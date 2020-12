MTV Uutisten mukaan keskusrikospoliisi tutkii törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua.

MTV Uutisten mukaan keskusrikospoliisi tutkii törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelua. MTV: tietojen mukaan kohteina olisivat olleet valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Äärioikeistoon liittyvässä rikosjutussa on useita epäiltyjä ja myös rikosnimikkeitä on useita.

Yksi epäillyistä on MTV:n mukaan poliisi. Jutussa tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä, koska yksi epäillyistä on Helsingin poliisilaitoksen ylikonstaapeli. Hänet on pidätetty virasta.

Tutkinnan törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta vahvistaa MTV:lle syyttäjä-tutkinnanjohtaja Heikki Stenius. Myös krp vahvistaa asian.