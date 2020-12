Näin mummot ja vaarit viettävät koronajoulua – ”On ihan harha, että ikääntyneet eivät osaisi käyttää sähköisiä vempaimia”

Ihmiset aliarvioivat ikäihmisten digitaitoja, senioritalon kehityspäällikkö sanoo.

Akuliina-senioritalossa Siilinjärvellä ovat joulun perinteisiin kuuluneet asukkaiden yhteinen joulupuuro ja kyläläisten vierailut.

Korona-aika karsii ohjelmaa.

– Puuro meillä on, kuten on ollut tähänkin asti, mutta omalla porukalla ja pienemmissä ryhmissä etsimme joulun tunnelmaa, kehityspäällikkö Saila Partanen kertoo.

Tänä jouluna ei voi järjestää isoja kokoontumisia, joihin tulee vieraita ympäristöstä.

Kaikeksi onneksi senioritalon asukkaat viettävät muutenkin aikaa yhdessä. Senioritalossa on iso ruokasali, jonne asukkaat voivat kokoontua jouluna laulamaan ja viettämään juhlaa.

– Meillä on isot tilat eikä tarvitse olla kylkimyyryyn. Yritämme muistuttaa turvaväleistä ja suojautumisesta.

Partanen korostaa, että 60 asunnon senioritalossa asukkaat ovat vuokralaisia. He asuvat ja liikkuvat itsenäisesti. Jokainen on vapaa päättämään tapaamisistaan.

Korona-aikana pitää muistaa huolehtia turvaväleistä ja hygieniasta.­

Moni läheinen katsoo korona-aikana parhaaksi välttää riskejä ja jättää jouluvierailut tekemättä ikäihmisten koteihin.

Partanen neuvoo, että vanhuksia voi ilahduttaa rajoitusten aikana. Voi soittaa ja etäyhteydet toimivat. Ikäihmisten tekninen osaaminen on hänen mielestään aliarvioitua.

– On ihan harha, että ikääntyneet eivät osaisi käyttää sähköisiä vempaimia. He käyttävät hyvin sujuvasti Meseä, Skypeä, Teamsia.

Tänä jouluna voi turvautua perinteisiin viestimiin, Partanen neuvoo.

Nykyisin harvoin vaivaudutaan kirjoittamaan kirjeitä tai lähettämään kortteja. Posti ilahduttaa aina ihmisiä. Kirjeisiin voi liittää mukavan yllätyksen.

– Jos on hyvin varma sitä, ettei kanna mukanaan koronaa ja suojautuu hyvin, lähellä asuvat voivat tulla tervehtimään omaisia. Ulos voi lähteä kävelemään. Meillä on täällä upeat maisemat liikkua.

Akuliinan seniorikoti on jouluisin järjestänyt yhteiset juhlat kyläläisten kanssa, tänä jouluna juhlat pidetään oman väen kesken.­

Ikävintä joulu on niille ikäihmisille, joiden omaiset asuvat kaukana. Matkustamista ei korona-aikana suositella.

– Minusta on todella ihanaa, että Akuliinassa on muodostunut ystävyyksiä ja talossa asuu vanhoja naapureita. Heillä on seuraa toisistaan. Omaisten ei tarvitse olla huolissaan, että äiti tai isä on jouluna yksin omassa pienessä asunnossaan.

Tarvittaessa yhteydenotoissa avustaa talossa päivittäin oleva henkilökunta.

Korona-aikana on turvallisinta tavata ulkona.­

Joulu on usein perheen juhla.

Vanhustyön keskusliiton seniorityöstä vastaava toiminnanohjaaja Anu Lintilä on huomannut, että monet iäkkäät haluavat olla jouluna omassa kodissaan. Koti tuntuu turvalliselta.

Jouluna pintaan nousevat Lintilän mielestä usein haikeat tunnelmat. Ikävintä on, jos iäkäs haluaisi olla muiden joukossa, mutta hän joutuu koronarajoitusten vuoksi viettämään aikaa yksin kotona.

Omainen voi lievittää synkkyyttä pitämällä yhteyksiä ja ilahduttamalla muulla tavoin.

– Jouluposti, kortit ja kirjeet tuovat arkeen iloa ja joulun. Myös kukkalähetykset ja ruokalähetykset ovat mukavia.

Nyt on suositeltu, että tapaamiset voidaan järjestää ulkosalla.

– Jos sää sallii, voi järjestää jonkinlaisen pihapiknikin ja ottaa vaikka kuumaa glögiä koppaan.

Etäyhteyksien avulla voi tuoda iloa ikäihmisen kotiin. Lapset voivat esimerkiksi laulaa puhelimeen.

Ystäväpalvelu toimii jouluna.

Vanhustyön keskusliitossa on korona-aikana rajoitettu ystäväpalvelua niin, että palvelu ei ole vanhuksen kotona. Nyt vapaaehtoiset soittelevat ja menevät maskien kanssa ulkoilemaan vanhusten kanssa.

Tänä jouluna päivystää vahvikelinja. Puhelinpalveluun voi soittaa kuka tahansa. Päivystävät vapaaehtoiset voivat ohjata tuolijumppaa, jouluruokavisailua ja tarjota muuta virkistävää ajanvietettä.