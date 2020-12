Krp ja syyttäjä tutkivat laajaa äärioikeiston rikosepäilyä – ”Kyse on vakavasta rikoksesta ja hyvin huolestuttavasta ilmiöstä”

Rikoskomisario Sanna Springare Krp:stä sanoo, että sisäministeri Maria Ohisaloon tai valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiseen ei kohdistu mitään konkreettista uhkaa.

Keskusrikospoliisilla ja valtakunnansyyttäjänvirastolla on meneillään laaja väkivaltarikostutkintakokonaisuus, jossa epäiltyinä on useita äärioikeistoon kuuluvia henkilöitä, ja myös rikosnimikkeitä on useita.

Tutkinnassa on rikosnimikkeenä myös siviilihenkilöihin suunniteltu törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

Iltalehden tietojen mukaan sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) ja valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen nimet ovat olleet äärioikeiston listoilla. Krp vahvisti myöhään illalla Twitterissä, että julkisuudessa mainitut henkilöt eivät ole asianomistajia tutkintakokonaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun kohteena ei ole ollut Ohisalo eikä Toiviainen.

– Painotan, että mitään konkreettista uhkaa ei kohdistu ministeri Ohisaloon tai valtakunnansyyttäjä Toiviaiseen. Nyt selvitämme, mitä olisi voinut tapahtua vai olisiko voinut tapahtua mitään, rikoskomisario Sanna Springare keskusrikospoliisista sanoi.

Springare sanoi, että keskusrikospoliisi pääsi törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun kiinni erään toisen rikosasian yhteydessä. Kävi ilmi, että äärioikeistolaisilla epäillyillä oli tällaisiakin ajatuksia.

– Kyse on vakavasta rikoksesta ja hyvin huolestuttavasta ilmiöstä, Springare mainitsee.

Keskusrikospoliisi on tutkinut tapausta ”jonkin aikaa”, mutta Springaren mukaan vielä ei ole täysin selvillä, montako henkilöä on syytä epäillä rikoksesta.

– Rikosnimike on vaativa ja vaatii perusteellisen tutkinnan. Usea henkilö on ollut kiinni otettuna, mutta kukaan ei ole ollut vangittuna, Springare kertoo.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on ollut äärioikeiston hampaissa mm. sananvapausasioiden johdosta.­

Ilta-Sanomat tavoitteli ministeri Ohisaloa perjantai-iltana puhelimitse ja sähköpostitse. Ohisalon media- ja viestintäasioiden erityisavustaja Sameli Sivonen ilmoitti tekstiviestillä, ettei ministeri kommentoi asiaa.

Myöskään valtakunnansyyttäjä Toiviainen ei halunnut kommentoida asiaa tässä vaiheessa, koska tutkinta on kesken.

Äärioikeisto on jo pitkään arvostellut esimerkiksi Toiviaista ja Ohisaloa muun muassa sananvapauskysymyksissä.

Pääministeri Sanna Marin piti ministerikollegaansa sekä valtakunnansyyttäjään kohdistettua rikosuhkaa vakavana.

– Krp:n tutkinnan kohteena oleva rikosepäily pysäyttävä ja vakava. Voimaa ja jaksamista, Maria Ohisalo ja Raija Toiviainen, Marin kirjoitti Twitterissä perjantai-iltana.

Tutkinnassa on mukana myös valtakunnansyyttäjänvirasto, koska yhtenä epäiltynä on Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli. Hänet on pidätetty virasta jo lokakuun alusta lähtien.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.­

Tutkintaa vetää syyttäjä Heikki Stenius.

Iltalehden tietojen mukaan ylikonstaapelin yhteydet äärioikeistoon paljastuivat perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan viime kesänä tapahtuneen murhan yrityksen tutkinnan yhteydessä.

Ylikonstaapeli oli IL:n mukaan viestitellyt yhden murhasta epäiltynä olleen miehen kanssa, ja ylikonstaapelin viestien joukosta löytyi sellaisia mm. maahanmuuttajia arvostelevia kirjoituksia, että kynnys esitutkinnan aloittamisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan täyttyi.