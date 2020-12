Pääministeri Marin Twitterissä: ”Krp:n tutkinnan kohteena oleva rikosepäily pysäyttävä ja vakava”

Marin toivottaa viestissään ministeri Ohisalolle ja valtakunnansyyttäjä Toiviaiselle voimaa ja jaksamista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi Twitterissä keskusrikospoliisin tutkinnan kohteena olevaa, äärioikeistoon liittyvää vakavaa rikosepäilyä.

– Krp:n tutkinnan kohteena oleva rikosepäily pysäyttävä ja vakava, pääministeri kirjoittaa.

MTV Uutiset kertoi aiemmin perjantaina, että krp tutkii törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua, jonka kohteina olisivat olleet valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Marin toivottaa Twitter-viestissään ministeri Ohisalolle ja valtakunnansyyttäjä Toiviaiselle voimaa ja jaksamista.

Rikosjutussa on useita epäiltyjä ja myös rikosnimikkeitä on useita. MTV:n mukaan jutussa tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä, koska yksi epäillyistä on Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli. Hänet on pidätetty virasta.