) ja Konalassa (00390). Pitäjänmäen teollisuusalueella ilmaantuvuusluku on 669,5 ja Konalassa 507,1. Tartuntoja todetaan kuitenkin joka puolella Helsinkiä.

Helsingin kaupunki julkaisi tuoreimmat postinumeroaluekohtaiset koronatilastot keskiviikkona.

Myös edellisissä Helsingin kaupungin julkaisemissa postinumeroaluekohtaisissa koronatilastoissa (25.11) Itä-Helsinki korostui ilmaantuvuusluvuillaan. Puotinharjun tilanne oli tuolloinkin heikoin. Ilmaantuvuusluku oli 594, joten nyt tilanne on huonontunut entisestään.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoi HS:lle, että alueellisia eroja selittää erityisesti sairastuneiden ikä. Tartunnat ovat nyt keskittyneet nuoremmille ikäluokille ja työikäisille aikuisille. Toinen merkittävä tekijä on Järvisen mukaan samassa taloudessa asuvien ihmisten määrä.

Pääkaupunkiseudulla jatketaan koronatilanteen vuoksi annettuja suosituksia ja rajoituksia 10. tammikuuta saakka. Asiasta kertoi perjantaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä.

Ryhmän aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset olivat voimassa 20. joulukuuta saakka ja Etelä-Suomen avin yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset 18. joulukuuta saakka.

Aiemmin annetut päätökset koskevat muun muassa kuntien järjestämää harrastustoimintaa ja toisen asteen etäopetusta. Pääkaupunkiseudun yläkouluja ei edelleenkään siirretä etäopetukseen. Koronakoordinaatioryhmä perusteli päätöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedoilla siitä, että tartuntariski kouluissa on edelleen pienempi kuin yleisesti.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan Vantaalla altistumisia on tapahtunut kouluissa noin 100–200, mutta sairastumisia koronavirus ei ole kouluissa juurikaan aiheuttanut

– Koulujen siirtäminen etäopetukseen ei automaattisesti vähennä lasten ja nuorten kohtaamisia, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puolestaan totesi.

Vapaavuori huomautti, että yläkoulujen etäopetuksessa ei ole kuitenkaan kyse kategorisesta kyllä tai ei -päätöksestä. Hän totesi, että kaikissa kouluissa on valmiudet poikkeusmenettelyyn, jossa yksi ryhmä, luokka tai tarvittaessa jopa koko koulu voidaan siirtää koronatartuntojen takia etäopetukseen.